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Η ταινία βασίζεται στην πραγματική υπόθεση της Ελάιζε Ματσουνάγκα η οποία το 2012 δολοφόνησε και διαμέλισε τον σύζυγό της στο Σάο Πάολο.

Τον πρωταγωνιστικό ρόλο ενσαρκώνει η ηθοποιός Λορένα Κομπαράτο ενώ το σενάριο υπογράφουν ο Ραφαέλ Μόντες και η Μαριάνα Τόρες για την εταιρεία Boutique Filmes.

Οι δημιουργοί επιδιώκουν να εξερευνήσουν τις διαφορετικές πτυχές της προσωπικότητας της πρωταγωνίστριας και να προκαλέσουν προβληματισμό σχετικά με τα αίτια της βίας.

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Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της νέας βραζιλιάνικης παραγωγής του Netflix, «Elize: Shadows of a Woman», η οποία βασίζεται σε μία από τις πιο πολύκροτες εγκληματικές υποθέσεις που συγκλόνισαν τη Βραζιλία.

Η ταινία είναι εμπνευσμένη από την πραγματική ιστορία της Ελάιζε Ματσουνάγκα, της γυναίκας που το 2012 δολοφόνησε τον σύζυγό της και στη συνέχεια διαμέλισε τη σορό του μέσα στο διαμέρισμά τους στο Σάο Πάολο. Το έγκλημα συγκλόνισε την κοινή γνώμη και αποτελούσε την πρώτη είδηση σε εφημερίδες, κανάλια και περιοδικά για μέρες.

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Αξίζει να σημειωθεί ότι, η υπόθεση είχε ήδη μεταφερθεί στη μικρή οθόνη μέσα από τη σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix «Elize Matsunaga: Once Upon a Crime», η οποία εξακολουθεί να είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα.

Η Λορένα Κομπαράτο έχει αναλάβει να υποδυθεί την Ελάιζε Ματσουνάγκα, ενώ στο πλευρό της βρίσκονται επίσης, οι Χενρίκε Κιμούρα, Μίουα Γιαναγκιζάουα και Ντενίς Γουάινμπεργκ.

Lorena Comparato e Henrique Kimura como Elize e Marcos Matsunaga nas primeiras imagens de ‘Elize: Sombras de uma Mulher’, filme da Netflix dirigido por Vellas.



Trailer amanhã. #Elize pic.twitter.com/vhwWtSsekN — VHS CUT (@vhscut) July 7, 2026

Το σενάριο της ταινίας υπογράφει ο συγγραφέας και σεναριογράφος Ράφαελ Μόντες, γνωστός από τη σειρά «Good Morning, Verônica», σε συνεργασία με τη σεναριογράφο Μαριάνα Τόρες, η οποία έχει επίσης εργαστεί στην ίδια επιτυχημένη παραγωγή.

«Θελήσαμε να παρουσιάσουμε τη διττή φύση αυτής της γυναίκας. Είναι μια ιστορία με την οποία πολλοί άνθρωποι μπορούν να ταυτιστούν σε αρκετά επίπεδα, δυστυχώς όμως καταλήγει με τον χειρότερο δυνατό τρόπο», ανέφερε χαρακτηριστικά η Τόρες.

Η ταινία «Elize: Shadows of a Woman», θα είναι διαθέσιμη στο Netflix από τις 22 Ιουλίου.

Με πληροφορίες από Deadline