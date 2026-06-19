Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το Netflix προχώρησε στην ακύρωση της επιτυχημένης σειράς επιστημονικής φαντασίας «The Boroughs» των αδελφών Ντάφερ, παρά τις υψηλές επιδόσεις της τηλεθέασης και τις θετικές κριτικές.

Η πλατφόρμα αποφάσισε να μην ανανεώσει τα συμβόλαια των ηθοποιών, θέτοντας πρόωρο τέλος στη σειρά λιγότερο από έναν μήνα μετά την πρεμιέρα της.

Ως κύριοι λόγοι για την αιφνίδια διακοπή αναφέρονται το ιδιαίτερα υψηλό κόστος παραγωγής των δέκα εκατομμυρίων δολαρίων ανά επεισόδιο και η αδυναμία της σειράς να εξελιχθεί σε παγκόσμιο φαινόμενο.

Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές για τεταμένες σχέσεις μεταξύ των δημιουργών και της διοίκησης του Netflix μετά τη μετακίνηση των αδελφών Ντάφερ σε ανταγωνιστική εταιρεία.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Δεν συμβαίνει συχνά μια επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά να ακυρώνεται ενώ εξακολουθεί να βρίσκεται ψηλά στις λίστες τηλεθέασης. Κι όμως, αυτό ακριβώς συνέβη με το «The Boroughs», την ενδιαφέρουσα (έως και συγκινητική) sci-fi σειρά των αδελφών Ντάφερ στο Netflix.

Η πλατφόρμα αποφάσισε να βάλει πρόωρο τέλος, λιγότερο από έναν μήνα μετά την πρεμιέρα της και μάλιστα λίγες μόλις ημέρες πριν από την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας για τα Βραβεία Emmy, όπως αναφέρει αποκλειστικό δημοσίευμα του The Hollywood Reporter.

Advertisement

Advertisement

Το «The Boroughs» διέθετε ένα πολύ καλό καστ, με τους Άλφρεντ Μολίνα, Τζίνα Ντέιβις, Άλφρι Γούνταρντ, Ντένις Ο’Χέαρ, Κλαρκ Πίτερς και Μπιλ Πούλμαν, αλλά και ακόμη πιο δυνατά ονόματα πίσω από τις κάμερες: τους Ματ και Ρος Ντάφερ, δημιουργούς του «Stranger Things».

Παράλληλα, ακριβώς επειδή οι ήρωες δεν είναι έφηβοι, αλλά άνθρωποι ώριμης ηλικίας, απευθυνόταν σε ένα κοινό που σπάνια ενδιαφέρει τις πλατφόρμες streaming: Τους μεγαλύτερης ηλικίας θεατές.

Διόλου τυχαία, από το πρώτο επεισόδιο η σειρά χαρακτηρίστηκε λίγο ως πολύ ως ένα Stranger Things από την ανάποδη. Το απόκοσμο μυστήριο υπάρχει κι εδώ, όμως στην προκειμένη περίπτωση οι πρωταγωνιστές είναι πλέον αντιμέτωποι με τη φθορά του χρόνου και το επικείμενο τέλος. Παρά ταύτα κι εδώ είναι το ενδιαφέρον, διαθέτουν χιούμορ, θέληση, ευρηματικότητα και επιθυμίες.

Το πιο παράξενο, ωστόσο, είναι ότι η σειρά πέτυχε.

Στις πρώτες τέσσερις ημέρες προβολής της κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο Top 10 των αγγλόφωνων σειρών του Netflix με 5,6 εκατομμύρια views.

Την πρώτη πλήρη εβδομάδα προβολης της ανέβηκε στην κορυφή με 9,5 εκατομμύρια views, ενώ στη συνέχεια παρέμεινε στο Top 10 με 3,7 εκατομμύρια και αργότερα με ακόμη 2 εκατομμύρια views. Στις 17 Ιουνίου, μία ημέρα μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων της τέταρτης εβδομάδας, το Netflix ανακοίνωσε την ακύρωσή της.

Advertisement

Την ίδια ημέρα, η Nielsen δημοσίευσε τα δικά της στοιχεία τηλεθέασης για την εβδομάδα της πρεμιέρας, σύμφωνα με τα οποία το «The Boroughs» βρέθηκε στη δεύτερη θέση, πίσω μόνο από τη σειρά «Nemesis», επίσης του Netflix.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η σειρά έχει βαθμολογία 97% στο Rotten Tomatoes με την ένδειξη «Certified Fresh», ενώ στους κριτικούς η βαθμολογία φτάνει το 91%. Το κοινό της έδωσε επίσης ένα διόλου ευκαταφρόνητο 79%.

Η ιστορία ακολουθεί τον Σαμ Κούπερ, έναν μηχανικό ο οποίος έχασε πριν από μερικούς μήνες τη γυναίκα του και καταφτάνει με την παρότρυνση της κόρης του σε μια φαινομενικά ειδυλλιακή -αλλά παράξενα ανησυχητική- κοινότητα συνταξιούχων στην έρημο του Νέου Μεξικού, που ο ίδιος νιώθει σαν φυλακή.

Μετά από μια τρομακτική συνάντηση με ένα μυστηριώδες πλάσμα, ο Σαμ ενώνει δυνάμεις με τους γείτονες του, για να αποκαλύψει ένα σκοτεινό μυστικό που κρύβεται πίσω από την ήρεμη βιτρίνα της κοινότητας.

Το ερώτημα συνεπώς είναι απλό: Γιατί ακυρώθηκε;

Σύμφωνα με δύο πηγές που μίλησαν στο The Hollywood Reporter, βασικό πρόβλημα αποτέλεσε το ιδιαίτερα υψηλό κόστος παραγωγής. Κάθε επεισόδιο κόστιζε περίπου 10 εκατομμύρια δολάρια, ενώ άλλη πηγή υποστηρίζει ότι το πραγματικό ποσό ήταν ακόμη μεγαλύτερο.

Advertisement

Το Netflix αξιολογεί την απήχηση μιας σειράς σε συνάρτηση με το κόστος της και, παρότι το «The Boroughs» είχε καλές επιδόσεις, δεν κατάφερε να εξελιχθεί σε φαινόμενο αντίστοιχο για παράδειγμα, του «Wednesday».

Advertisement

Υπάρχει, όμως, και μια άλλη διάσταση στην υπόθεση. Σύμφωνα με μία από τις πηγές, η απόφαση των αδελφών Ντάφερ να εγκαταλείψουν το Netflix και να υπογράψουν τετραετές συμβόλαιο με την Paramount φαίνεται ότι δημιούργησε δυσαρέσκεια σε υψηλόβαθμα στελέχη της πλατφόρμας.

Η ίδια πηγή υποστηρίζει ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών έγιναν «δύσκολες» μετά τη μετακίνησή τους, θεωρώντας την αποχώρηση των Ντάφερ ως πλήγμα στο κύρος του Netflix. Πηγή προσκείμενη στην εταιρεία αμφισβήτησε τον ισχυρισμό και επέμεινε ότι η ακύρωση ήταν καθαρά επιχειρηματική απόφαση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σημερινή διοίκηση του Netflix δεν ήταν εκείνη που ενέκρινε αρχικά το «The Boroughs». Την έγκριση είχαν δώσει οι Πίτερ Φρίντλαντερ και Μπλερ Φέτερ, οι οποίοι πλέον εργάζονται στα Amazon MGM Studios.

Advertisement

Στην Paramount, αντίθετα, οι Ντάφερ επανενώθηκαν με πρώην στελέχη του Netflix, μεταξύ των οποίων οι Σίντι Χόλαντ και Ματ Θάνελ.

Μόλις δύο ημέρες προτού διαρρεύσει η είδηση της ακύρωσης, η Paramount είχε ανακοινώσει επίσημα ότι η άτιτλη ακόμη ταινία των αδελφών Ντάφερ θα κυκλοφορήσει στις 3 Νοεμβρίου 2028.

Ωστόσο, ο πραγματικός λόγος για τον οποίο η απόφαση ανακοινώθηκε τώρα φαίνεται να σχετίζεται με τα συμβόλαια των ηθοποιών. Η 15η Ιουνίου ήταν η καταληκτική ημερομηνία για την ανανέωση του βασικού καστ και το Netflix επέλεξε να μην τα επεκτείνει, γεγονός που ουσιαστικά σήμανε το τέλος της σειράς.

Πηγές του The Hollywood Reporter υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο διάσωσης ή μεταφοράς της σειράς σε άλλη πλατφόρμα. Το Netflix έχει το 100% των δικαιωμάτων του «The Boroughs» και θεωρείται εξαιρετικά απίθανο να παραχωρήσει τη σειρά σε ανταγωνιστή του, ακόμη και στην Paramount, όπου πλέον δραστηριοποιούνται οι αδελφοί Ντάφερ.

Με πληροφορίες από The Hollywood Reporter