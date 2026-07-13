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Το Netflix κυκλοφόρησε το πρώτο teaser για το ντοκιμαντέρ τριών επεισοδίων που θα αφορά την σπουδαία καριέρα του Πορτογάλου προπονητή Ζοσέ Μουρίνιο, το οποίο θα κάνει πρεμιέρα στις 11 Αυγούστου.

Ο Ζοσέ Μουρίνιο είναι πλέον προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης και η παρουσίαση του teaser από το ντοκιμαντέρ που θα κάνει το Netflix για τη ζωή του συνέπεσε με την έναρξη του βασικού σταδίου προετοιμασίας της «Βασίλισσας» ενόψει της νέας σεζόν.

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“You don’t do a documentary with a guy that wins nothing.”



MOURINHO, a new three-part documentary series, premieres August 11. pic.twitter.com/1ix0bEtu9T — Netflix (@netflix) July 13, 2026

Ο Πορτογάλος ακούγεται να λέει στο απόσπασμα που αποκαλύφθηκε, «δεν κάνεις ντοκιμαντέρ για έναν τύπο που δεν κερδίζει τίποτα», και δεδομένα θα ακουστούν πολλές ακόμα ατάκες όταν βγει δημόσια το ντοκιμαντέρ με όνομα «Mourinho».

«Δεν είναι ότι ήρθα εδώ και νομίζω ότι είμαι ξεχωριστός. Το “The Special One” είναι μια ξεχωριστή μαλ@@@α που βρήκαν για μένα κάποιοι τύποι στην Αγγλία», αναφέρει ο Πορτογάλος σε ένα άλλο απόσπασμα.

Το ντοκιμαντέρ καταγράφει όλη την καριέρα του Μουρίνιο από την τρομερή του επιτυχία με την Πόρτο στο Champions League, το σπουδαίο πέρασμά του από την Τσέλσι, το θρίαμβο με την Ίντερ και την πορεία του στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Στο ντοκιμαντέρ του Netflix θα υπάρχουν συνεντεύξεις από τρομερές προσωπικότητες του ποδοσφαίρου, όπως οι Ντιντιέ Ντογκμπά, Τζον Τέρι, Φρανκ Λάμπαρντ, Πέτρ Τσεχ, Λουίς Φίγκο, Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς και Σάμουελ Ετό, μεταξύ άλλων.