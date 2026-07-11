Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Φωτογραφίες από διακοπές του 2009, οι οποίες βρέθηκαν σε κατασχεμένο υπολογιστή, αποτέλεσαν το κλειδί για την ταυτοποίηση των τριών υπόπτων για τον εμπρησμό της τράπεζας Marfin.

Το Τμήμα Ανθρωποκτονιών αξιοποίησε ανώνυμο μήνυμα με ονόματα υπόπτων και προχώρησε σε έρευνα σε συνεργασία με την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν συλληφθέντα να φέρει σε φωτογραφικό υλικό το ίδιο σακίδιο που κρατούσε ο δράστης κατά την επίθεση.

Ειδικό λογισμικό στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια επιβεβαίωσε την ταυτοποίηση των τριών ατόμων μέσω της ανάλυσης χαρακτηριστικών του προσώπου και του σωματότυπου.

Οι κατηγορούμενοι αρνούνται την εμπλοκή τους στην υπόθεση, ενώ η 46χρονη κατηγορούμενη προτίθεται να εμφανιστεί αυτοβούλως στις ανακριτικές αρχές για να αποδείξει την αθωότητά της.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Φωτογραφίες από διακοπές του 2009 έπαιξαν –σύμφωνα με αστυνομικές πηγές- κομβικό ρόλο στην ταυτοποίηση των τριών συλληφθέντων, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στον εμπρησμό της τράπεζας Marfin, που στοίχισε τη ζωή σε τρεις υπαλλήλους και το αγέννητο βρέφος.

Τα στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, όταν ανέλαβαν την τρίτη φάση της έρευνας, προσέγγισαν διάφορους αυτόπτες μάρτυρες, χωρίς όμως να καταφέρουν να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες σε σύγκριση με το παρελθόν. Δέχθηκαν, όμως, ένα ανώνυμο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο οποίο υπήρχαν δέκα ονοματεπώνυμα και σύμφωνα με τον αποστολέα του, αυτοί συμμετείχαν στον εμπρησμό του 2010.

Advertisement

Advertisement

Οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών ζήτησαν από τους συναδέλφους της Κρατικής Ασφάλειας και της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας όσες πληροφορίες είχαν για τα συγκεκριμένα πρόσωπα.

Από την Αντιτρομοκρατική τους παρέδωσαν φωτογραφίες από τον φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή της συντρόφου ενός 48 –σήμερα- άνδρα, ο οποίος είχε συλληφθεί το 2020, επειδή σε μία αποθήκη με τα στοιχεία του είχαν εντοπιστεί έντεκα κιλά εκρηκτικής ύλης, πυροκροτητές και φυσίγγια καλάσνικοφ. Τότε είχαν κατασχέσει τον υπολογιστή και εκεί είχαν βρει φωτογραφίες από διακοπές του 2009 του ζευγαριού με τους τρεις τωρινούς συλληφθέντες.

Σε κάποια από τις φωτογραφίες φαίνεται ο ένας 42χρονος συλληφθείς να κρατά ένα σακίδιο πλάτης, το οποίο χαρακτηρίζεται από τους αστυνομικούς ως μοναδικό, καθώς έχει μία χειροποίητη ζωγραφιά και ένα σταυρουδάκι. Αυτό το σακίδιο είχε στην πλάτη του και ο άνδρας που την 5η Μαΐου του 2010 με μία βαριοπούλα έσπασε το τζάμι της Marfin και ένας άλλος –αταυτοποίητος μέχρι σήμερα- πέταξε τη βόμβα μολότοφ στο εσωτερικό της τράπεζας.

Δίπλα τους –σύμφωνα με αστυνομικές πηγές- ήταν η 46χρονη, ενώ ο δεύτερος 42χρονος συλληφθείς φέρεται να ήταν εκείνος, που έδινε τις οδηγίες.

Με ένα ειδικό λογισμικό στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια έγινε αντιπαραβολή των παλαιών και νέων εικόνα και ταυτοποιήθηκαν από το ύψος, τα μάτια, τα αυτιά, το στόμα και τη μύτη οι τρεις.

Με αυτά τα στοιχεία ο Εισαγγελέας αποφάσισε να ασκήσει την ποινική δίωξη και ο Ανακριτής να εκδώσει τα εντάλματα.

Σύμφωνα με τη συνήγορο των κατηγορουμένων, και οι τρεις αρνούνται την εμπλοκή τους και μάλιστα η γυναίκα, η οποία μένει μόνιμα στη Μεγάλη Βρετανία και δεν έχει συλληφθεί ακόμα, εξέφρασε την πρόθεσή της να έρθει στη χώρα μας και να παρουσιαστεί αυτοβούλως στις ανακριτικές αρχές για να αποδείξει την αθωότητά της.