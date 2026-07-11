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Η αναζωπύρωση της έρευνας βασίστηκε σε ανώνυμη καταγγελία που οδήγησε στην επανεξέταση παλαιού οπτικού υλικού με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων.

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν τη βαρύτατη κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή, αρνούμενοι ωστόσο το σύνολο των πράξεων που τους αποδίδονται.

Η συνήγορος υπεράσπισης αμφισβητεί την αξιοπιστία των ψηφιακών στοιχείων, τονίζοντας πως η δικαστική διερεύνηση θα κρίνει τη βασιμότητα της δικογραφίας.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή την Τρίτη, ενώ για όλους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας.

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Δεκαέξι χρόνια μετά τη φονική επίθεση στο υποκατάστημα της Marfin στην οδό Σταδίου, οι διωκτικές αρχές θεωρούν ότι η σύγχρονη τεχνολογία τούς επέτρεψε να αντλήσουν κρίσιμα στοιχεία από φωτογραφίες και βίντεο που παλαιότερα δεν μπορούσαν να αξιοποιηθούν με ασφάλεια.

Δύο άνδρες, ηλικίας 42 ετών, συνελήφθησαν, ενώ για μία 46χρονη γυναίκα, η οποία βρίσκεται στη Βρετανία, έχουν κινηθεί διαδικασίες για την έκδοση ευρωπαϊκού και διεθνούς εντάλματος. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι δύο συλληφθέντες περιλαμβάνουν την ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Οι ίδιοι, μέσω της συνηγόρου τους, αρνούνται τις κατηγορίες και αναμένεται να απολογηθούν την Τρίτη.

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Το ανώνυμο μήνυμα που άνοιξε ξανά τον φάκελο

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η δικαστική αναζωπύρωση της υπόθεσης άρχισε από ένα ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα που εστάλη στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ο αποστολέας φέρεται να κατονόμαζε τρία πρόσωπα ως εμπλεκόμενα στην επίθεση, καθώς και άλλα άτομα που, κατά τους ισχυρισμούς του, συνδέονταν με την ίδια ομάδα.

Η πληροφορία δεν θεωρήθηκε από μόνη της απόδειξη. Έδωσε, όμως, το έναυσμα για να ανασυρθεί η ογκώδης δικογραφία και να εξεταστεί εκ νέου το παλιό φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό.

Η έρευνα ανατέθηκε στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τη συνδρομή του Τμήματος Ψηφιακών Πειστηρίων και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Κατά τις αστυνομικές πηγές, συγκεντρώθηκαν όχι μόνο εικόνες από τη στιγμή της επίθεσης, αλλά και υλικό πριν και μετά τον εμπρησμό, κατά μήκος της πορείας στην οποία είχαν παρεισφρήσει οι δράστες. (euronews)

Τα ίδια ρούχα και σακίδια στις φωτογραφίες του 2009

Το στοιχείο που φέρεται να έδωσε νέα κατεύθυνση στην έρευνα ήταν φωτογραφίες από καλοκαιρινές διακοπές το 2009. Σε αυτές, σύμφωνα με το αστυνομικό υλικό που περιγράφεται στα δημοσιεύματα, ορισμένα πρόσωπα εμφανίζονταν με ρούχα και σακίδια όμοια με εκείνα που διακρίνονται σε εικόνες από την επίθεση της 5ης Μαΐου 2010.

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Όπως αποκάλυψαν στην HuffPost αστυνομικές πηγές που ξέρουν καλά αυτού του είδους τις διαδικασίες με την σύγχρονη τεχνολογία, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε αντιπαραβολή των εικόνων, εξετάζοντας τον σωματότυπο, τον ρουχισμό, τα υποδήματα, τα σακίδια και τις κινήσεις των εικονιζόμενων προσώπων. Με ψηφιακή επεξεργασία επιχειρήθηκε να βελτιωθεί η ανάλυση του παλιού υλικού, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, χρησιμοποιήθηκαν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για την εκτίμηση της μεταβολής των χαρακτηριστικών των προσώπων με την πάροδο των ετών.

Πάντως νομική κύκλοι έλεγαν επίσης στην Huffpost, όταν τους ζητήθηκε η άποψή τους, ότι σε κάθε περίπτωση πρόκειται για στοιχεία που θα πρέπει να ελεγχθούν και δικαστικά. Η τεχνολογική επεξεργασία εικόνων δεν υποκαθιστά τη δικαστική απόδειξη και η αξιοπιστία της μεθόδου, η αλυσίδα φύλαξης του υλικού και ο τρόπος εξαγωγής των συμπερασμάτων αναμένεται να αποτελέσουν κεντρικά ζητήματα στην υπεράσπιση και στην ανάκριση.

Η γυναίκα που βρίσκεται στη Βρετανία

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Η 46χρονη, για την οποία έχει εκδοθεί ένταλμα, φέρεται να είχε κινηθεί στο παρελθόν στον αντιεξουσιαστικό χώρο, αλλά να έχει αποστασιοποιηθεί εδώ και χρόνια. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, έχει εγκατασταθεί στη Βρετανία, όπου έχει δημιουργήσει οικογένεια.

Οι ελληνικές αρχές έχουν ενημερώσει τις αντίστοιχες βρετανικές υπηρεσίες και αναμένεται να ζητήσουν την έκδοσή της. Ο ρόλος που της αποδίδεται εμφανίζεται, σύμφωνα με δημοσιεύματα, περισσότερο περιφερειακός από εκείνον που αποδίδεται στους δύο άνδρες, χωρίς ωστόσο να έχουν δημοσιοποιηθεί όλες οι λεπτομέρειες της δικογραφίας.

Οι τρεις εργαζόμενοι που δεν γύρισαν ποτέ στα σπίτια τους

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Στις 5 Μαΐου 2010, μέσα σε μια από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις της περιόδου των μνημονίων, κουκουλοφόροι έριξαν βόμβες μολότοφ στο υποκατάστημα της Marfin. Ήταν ένα από τα πιο δύσκολα δελτία ειδήσεων που είχα κάνει στη ζωή μου, τότε στο κανάλι blue sky.

Από τον καπνό έχασαν τη ζωή τους η Παρασκευή Ζούλια, ο Επαμεινώνδας Τσάκαλης και η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, η οποία ήταν έγκυος. Άλλοι εργαζόμενοι εμφανίστηκαν στα μπαλκόνια, εγκλωβισμένοι μέσα στις φλόγες και στους πυκνούς καπνούς, ζητώντας βοήθεια. Η πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων είχε δυσχερανθεί από την κατάσταση που επικρατούσε στο κέντρο της Αθήνας.

Η υπόθεση είχε οδηγηθεί και στο παρελθόν στη Δικαιοσύνη, χωρίς να καταδικαστεί κάποιος ως φυσικός αυτουργός του εμπρησμού. Ένας αρχικός κατηγορούμενος είχε αθωωθεί, ενώ τρία στελέχη της τράπεζας καταδικάστηκαν το 2013 για ελλιπή μέτρα ασφαλείας στο κατάστημα. Η έρευνα για τους δράστες είχε ανοίξει ξανά το 2020.

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Η υπεράσπιση αμφισβητεί ευθέως τη δικογραφία

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Η συνήγορος των δύο συλληφθέντων, Άννυ Παπαρρούσου, δήλωσε ότι οι εντολείς της αρνούνται τις κατηγορίες και αμφισβήτησε έντονα την αξιοπιστία των στοιχείων, υποστηρίζοντας ότι η δικογραφία δεν έχει την υπόσταση που της αποδίδεται δημοσίως.

Οι απαντήσεις θα δοθούν πλέον στο ανακριτικό γραφείο και, εφόσον η υπόθεση παραπεμφθεί, στο δικαστήριο. Μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης ισχύει για όλους το τεκμήριο της αθωότητας.

Το ζητούμενο, δεκαέξι χρόνια μετά, δεν είναι μια επικοινωνιακή επιτυχία ούτε μια βιαστική καταδίκη. Είναι να αποδειχθεί, με στοιχεία που θα αντέξουν στον αυστηρό δικαστικό έλεγχο, ποιοι έριξαν τις μολότοφ και ποιοι στέρησαν τη ζωή από τρεις εργαζομένους και ένα αγέννητο παιδί.

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