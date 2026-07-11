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Οι αρχές εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης για μία 44χρονη γυναίκα, η οποία φέρεται να διαμένει τα τελευταία χρόνια στη Μεγάλη Βρετανία.

Οι πρόσφατες έρευνες βασίστηκαν στην τεχνική βελτίωση οπτικού υλικού της εποχής και στη σύγκριση εικόνων από άλλες ενέργειες του αντιεξουσιαστικού χώρου.

Οι δικαστικές αρχές οφείλουν πλέον να συγκεντρώσουν αδιάσειστα στοιχεία ώστε να στοιχειοθετήσουν το κατηγορητήριο για το έγκλημα που προκάλεσε τον θάνατο τριών εργαζομένων.

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Επιτέλους. Δεκαέξι ολόκληρα χρόνια μετά τον εμπρησμό της Μαρφίν στην οδό Σταδίου, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη δύο ανδρών, ηλικίας 42 ετών, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στο φρικτό έγκλημα της 5ης Μαΐου 2010. Παράλληλα, έχει εκδοθεί ένταλμα για μία 44χρονη γυναίκα, που σύμφωνα με τις πληροφορίες ζει εδώ και περίπου δέκα χρόνια στη Μεγάλη Βρετανία.

Εκείνη την ημέρα οι δράστες έσπασαν τα τζάμια του υποκαταστήματος και πέταξαν βόμβες μολότοφ, παρότι μέσα βρίσκονταν δεκάδες εργαζόμενοι. Από τις τοξικές αναθυμιάσεις πέθαναν η 32χρονη Αγγελική Παπαθανασοπούλου, έγκυος στο πρώτο της παιδί, η 35χρονη Παρασκευή Ζούλια και ο 36χρονος Επαμεινώνδας Τσάκαλης. Τρεις καταγεγραμμένοι νεκροί και μία τέταρτη ζωή, το αγέννητο παιδί της Αγγελικής, που δεν πρόλαβε να έρθει στον κόσμο.

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Οι νεότερες έρευνες φέρεται να βασίστηκαν στην τεχνική βελτίωση βίντεο της εποχής και στη σύγκριση εικόνων με υλικό από άλλες ενέργειες του αντιεξουσιαστικού χώρου. Τώρα, όμως, έρχεται το δυσκολότερο μέρος: η Αστυνομία και οι δικαστικές αρχές οφείλουν να «δέσουν» το κατηγορητήριο με αδιάσειστα στοιχεία. Δεν αρκούν οι συλλήψεις που έγιναν με ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα που εστάλει στη ΓΑΔΑ. Οι οικογένειες χρειάζονται την αλήθεια και μία δικαστική απόφαση που δεν θα καταρρεύσει από αποδεικτικά κενά.

Από κει και πέρα πρέπει να εντοπιστεί και η γυναίκα στη Βρετανία. Είναι ζήτημα τιμής για την Ελληνική Πολιτεία να κινηθούν άμεσα όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες διεθνούς δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας, ώστε η καταζητούμενη να εντοπιστεί και να οδηγηθεί ενώπιον της ελληνικής Δικαιοσύνης. Σε συνεργασία με τις βρετανικές αρχές και, όπου απαιτείται, την Interpol, δεν πρέπει να μείνει κανένα περιθώριο διαφυγής.

Το τεκμήριο αθωότητας των συλληφθέντων είναι δεδομένο. Εξίσου δεδομένο, όμως, είναι ότι όσοι τελικά αποδειχθεί πως έκαψαν ανθρώπους ζωντανούς δεν μπορεί να παραμένουν ατιμώρητοι.

Το ίδιο ισχύει και για την υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, για την οποία πραγματοποιήθηκαν τρεις συλλήψεις. Η Δημοκρατία δεν εκδικείται. Ερευνά, αποδεικνύει, δικάζει και τιμωρεί. Και απέναντι στην τυφλή, δολοφονική βία δεν μπορεί να υπάρχει ούτε ανοχή ούτε λήθη.