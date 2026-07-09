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Η επιλογή της Λουπίτα Νιόνγκο για τον ρόλο της Ωραίας Ελένης και της Κλυταιμνήστρας πυροδότησε έντονη κριτική σχετικά με την προσέγγιση της διαφορετικότητας στην ταινία.

Το επίσημο τρέιλερ της παραγωγής συγκεντρώνει πάνω από 650.000 αρνητικές αξιολογήσεις, αποτελώντας πλέον το δεύτερο πιο αρνητικά αξιολογημένο τρέιλερ στην ιστορία του Χόλιγουντ.

Οι δηλώσεις της πρωταγωνίστριας για το ομηρικό έργο ενέτειναν τη δυσαρέσκεια του κοινού, προκαλώντας περαιτέρω αύξηση των αρνητικών αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παραμένει αβέβαιο αν ο έντονος διαδικτυακός θόρυβος θα επηρεάσει τελικά την εισπρακτική πορεία της ταινίας στις κινηματογραφικές αίθουσες.

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Οι διαδικτυακές αντιδράσεις για την πολυσυζητημένη -προτού καν κυκλοφορήσει στις αίθουσες- «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, κυρίως εξαιτίας των επιλογών στο καστ, συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Κατά πόσο το «κύμα» αυτό θα επηρεάσει τις επιδόσεις της ταινίας στο box office μένει να αποδειχθεί. Αυτή τη στιγμή, οι προβλέψεις για την εισπρακτική πορεία της «Οδύσσειας» παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να εκτιμηθεί σε ποιον βαθμό η ένταση που εκδηλώνεται στο διαδίκτυο αντανακλά πραγματικά τις διαθέσεις του κοινού ή εάν πρόκειται για έναν θόρυβο που διογκώνεται στα social media.

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Οι αντιδράσεις εδράζονται στην αντίληψη ότι ο Νόλαν επέλεξε να δώσει έμφαση στη διαφορετικότητα αντί της προσήλωσης στις παραδοσιακές ή ιστορικές αντιλήψεις για τους χαρακτήρες, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα την επιλογή της βραβευμένης με Όσκαρ Λουπίτα Νιόγκο η οποία ενσαρκώσει την Ωραία Ελένη και την Κλυταιμνήστρα.

Η δημόσια συζήτηση άνοιξε όταν ο Έλον Μασκ αναπαρήγαγε στο Χ την κριτική για την επιλογή της Νιόνγκο. Η τοποθέτησή του προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη αντίδραση από την αντίθετη πλευρά, αλλά επειδή όλα αυτά συνέβησαν πριν από αρκετούς μήνες, υπήρχε η εντύπωση ότι οι αντιδράσεις για την «Οδύσσεια» είχαν αρχίσει να εξασθενούν.

Ωστόσο, το τελικό τρέιλερ της ταινίας, που κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες στο κανάλι της Universal στο YouTube, συγκεντρώνει πάνω από 650.000 dislikes έναντι μόλις 72.000 likes.

Σύμφωνα με το Global Box Office, το τρέιλερ της Οδύσσειας -το οποίο έχει 6,3 εκατ. views-, είναι πλέον το δεύτερο πιο αρνητικά αξιολογημένο τρέιλερ χολιγουντιανής παραγωγής όλων των εποχών, με περίπου 80% dislikes. Πρώτο παραμένει -όπως ήταν αναμενόμενο- το τρέιλερ της ταινίας «Χιονάτη» με πρωταγωνίστρια την Ρέιτσελ Ζέγκλερ, το οποίο είχε αγγίξει το 90% των αρνητικών αξιολογήσεων. Ακόμη και το «The Last Jedi», που είχε δεχθεί σφοδρή κριτική, δεν πλησιάζει αυτά τα ποσοστά.

Christopher Nolan’s THE ODYSSEY countdown trailer has become the most disliked Hollywood trailer since the trailer for SNOW WHITE with Rachel Zegler.



THE ODYSSEY now has an estimated ~80% dislikes, while SNOW WHITE had ~95% dislikes. pic.twitter.com/qzXw1lpGmQ — Global Box Office (@GlobalBoxOffice) July 3, 2026

Φαίνεται επίσης ότι, μετά την άρση του εμπάργκο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη Δευτέρα και το κύμα των διθυραμβικών πρώτων αντιδράσεων, τα dislikes αυξήθηκαν με ακόμη μεγαλύτερη ένταση. Μέσα σε μόλις 72 ώρες προστέθηκαν περισσότερες από 300.000 αρνητικές αξιολογήσεις.

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Δεν βοήθησαν ούτε οι δηλώσεις της Λουπίτα Νιόνγκο, που απαντώντας στην ερώτηση τι θα ρωτούσε τον Όμηρο αν είχε την ευκαιρία να τον συναντήσει, είπε θα τον «βομβάρδιζε» με ερωτήσεις για τον περιορισμένο χρόνο που αφιέρωσε στις ηρωίδες του έπους του και για την ανεπαρκή εκπροσώπησή τους στην «Οδύσσεια» –δηλώνοντας επί της ουσίας την απέραντη άγνοια της για το έργο του ποιητή.

Όπως χαρακτηριστικά σχολιάζει το world of reel, «το τμήμα μάρκετινγκ της Universal θα πρέπει να απογοητεύτηκε ιδιαίτερα, καθώς οι δηλώσεις της ηθοποιού έριξαν ακόμη πιο πολύ λάδι στη φωτιά».

Η ταινία κάνει πρεμιέρα στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 16 Ιουλίου.

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Με πληροφορίες από world of reel, cosmicbook