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Ο παρουσιαστής δήλωσε ευγνώμων για τη συνεργασία και ευχήθηκε στην Ιωάννα Μαλέσκου καλή επιτυχία στα μελλοντικά της επαγγελματικά βήματα.

Ο ίδιος αναμένει τις τελικές αποφάσεις της διοίκησης του τηλεοπτικού σταθμού OPEN σχετικά με τον προγραμματισμό της επόμενης τηλεοπτικής σεζόν.

Το διοικητικό συμβούλιο του καναλιού συνεδριάζει για να καθορίσει το μέλλον των εκπομπών και των συνεργασιών για την επόμενη περίοδο.

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με τη διοίκηση για να συζητήσει την ανάληψη νέας εκπομπής, καθώς το συμβόλαιό του λήγει το επόμενο καλοκαίρι.

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Για τη «δύσκολη» συνεργασία του με την Ιωάννα Μαλέσκου μίλησε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» της ΕΡΤ1 δύο μέρες μετά την τελευταία κοινή τους εμφάνιση από τη συχνότητα του OPEN.

«Έκανα το ταμείο της σεζόν και είναι θετικό. Για μένα ήταν η πρώτη χρονιά που μια ολόκληρη σεζόν έκανα μια εκπομπή όπως την ήθελα, σχεδόν, όπως ήταν ήθελα όμως» ανέφερε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας στη Μαρία Ηλιάκη. «Δηλαδή, είχα τον πρώτο λόγο. Ήταν σημαντικό, πολύ διδακτικό, πολλά μαθήματα. Είναι αλλιώς να είσαι σε μια παρέα και αλλιώς να έχεις την ευθύνη και την επιμέλεια.

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Πολλά δεν θα τα έκανα ξανά έτσι, οπότε ήταν και μια εμπειρία για το τι να αποφύγω, σε πρακτικό επίπεδο. Τα καλύτερα μαθήματα τα παίρνεις από τα λάθη που κάνεις. Έκανα λάθη, σε πρόσωπα έπεσα έξω και σε προσδοκίες από άλλα πρόσωπα έπεσα έξω. Αλλά επειδή θέλω να κρατάω τα καλά, είμαι χαρούμενος. Κανείς δεν ξέρει τι θα κάνουμε του χρόνου, είναι ρευστά τα πράγματα».

«Οι περισσότερες φορές που δεν πέρασα καλά ήταν φέτος» συνέχισε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. «Φέτος, επειδή είχα και την ευθύνη, είχα και τα πιο πολλά πράγματα που θα διέγραφα. Όχι ότι δεν πέρασα καλά. Πέρασα πολύ ωραία και είμαι ευγνώμων, απλά αν έπρεπε να βγάλω μερικά κουτάκια, φέτος ήταν τα πιο πολλά. Δεν ταιριάξαμε. Προφανώς και συμβαίνουν αυτά και θα ξανασυμβούν.

Εγώ, όμως, δεν μετανιώνω γι’ αυτή την επιλογή που έκανα. Το σκέφτηκα, το συμφωνήσαμε, έγινε… Όλα καλά, προχωράμε! Όλα καλά! Πόσες φορές συμβαίνει να κάνεις μια συνεργασία που δεν θα σου βγει; Εγώ, στο τέλος που την αγκάλιασα, το ένιωθα και εύχομαι πραγματικά ό,τι κάνει από εδώ και πέρα να είναι καλό και επιτυχημένο. Πάμε παρακάτω» κατέληξε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

Λάμπρος Κωνσταντάρας: Η επόμενη μέρα στο OPEN

«Αυτές τις μέρες θα μάθουμε για την επόμενη σεζόν. Εγώ έχω μια συμφωνία με το κανάλι και έχουμε πει να κάνουμε αρκετά πράγματα. Τώρα, από εκεί και πέρα, περιμένω πού θα κάτσει η μπίλια» παράδεχτηκε με ειλικρίνεια ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, σήμερα, Τρίτη αναμένεται να πραγματοποιηθεί το «κρίσιμο» διοικητικό συμβούλιο του OPEN που ήταν αρχικά να γίνει την περασμένη εβδομάδα. Καθώς τα χρονικά περιθώρια στενεύουν, εκεί αναμένεται να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για τον προγραμματισμό της επόμενης σεζόν.

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας με την Ιωάννα Μαλέσκου το περασμένο καλοκαίρι.

Αυτό που ακουγόταν μέχρι χτες, είναι ότι η Ιωάννα Μαλέσκου, ενώ αρχικά είχε αποδεσμευτεί από τη διεύθυνση προγράμματος, μπήκε ξανά δυναμικά στο παιχνίδι της διεκδίκησης του «Ραντεβού το ΣΚ», χωρίς τον Λάμπρο Κωνσταντάρα (ο οποίος την είχε προτείνει στην προηγούμενη διευθύντρια προγράμματος τον περασμένο Μάιο. Ο τελευταίος θα κάνει ξανά ραντεβού προκειμένου να αναλάβει την παρουσίαση άλλης εκπομπής καθώς το συμβόλαιό του με το OPEN λήγει το επόμενο καλοκαίρι.