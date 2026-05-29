Στις 11 το βράδυ της Πέμπτης οι συντελεστές της εκπομπής Real View ενημερώθηκαν από τη διοίκηση του OPEN ότι θα αποχαιρετήσουν οριστικά το κοινό το μεσημέρι της Παρασκευής 29 Μαΐου.

Η απόφαση δεν εξέπληξε ιδιαίτερα κανέναν, τόσο μπροστά όσο και πίσω από τις κάμερες, αφού όλοι λίγο πολύ γνώριζαν ότι η πρώτη σκέψη ήταν η εκπομπή να ολοκληρωθεί έναν μήνα πριν. Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, οι λόγοι που δεν έγιναν ήταν καθαρά… πρακτικοί και δεν είχαν κάνουν με προσωπικές συμπάθειες και εύνοιες όπως κάποιοι είχαν σπεύσει να συμπεράνουν.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως από τις τέσσερις οικοδέσποινες του Real View, ότι η πλευρά της Ελίνας Παπίλα και της Έλενας Χριστοπούλου αντέδρασε πολύ πιο ψύχραιμα από τη Δάφνη Καραβοκύρη -που είχε μάλιστα τα γενέθλιά της- και τη Σοφία Μουτίδου, καθώς, όπως ακούγεται, υπήρχε μία ρήτρα στο συμβόλαιό της που ανέφερε ότι έπρεπε να έχει ειδοποιηθεί μία εβδομάδα πριν από τη διακοπή της προβολής. «Για μένα δεν είναι ολοκλήρωση, είναι ξεκάθαρα κόψιμο. Ξεκάθαρα πιστεύω ότι κοβόμαστε, αλλά το λέμε ολοκλήρωση για να μη στενοχωριόμαστε. Αυτή είναι η γνώμη μου» σχολίασε η Σοφία Μουτίδου στην έναρξη της εκπομπής.

Γιατί απέτυχε το Real View

Κάθε πείραμα, τηλεοπτικό και μη, μπορεί να έχει ένα εκρηκτικό αποτέλεσμα. Αυτό φάνηκε από τις πρώτες, κιόλας, μέρες της εκπομπής, που έγινε viral για τους λάθος λόγους, σε μια ζώνη προβολής απέναντι σε ακριβές παραγωγές, με μηδενικό σχεδόν lead in. Από την αρχή δημιουργήθηκαν δύο στρατόπεδα (Μουτίδου- Καραβοκύρη και Παπίλα- Χριστοπούλου), και συχνά προέκυπταν μικρά ή μεγαλύτερα θέματα στο παρασκήνιο.

Τα υπόλοιπα Μέσα φυσικά δεν χαρίστηκαν καθόλου στο Real View, βάλλοντας εναντίον του περιεχομένου της αλλά και των τεσσάρων γυναικών που καλούνταν να συνυπάρξουν αρμονικά κάθε βράδυ σε ένα μικρό πλατό. Η μετακίνηση της εκπομπής στη μεσημεριανή ζώνη δεν ευνόησε καθόλου τα ποσοστά της που έφτασαν στο σημείο να πέφτουν ακόμα και κάτω από το 1%.

Το εγχείρημα του Real View είχε ελάχιστες πιθανότητες να πετύχει στο OPEN, καθώς ήταν μια καθαρά γυναικεία εκπομπή σε έναν σταθμό που έχει κατά κύριο λόγο ανδρικό κοινό και δίνει απόλυτη προτεραιότητα στην ενημέρωση.

Όπως φάνηκε και από το J2US που δυσκολεύτηκε επίσης απέναντι στον ανταγωνισμό, ένας σταθμός, προκειμένου να προσελκύσει τα λεγόμενα «εμπορικά» κοινά και να έχει κέρδος από την ψυχαγωγία, οφείλει να χτίσει ένα προγράμμα με συνεχή ροή και ξεκάθαρο χαρακτήρα αλλιώς, ένας κούκος, όσο δυνατά και αν λαλήσει δεν θα φέρει ποτέ την άνοιξη στους πίνακες της Nielsen. Άσε που για να λαλήσει δυνατά πρέπει πρώτα να σου διαθέσουν τα χρήματα για να τον «ταΐσεις»…

