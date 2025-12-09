Το όνομά της Δάφνης Καραβοκύρη έχει συζητηθεί αρκετά εξαιτίας της συμμετοχής της στην εκπομπή Real View του Open, δίπλα στην Ελίνα Παπίλα, την Έλενα Χριστοπούλου και τη Σοφία Μουτίδου, ενώ τις προηγούμενες σεζόν τα sex podcast της είχε προκαλέσει πολλές συζητήσεις στα τηλεοπτικά πάνελ, όπως και η παλιότερη-ατυχής, όπως παραδέχεται σήμερα- συνεργασία της με την Τζένη Μελιτά στην κρατική τηλεόραση.

Η Δάφνη Καραβοκύρη δεν μίλησε όμως μόνο για το τηλεοπτικό της παρελθόν (και παρόν) αλλά και για τα δύσκολα παιδικά χρόνια- εξαιτίας της μητέρας της που είχε διαγνωστεί με διπολική διαταραχή-, την προσωπική της ζωή (είναι τελικά… «δασκάλα» του σεξ, όπως μπορεί να φανταστεί/φαντασιωθεί κανείς); αλλά και το πρόσφατο σκηνικό με τον Απόστολο Γκλέτσο στο πλατό του Real View που της ξύπνησε ξανά τις δυσάρεστες αναμνήσεις από τις κακοποιητικές σχέσεις που έχει βιώσει.

Advertisement

Advertisement

Έλενα Χριστοπούλου, Ελίνα Παπίλα, Σοφία Μουτίδου, Δάφνη Καραβοκύρη.

Δάφνη Καραβοκύρη: «Είμαι ερωτευμένη με την τηλεόραση»

«Στο Real View νιώθω ευτυχής. Δεν έχει καμία μας τη ματαιοδοξία να φανεί» λέει. Ποια ήταν η πρώτη παρατήρηση που της είχε κάνει ο project manager της εκπομπής, Θέμης Μάλλης; «”Σταμάτα να είσαι τόσο επιστήμονας”. Και του λέω “Η γνώση είναι όπλο».

Για την -πολύπαθη- εκπομπή «Κυψέλη»: «Η δυσκολότερη εργασιακή εμπειρία της ζωής μου» παραδέχεται η Δάφνη Καραβοκύρη που ανάγκαστηκε να ξεκινήσει ψυχοθεραπεία για να αντέξει. «Πολύ άσχημη συνθήκη και πολύ άσχημο το πάντρεμα ανθρώπων που βγαίνουν μπροστά. Στην πρεμιέρα είπα ότι είμαι στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή. Ξεκάθαρα είχαν δοθεί κάποιες γραμμές που εγώ δεν γνώριζα. Μετρούσα τις μέρες αντίστροφα πότε θα πω “φτου ξελεφτερία”». Τι πιστεύει όμως πραγματικά για την συμπαρουσιάστριά της Τζένη Μελιτά; «Δεν υπήρχε σωστή συμπεριφορά» παραδέχεται μεταξύ άλλων.

Η Δάφνη Καραβοκύρη με την Τζένη Μελιτά το 2020.

«Οι γυναίκες μεταξύ τους δεν έχουν σωστό κώδικα επικοινωνίας, αγάπης και αγκαλιάς. Το έχω ξαναβιώσει πρόσφατα».

Για το Sex Podcast: «Είχα καψώσει να το κάνω. Με το που βγήκε το πρώτο podcast με τον Βασάλο μου κόπηκαν τα ποδάρια, είπα “πέταξα τη ζωή μου και την καριέρα μου στα σκουπίδια”. Πήγα στον Σταύρο Θεοδωράκη με κλάματα».

«Η δική μου ζωή δεν έχει καμιά σχέση με το Sex Podcast. Είμαι πολύ πουριτανή και συντηρητική και ας μη μου φαίνεται».

«Δεν νομίζω ότι έχω ερωτευτεί μέχρι σήμερα. Νομίζω ότι το έχω νιώσει μία φορά».

Advertisement

Ποιο είναι το πρώτο ραντεβού που δεν θα ξεχάσει ποτέ η Δάφνη Καραβοκύρη; «Μου αποκάλυψε ότι είχε κάνει σεξ με τον φίλο του πριν από λίγο καιρό».

«Έχω υπάρξει πολύ τιμωρητική απέναντι στον εαυτό μου»

Η 38χρονη, σήμερα, Δάφνη Καραβοκύρη έχει αναφερθεί αρκετές φορές στη μάχη που είχε δώσει μικρότερη με τη νευρική ανορεξία. Μάλιστα είχε ξεκινήσει να γράφει και ένα βιβλίο για την περίοδο που θα μπορούσε να της έχει στοιχήσει τη ζωή αλλά δεν το ολοκλήρωσε ποτέ.

«Θεωρώ πολύ λυτρωτικό που μίλησα για τα παιδικά μου τραύματα. Απλά έχει αλλάξει ο τρόπος που μιλάω γι΄ αυτά. Είχα πολύ θυμό και πόνο μικρότερη. Άλλαξε και η σχέση με τη μητέρα μου- μεγάλωσα με τον πατέρα μου από τα 14. Έφτασα τα 35 για να μπορέσω να τη δω διαφορετικά και νιώθω ερωτευμένη σήμερα μαζί της.

Advertisement

«Δεν έζησα ποτέ εφηβεία, είχα να βοηθάω μια μητέρα. Έγινα ενήλικας πολύ πριν την ώρα μου».

«Θυσίασα τη θηλυκότητά μου σε έναν πολύ ανδροκρατούμενο χώρο, όπως αυτόν της δημοσιογραφίας».

Πώς μπορεί κάποιος να βοηθήσει έναν άνθρωπο που υποφέρει από διατροφικές διαταραχές; Η Δάφνη μπορεί να απαντήσει καλύτερα από όλους.

Advertisement

Για την κακοποίηση που έχει βιώσει στις σχέσεις της: «Είχα μάθει ότι η αγάπη πονάει. Είχα το σύνδρομο του σωτήρα, πάντα έβαζα μπροστά τον άλλον. Είχα πολλά ψυχοσωματικά τότε. Απέκτησα ινομυαλγία, δεν μπορούσα να σηκωθώ από το κρεβάτι από τους πόνους. Είχα νοσηλευτεί για δυο εβδομάδα, νόμιζαν ότι έχω καρκίνο στα οστά».

Για τον Απόστολο Γκλέτσο: «Τρόμαξα πάρα πολύ και προσπάθησα να μείνω αποστασιοποιημένη» αποκαλύπτει η Δάφνη Καραβοκύρη. Αν συνέβαινε σήμερα η διαχείριση θα ήταν πολύ διαφορετική, θα είχα σηκωθεί και θα είχα μπει ανάμεσά τους. Αισθάνθηκα λίγη, εγκλωβισμένη και παγωμένη λόγω των καμερών. Μπερδεύτηκα γιατί νόμιζα ότι η Σοφία “το είχε”. Της ζήτησα συγγνώμη για τη στάση μου. Ξέρω ότι ένιωσε ανυπεράσπιστη. Όταν ένας άντρας έχει παιδί, και δη κόρη, πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτικός».

Ποιο είναι το μεγαλύτερο μάθημα ζωής που έχει πάρει τον τελευταίο καιρό; Όλες οι απαντήσεις της στο βίντεο που ακολουθεί.

Advertisement

Advertisement