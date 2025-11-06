Στο κυρίαρχο θέμα της εβδομάδας έχει εξελιχθεί η τηλεοπτική αντιπαράθεση της Σοφίας Μουτίδου με τον Απόστολο Γκλέτσο στο πλατό της εκπομπής του Open, Real View, με αφορμή τη δήλωση του συναδέλφου τους, Στράτου Τζώρτζογλου, «το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι».

Στη χτεσινή εκπομπή, η Σοφία Μουτίδου μίλησε για την ένταση που δημιουργήθηκε ανάμεσα σε εκείνη και τον καλεσμένο της «Εγώ αυτό που έζησα ήταν: Μπήκε ένας άνθρωπος με μια ασταθή κλινική εικόνα. Άκουσα ματσίλες, τοξικές αρρενωπότητες, πολλά alpha male, χέρια στο τραπέζι, μετρημένες δουλειές που λύθηκαν με ξύλο, με βία. Ακόμα κι η επίλυση ενδεχόμενης παρενόχλησης μπροστά στα μάτια του θα λυνόταν με δολοφονία ή με ξύλο. Εγώ, σαν οικοδέσποινα, ήμουν ευγενέστατη. Άκουγα αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αποδεχόμουν ή δεχόμουν», είπε αρχικά. «Ήδη ήταν κακοποιητική η περιγραφή που έκανε».

«Προχώρησε σε δημόσια προσβολή της αστυνομίας, είπε ότι οι αστυνομικοί κάνουν σεξ με τα παιδιά τους και τα βιντεοσκοπούν. Προχωράει σε δήλωση, ότι οι άνθρωποι του θεάτρου που είναι κακοί είναι συγκεκριμένος αριθμός. Κάποια στιγμή αναρωτιέμαι, δεν μπορείς να μη συνάντησες ποτέ κάτι στα χρόνια της πορείας σου, λες ψέματα, η πολιτική σε έκανε πιο ψεύτη», πρόσθεσε η Σοφία Μουτίδου.

«Αν δει κάποιος το βίντεο, θα δει ότι δεν έφυγε όταν τον είπα ψεύτη. Καθόταν και κουβέντιαζε Έφυγε όταν του είπα “νιώθω ότι είσαι τυχερός που δεν συνέβη μπροστά στα μάτια σου, άρα ψεύδεσαι”. Δεν ξέρω αν φοβήθηκε μήπως ξέρω κάτι παραπάνω». Καταλήγοντας είπε: «Ο ανεξέλεγκτος θυμός, η βία, ο τραμπουκισμός και το άκρατο θέατρο του “αφήνω το μικρόφωνο και φεύγω” ίσως σε μία πρώτη ανάγνωση στην εισαγωγή της ψυχικής υγείας κρύβει φόβο. Όταν κάποιος σου τσαμπουκαλεύεται, φοβάται. Χαίρομαι για τα 12 χρόνια θεραπείας που έκανα και δεν ανέβασα παλμούς σε μία προσωπική λεκτική επίθεση»

Πρωινή ζώνη εναντίον Σοφίας Μουτίδου

Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Το ότι έχεις κάνει 12 χρόνια ψυχοθεραπείας δεν σου δίνει το δικαίωμα να κάνει χαρακτηρισμούς σαν να είσαι ψυχοθεραπευτής».

Κατερίνα Καινούργιου: «Εγώ τρόμαξα λίγο με αυτό που είδα. Μου έδωσε την έντυπωση ότι έγινε μια διάγνωση στον αέρα. Που και ψυχολόγος και ψυχίατρος να είσαι, τηλεοπτικά απαγορεύεται να κάνεις διάγνωση. Είναι μηνύσιμο».

Δημήτρης Ουγγαρέζος: «Είναι ψυχίατρος, είναι ψυχοθεραπεύτρια η κυρία Μουτίδου; Είναι μια γνωμάτευση που είναι μηνύσιμη αν δεν προέρχεται από ειδικό».

Γιώργος Λιάγκας: «Είναι ένας άνθρωπος που έκρινε όλους εμάς που καθημερινά εδώ δίνουμε μια μάχη και κρινόμαστε από τον κόσμο, από το ΕΣΡ και έβγαινε και έκρινε καθημερινά… και βγαίνει τώρα στη δεύτερη εκπομπή και λες τρελό έναν άνθρωπο. Η γυναίκα που επί χρόνια μας έχει περάσει πριονοκορδέλα κρατώντας τη σημαία της πολιτικής ορθότητας, βγαίνει στη δεύτερη εκπομπή -τρομάζω να φανταστώ τι θα συμβεί στην τέταρτη, πέμπτη, αν υπάρξει- και κατακρεουργεί έναν άνθρωπο δημόσια».

«Εσείς που είστε η σημαιοφόρος της πολιτικής ορθότητας τόσα χρόνια στη χώρα αυτή. Για να καταλάβει ο κόσμος την κοροϊδία, ποιοι τον κοροϊδεύουν, ποιοι τον εκμεταλλεύονται τόσα χρόνια λέγοντας αρλούμπες, ψεύδη και φύκια για μεταξωτές κορδέλες, μόνο και μόνο για να αποκτήσουν μια δημοφιλία στα καινούρια μόντερνα Μέσα. Και όταν καλούμαστε να βγούμε μπροστά, αποδεικνύουμε ποιοι πραγματικά είμαστε και τι πραγματικά πιστεύουμε».

Από τον μεγάλο θόρυβο που έχει προκληθεί δεν έμεινε αμέτοχος ο Στράτος Τζώρτζογλου, ο οποίος δεν πήρε πίσω τις δηλώσεις του, φρόντισε όμως να ξεκαθαρίσει ότι «ένα 2% είναι αυτό που μπορεί να εκμεταλλευτεί τη θέση εξουσίας που έχει και να ζητήσει ο,τιδήποτε».

«Για πολλά χρόνια ήμουν ο μόνος ζεν πρεμιέ στην Ελλάδα» συνέχισε. «Την εποχή που βγήκα παρόλο που ήμουν παντρεμένος είχα πολλές σεξουαλικές προτάσεις, στις οποίες όταν έλεγα όχι και ο άλλος ήταν σε θέση εξουσίας, σου έκοβε τον δρόμο».

Ο Απόστολος Γκλέτσος με τον Στράτο Τζώρτζογλου στη σκηνή του Ηρωδείου το 2020.

Δυστυχώς (ή ευτυχώς για κάποιους) η Σοφία Μουτίδου δεν θα μπορέσει να απαντήσει απόψε στους επικριτές της μέσα από το Real View αφού από σήμερα και κάθε Πέμπτη θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για την προγραμματισμένη παράστασή της «Χούγια ή Θάνατος» στο θέατρο Vergina.

