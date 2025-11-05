Τι και αν τα νούμερα τηλεθέασης δεν ήταν (ακόμα) τα αναμενόμενα, το Real View όμως κατάφερε από την πρώτη, κιόλας, μέρα προβολής του (ακόμα και πριν από την πρεμιέρα του) να κάνει τις άλλες εκπομπές να μιλάνε για τις τέσσερις κυρίες που βρίσκονται πλέον σε live μετάδοση μέσα στον σκληρό ανταγωνισμό της prime time από Δευτέρα έως Πέμπτη.

Όλα ξεκίνησαν από την προβολή ενός αποσπάσματος από συνέντευξη του Στράτου Τζώρτζογλου, ο οποίος δήλωσε ότι «το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι» με τον Απόστολο Γκλέτσο να αντιδράει στον αέρα του Real View: «Το θέατρο δεν είναι ένα μεγάλο κρεβάτι, το θέατρο έχει συγκεκριμένα τέρατα. Με το MeToo αναδείχθηκαν κάποια πράγματα. Στο θέατρο δουλεύουν 30.000 άνθρωποι, υπάρχουν μέσα σε αυτούς 20 τέρατα».

Η Σοφία Μουτίδου τότε του είπε: «Μήπως είναι πολλά μικρά κρεβάτια;» και ο καλεσμένος άρχισε να δυσανασχετεί: «Μικρά κρεβάτια υπάρχουν παντού. Με συγχωρείτε, όχι, δεν θα το δεχτώ να το λέτε αυτό για τους ηθοποιούς. Είμαστε καλλιτέχνες, έχουμε κοινωνικό πρόσημο και ψυχές μικρού παιδιού».

Μετά από αυτό το σημείο, η ένταση κορυφώθηκε με τη Σοφία Μουτίδου να κατηγορεί ευθέως τον συνάδελφό της ότι δεν λέει την αλήθεια: «Η πολιτική σε έκανε πιο ψεύτη» του είπε προκαλώντας το ξέσπασμά του: «Αφού λέω ψέματα και είμαι ψεύτης δεν θα καθίσω άλλο να με κανιβαλίζεις εσύ με τέτοιο τρόπο. Δεν με φέρατε εδώ να μου φερθείτε έτσι». Στη συνέχεια έβγαλε το μικρόφωνό του και αποχώρησε από το πλατό, με τις τέσσερις παρουσιάστριες να μη δίνουν συνέχεια στο θέμα.

Η συνέχεια έμελλε να δοθεί το επόμενο πρωί με τις εκπομπές να αφιερώνουν αρκετό τηλεοπτικό χρόνο στο σκηνικό που δημιουργήθηκε στο πλατό του Real View, προσφέροντας έτσι την καλύτερη δωρεάν σε ένα πρωτότυπο τηλεοπτικό προϊόν που μόλις ξεκίνησε.

«Εγώ στη θέση του δεν θα έφευγα» ανέφερε ο Ανδρέας Μικρούτσικος στον αέρα του Buongiorno με τη Φαίη Σκορδά να συμπληρώνει: «Αυτό που εννοούσε είναι ότι κάποια πράγματα για κάποιους ανθρώπους ήταν γνωστά άρα μη λες ότι δεν ήξερες».

«Παλιά καλή ελληνική τηλεόραση» σχολιάσε με νόημα ο Γιώργος Λιάγκας στη δική του εκπομπή, ενώ στη «Super Κατερίνα» σχολίασαν ότι η λογομαχία Μουτίδου- Γκλέτσου δεν ήταν συννενοημένη, όπως υποψιάστηκαν αρκετοί.

#RealView θα τον έδερνα λέει ο Γκλέτσος. Άσε μας μωρέ και συ που τίποτα δεν είδες και τίποτα δεν άκουσες.. καλά σου τα είπε η Μουτίδου. Advertisement November 4, 2025

Η Σοφία Μουτίδου, πάντως, θέλησε να διακωμωδήσει το θέμα με αναρτήσεις στο Instagram που προκάλεσαν πολλά σχόλια, ενώ την ίδια στιγμή το Real View και η ίδια είχαν βρεθεί στις πρώτες θέσεις των trending topics στην πλατφόρμα X, με αρκετούς να αναρωτιούνται αν η λογομαχία τους ήταν στημένη για να συζητηθεί η εκπομπή.

Ήταν τελικά στημένο το σκηνικό με τον Γκλέτσο στο Real View της Τρίτης;

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες της HuffPost, η ένταση ανάμεσα στη Σοφία Μουτίδου και στον Απόστολο Γκλέτσο στον αέρα του Real View, όχι μόνο δεν ήταν τεχνητή αλλά προκάλεσε έντονη αμηχανία σε όλους αλλά αποφάσισαν να μην δώσουν συνέχεια στο θέμα από τη στιγμή που ο 60χρονος ηθοποιός δεν ήταν πλέον εκεί για να να απαντήσει. Μάλιστα μετά την απρόσμενη αποχώρηση του ηθοποιού, ο υπεύθυνος της εκπομπής κατέβηκε από το κοντρόλ για να τον ηρεμήσει.

Η HuffPost επικοινώνησε με την Έλενα Χριστοπούλου η οποία επιβεβαίωσε ότι η αποχώρηση του καλεσμένου τους δεν ήταν στημένη: «Κανένα σχόλιο για τον αποχωρήσαντα» αναφέρει. «Αυτή είναι η ταυτότητα της εκπομπής που απαρτίζεται από τέσσερις προσωπικότητες η οποίες με ειλικρινή τρόπο αντιμετωπίζουν τα πάντα».

