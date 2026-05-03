Αν θα είδε κάποιος γλυκά όνειρα το πρωί της Κυριακής, θα είναι σίγουρα ο Νίκος Κοκλώνης, αφού το J2US του Σαββάτου έκανε τη μεγάλη ανατροπή στην τηλεθέαση ξεπερνώντας ακόμα και τα ποσοστά της τελευταίας του σεζόν στον ALPHA. Ο 43χρονος παραγωγός και παρουσιαστής έχει εξάλλου αποκαλύψει ότι μετά το live μένει ξύπνιος μέχρι τις 9 το πρωί που βγαίνουν τα νούμερα της περασμένης μέρας.

Ο Νίκος Κοκλώνης στην έναρξη του J2US.

Με guest κριτές τον Γιάννη Ζουγανέλη και τη Μαρία Αλιφέρη- που χόρεψε και ζεϊμπέκικο στον αέρα την ώρα που ο Νίκος Μακρόπουλος τραγουδούσε ζωντάνά, αλλά και τον Σταμάτη Φασουλή να εξαντλεί την αυστηρότητά του επάνω στους «ατίθασους» παίκτες που τραγούδησαν πρώτη φορά και με διαφορετικούς παρτενέρ, το J2US έκανε μέσο όρο 12,3% στο κοινό 18-54.

Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό πως μετά το πρώτο ημίωρο, τα ποσοστά τηλεθέασης ήταν σταθερά διψήφια, αγγίζοντας το 14,9%. Στο σύνολο κοινού τα νούμερα ήταν ακόμα υψηλότερα (13,6%) ισοφαρίζοντας σχεδόν τον, μέχρι τώρα αήττητο, Μάρκο Σεφερλή στο MEGA (13,8%).

Η ανατροπή γίνεται ακόμα πιο ενδιαφέρουσα αφού στις γυναίκες 25-44- αγαπημένο target group των διαφημιστών- το J2US άγγιξε το 17,8%.

Στην πρωινή ζώνη, αίσθηση έκανε η μεγάλη πτώση του Νίκου Μάνεση με μονοψήφιο μέσο όρο (9,6%), με τη Σίσσυ Χρηστίδου να κόβει πρώτη το νήμα στο δυναμικό κοινό (17,4%) και την Κατερίνα Καραβάτου να δίνει μάχη με το δίδυμο Κωνσταντάρα- Μαλέσκου (5,5% και 5% αντίστοιχα).

Μάλιστα, τόσο στο σύνολο κοινού όσο και στις γυναίκες 25-44 η ανατροπή ήταν ακόμα μεγαλύτετη αφού το πρωινό του OPEN βρέθηκε αρκετά πιο πάνω από το «Σαββατοκύριακο Παρέα» του ΑΝΤ1 που έκανε μέσο όρο μόλις 1,8%.

Το Ισραήλ θα κάνει την ανατροπή στον τελικό της Eurovision;

Ένα έντονο πολιτικό παρασκήνιο στη φετινή Eurovision φαίνεται πως προκαλεί το Ισραήλ, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα του ξένου Τύπου, είναι αρκετά ενοχλημένο από την σαρωτική επικράτηση της συμμετοχής της Φινλανδίας στα προγνωστικά.

Εξάλλου πρόκειται για μία ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά για τον διαγωνισμό, με ηχηρές αποχωρήσεις χωρών εξαιτίας του Ισραήλ, ανάμεσά τους και η Ισπανία που ανήκει στις Big 5, η Φινλαδία δεν θεωρείται «φιλικά προσκείμενη», γεγονός που προκαλεί ανησυχία για σοβαρά εμπόδια και επεισόδια σε περίπτωση που διεξαχθεί του χρόνου η διοργάνωση στο Ελσίνκι.

Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει αν το παρασκήνιο που φέρεται να δημιουργεί το Ισραήλ καταφέρει να επηρεάσει τα αποτελέσματα και κάνει τη μεγάλη ανατροπή αφαιρώντας την πρωτιά από τη Φινλανδία. Αν συμβεί κάτι τέτοιο όμως, θα μπορούσε όμως να ευνοήσει ιδιαίτερα την Ελληνική συμμετοχή, που έχει ανέβει αυτή τη στιγμή στη δεύτερη θέση των στοιχημάτων, με την πρώτη τεχνική πρόβα του Akylas να συγκεντρώνει πολύ θετικά σχόλια.

Η εντυπωσιακή σκηνή της φετινής Eurovision στην πρωτεύουσα της Αυστρίας.

Την ίδια στιγμή, το τραγούδι του Ισραήλ έχει πέσει στην 6η θέση των στοιχημάτων, κάτω από τη Δανία, την Αυστραλία και τη Γαλλία. Το Michelle ερμηνεύει ο Γαλλο- Ισραηλινός νικητής του Rising Star, Noam Bettan, με στίχους σε τρεις γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, εβραϊκά) ώστε να εξασφαλίσει ακόμα μεγαλύτερη απήχηση στο κοινό.

