Μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή έζησαν οι επιβάτες πτήσης της Aegean Airlines από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα, όταν ο κυβερνήτης Δημήτρης Γιαννουλάτος ανακοίνωσε λίγο πριν την προσγείωση ότι ολοκληρώνει την καριέρα του, κλείνοντας έναν κύκλο 45 ετών στους αιθέρες.

«Κύριες και κύριοι, αγαπημένοι μου επιβάτες και λέω αγαπημένοι γιατί ήσασταν στην τελευταία προσγείωση. Μετά από 45 χρόνια αυτή ήταν η τελευταία προσγείωση και την κάναμε μαζί. Εσείς αποτελούσατε πάντα το πιο σημαντικό κομμάτι της πτήσης, άνθρωποι που δεν με γνωρίζουν και μου εμπιστεύονται κάτι τόσο πολύτιμο» λέει ο πιλότος στην αρχή του βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok.

«Είχα την τύχη να πετάξω με τα φτερά της Πολεμικής Αεροπορίας και 30 χρόνια με μια εταιρεία που ισάξια στέκεται δίπλα στους καλύτερους. Είμαι σίγουρος σαν κομμάτι αυτής της εταιρείας ότι οι συνάδελφοί μου θα συνεχίσουν να σας μεταφέρουν με ασφάλειας στους αγαπημένους προορισμούς και τους ανθρώπους που σας περιμένουν», συμπλήρωσε ο ίδιος.

«Σήμερα δεν αλλάζω επάγγελμα αλλά τρόπο ζωής και εσείς ήσασταν μέρος αυτής, ήταν τιμή μου» κατέληξε ο πιλότος με τους επιβάτες να ξεσπούν σε χειροκροτήματα.

Ο κυβερνήτης Δημήτρης Γιαννουλάτος υπήρξε ένα από τα αναγνωρίσιμα στελέχη πτήσεων της AEGEAN, με δημόσιες αναφορές να τον συνδέουν τόσο με τη θέση του κυβερνήτη όσο και με επιτελικό ρόλο στις πτητικές λειτουργίες της εταιρείας. Flight Operations Director καιChief Pilot at Aegean Airlines,

Το όνομά του είχε βρεθεί στο προσκήνιο και το 2014, όταν συμμετείχε στην παρουσία της AEGEAN στο Athens Flying Week, στην εντυπωσιακή κοινή εμφάνιση Airbus A320 της εταιρείας με F-16 της Ομάδας «ΖΕΥΣ».με τον κυβερνήτη του F-16 Γιώργο Ανδρουλάκη