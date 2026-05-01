Σε εξέλιξη από το πρωί η έξοδος των εκδρομέων της Πρωτομαγιάς από την Αθήνα, με αρκετούς να εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα για ολιγοήμερες αποδράσεις.

Μέχρι στιγμής η κίνηση διεξάγεται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, παρά την αλλαγή του καιρού και τις προβλέψεις για βροχές και ισχυρούς ανέμους σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Η Τροχαία βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ έχουν ληφθεί μέτρα για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων.

Πού έχει κίνηση

Αυξημένη είναι η ροή των οχημάτων στα διόδια Ελευσίνας, όπου κατά διαστήματα παρατηρούνται καθυστερήσεις και χαμηλές ταχύτητες, χωρίς να έχουν δημιουργηθεί σοβαρά μποτιλιαρίσματα.

Χωρίς προβλήματα η κίνηση στο ρεύμα εξόδου προς Κόρινθο και Πελοπόννησο.

Επιπλέον, εντός της Αθήνας δεν καταγράφονται προβλήματα από την κίνηση.

Οι αρμόδιες αρχές συστήνουν στους οδηγούς υπομονή, τήρηση των κανόνων οδικής ασφάλειας και προσοχή λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν.



