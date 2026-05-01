Η υπόθεση της Νικόλ Μπλέιν στη Γλασκώβη προκάλεσε έντονη συζήτηση στη Σκωτία και όχι μόνο, τόσο για τις συνθήκες του θανάτου του νεογέννητου παιδιού όσο και για τη δημόσια εικόνα που παρουσίασε η κατηγορούμενη μετά το γεγονός. Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στη δικαστική διαδικασία, το βρέφος έχασε τη ζωή του σε ηλικία μόλις λίγων εβδομάδων, με τα στοιχεία της ιατροδικαστικής έρευνας να κάνουν λόγο για βαριά και εκτεταμένα τραύματα που δεν μπορούσαν να αποδοθούν σε ένα απλό ατύχημα. Η υπόθεση εκδικάστηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο της Γλασκώβης, όπου η κατηγορούμενη κρίθηκε ένοχη για ανθρωποκτονία.

Κατά τη διάρκεια της δίκης εξετάστηκαν οι ισχυρισμοί της γυναίκας, η οποία προσπάθησε να δώσει μια διαφορετική εκδοχή για τα γεγονότα, αποδίδοντας την ευθύνη σε άλλο ανήλικο άτομο που βρισκόταν στο σπίτι. Οι εισαγγελικές αρχές απέρριψαν τους ισχυρισμούς αυτούς, υποστηρίζοντας ότι δεν στηρίζονταν σε πραγματικά στοιχεία και ότι η εικόνα των τραυμάτων στο βρέφος δεν ταίριαζε με το σενάριο που παρουσιάστηκε από την υπεράσπιση. Οι ένορκοι τελικά υιοθέτησαν την εκδοχή της κατηγορίας, καταλήγοντας σε ετυμηγορία ενοχής, ενώ ο δικαστής ανακοίνωσε την επιβολή ισόβιας κάθειρξης.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η συμπεριφορά της κατηγορούμενης μετά τον θάνατο του παιδιού, καθώς εμφανίστηκε ενεργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας περιεχόμενο στο οποίο αναφερόταν στην απώλειά της και απευθυνόταν στο κοινό ζητώντας οικονομική βοήθεια για τα έξοδα της κηδείας. Οι αναρτήσεις αυτές, που αργότερα αφαιρέθηκαν, περιείχαν συναισθηματικές εκφράσεις και περιγραφές της προσωπικής της κατάστασης, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις και έντονες συζητήσεις γύρω από το πώς αντιμετωπίζονται τέτοιες υποθέσεις στο διαδίκτυο.

Η υπόθεση έθεσε επίσης ερωτήματα σχετικά με την ψυχική κατάσταση της μητέρας, τις συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας και την επάρκεια της κοινωνικής υποστήριξης που μπορεί να είχε λάβει πριν το τραγικό συμβάν. Παράλληλα, ανέδειξε τη δυσκολία που συχνά υπάρχει στο να διαχωριστεί η δημόσια εικόνα που προβάλλεται στα κοινωνικά δίκτυα από την πραγματικότητα των γεγονότων, ειδικά όταν πρόκειται για τόσο σοβαρές και ευαίσθητες υποθέσεις.

Η καταδίκη της Μπλέιν σηματοδότησε την ολοκλήρωση μιας ιδιαίτερα βαριάς ποινικής διαδικασίας, αφήνοντας πίσω της ένα τραγικό περιστατικό που συνεχίζει να απασχολεί τη δημόσια συζήτηση γύρω από την παιδική προστασία, την ευθύνη γονέων και τον ρόλο των κοινωνικών δικτύων σε καταστάσεις κρίσης.

Με πληροφορίες από τη Daily Mail