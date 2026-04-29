Ο Ολυμπιακός κέρδισε εύκολα το βράδυ της Τρίτης (28/4) την Μονακό στον πρώτο αγώνα των playoff της Euroleague, ωστόσο οι φίλοι των Πειραιωτών δεν «μαγεύτηκαν» μόνο από τα αγωνιστικά πεπραγμένα της ομάδας τους, αλλά και από μία ξεχωριστή παρουσία στο ΣΕΦ, της συζύγου του Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ.

Πιο συγκεκριμένα, η σύντροφος του φόργουορντ της Μονακό ταξίδεψε στην Αθήνα για να τον υποστηρίξει στην δύσκολη σειρά με τον Ολυμπιακό, όπως συνηθίζει να κάνει άλλωστε σε κάθε αγώνα που συμμετέχει.

Η Γκαμπίγια Καραμπινάιτε, όπως είναι το όνομά της, είναι 24 ετών, επαγγελματίας χορεύτρια και τα τελευταία χρόνια μένει στο Μονακό. Η γνωριμία της με τον Μπλόσομγκεϊμ προέκυψε με έναν αρκετά συνηθισμένο τρόπο για τα σημερινά δεδομένα. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο Αμερικανός στην εκπομπή «triplethreatshow», περιηγούνταν στο κινητό του όταν είδε το προφίλ της και αποφάσισε να της στείλει αίτημα φιλίας.

Η Γκάμπι, όπως τη φωνάζει, δεν ανταποκρίθηκε άμεσα, όμως η συνέχεια εξελίχθηκε ιδανικά για τον Τζάρον. «Αρχίσαμε να ανταλλάζουμε μηνύματα και ήταν σαν να φλερτάραμε και στη συνέχεια την κάλεσα το καλοκαίρι στη Μύκονο, εκεί ήταν η πρώτη μας γνωριμία από κοντά.»

Ο φόργουορντ της Μονακό αναφέρθηκε και στην απήχηση που είχε στους Έλληνες φιλάθλους. «Οι Έλληνες την ερωτεύτηκαν, δεν μπορείς να φανταστείς τί μηνύματα της έστειλαν μετά το ματς με τον Παναθηναϊκό».

Το βράδυ της Τρίτης, ο φωτογραφικός φακός την εντόπισε στο ΣΕΦ, στο πρώτο παιχνίδι των «ερυθρόλευκων» με την Μονακό όπου τράβηξε ξανά τα βλέμματα. Από την πλευρά της, η Γκαμπίγια παραχώρησε δηλώσεις σε λιθουανικό μέσο, μιλώντας για τη σχέση της με τον Μπλόσομγκεϊμ. «Μου είπε να του δώσω τον αριθμό τηλεφώνου μου και τον προκάλεσα να το κερδίσει με κάποιο τρόπο.

Αυτό ήταν που με κρατούσε στην συζήτησή μας, είχε ένα διακριτικό χιούμορ που με τράβηξε πολύ σε αυτόν, στην αρχή είχα άλλη άποψη για εκείνον, εντέλει μου απέδειξε ότι είναι πολύ σοβαρός, φροντίζει τους ανθρώπους του και προσέχει κάθε κίνηση του.» Η Γκάμπι και ο Τζάρον είναι μαζί εδώ και μερικούς μήνες, ωστόσο έχουν ήδη δημιουργήσει μια σταθερή καθημερινότητα. Ζουν μόνιμα στο Μονακό και η ίδια δηλώνει ενθουσιασμένη με αυτή τη νέα φάση της ζωής της.

Από το 2021, σε ηλικία μόλις 19 ετών, ήταν μέλος των τσιρλίντερ της Ζαλγκίρις, ενώ το 2025, όταν ο Μπλόσομγκεϊμ της πρότεινε να μετακομίσει μαζί του στο Μονακό, αποφάσισε να τα αφήσει όλα πίσω, θέλοντας να αλλάξει σελίδα στη ζωή της.