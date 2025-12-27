Μεγάλη έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη σε νοσοκομείο της Γλασκώβης, μετά από σοβαρό διοικητικό λάθος που οδήγησε στην αποτέφρωση λανθασμένης σορού, προκαλώντας ανείπωτη ψυχική οδύνη σε δύο οικογένειες.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο νοσοκομείο Queen Elizabeth της Γλασκώβης, το μεγαλύτερο της Σκωτίας, και αποκαλύφθηκε μόνο αφού είχαν ήδη τελεστεί η νεκρώσιμη ακολουθία και η αποτέφρωση. Σύμφωνα με τις αρχές, η σορός παραδόθηκε εσφαλμένα από το νοσοκομείο σε γραφείο τελετών, με αποτέλεσμα μια οικογένεια να αποχαιρετήσει και να αποτεφρώσει τον λάθος άνθρωπο, ενώ μια δεύτερη οικογένεια στερήθηκε τα λείψανα του συγγενή της κατά τη διάρκεια της κηδείας.

Advertisement

Advertisement

Το NHS Greater Glasgow and Clyde, που διαχειρίζεται το νοσοκομείο, επιβεβαίωσε ότι το περιστατικό οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος, παραδεχόμενο ότι δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης και επισήμανσης των σορών πριν από τη μεταφορά τους από το νεκροτομείο. Το συμβάν φέρεται να έλαβε χώρα τον περασμένο μήνα, ενώ έχει ήδη διαταχθεί πλήρης εσωτερική έρευνα. Παράλληλα, το προσωπικό που εμπλέκεται στην υπόθεση έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Οι διοικήσεις του NHS ζήτησαν επίσημα συγγνώμη από τις δύο οικογένειες που επηρεάστηκαν. Ο ιατρικός διευθυντής του NHS Greater Glasgow and Clyde, δρ Σκοτ Ντέιβιντσον, έκανε λόγο για «βαθύτατα λυπηρό περιστατικό», τονίζοντας ότι το σύστημα διαθέτει αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας. «Έχουμε ιδιαίτερα αυστηρές διαδικασίες για την ταυτοποίηση και την επισήμανση των σορών, από τη στιγμή που φτάνουν στα νεκροτομεία έως την παράδοσή τους σε γραφεία τελετών», δήλωσε.

«Το γεγονός ότι οι διαδικασίες αυτές δεν τηρήθηκαν προκάλεσε σοβαρή επιπλέον ψυχική οδύνη σε δύο οικογένειες σε μια ήδη εξαιρετικά δύσκολη στιγμή. Δεσμευόμαστε ότι θα διερευνήσουμε πλήρως το περιστατικό και θα εφαρμόσουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην επαναληφθεί», κατέληξε.

Με πληροφορίες από Guardian