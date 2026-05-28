Μπορεί στα φετινά βραβεία της τηλεόρασης του MAD να απουσιάζουν μεγάλα ονόματα όπως η Άννα Βίσση, η Δέσποινα Βανδή και ο Σάκης Ρουβάς, θα υπάρξει όμως μια επιστροφή ενός κορυφαίου Έλληνα καλλιτέχνη μετά από 9 χρόνια. Ο λόγος για τον Αντώνη Ρέμο, ο οποίος θα ανέβει ξανά στη σκηνή της μεγαλύτερης γιορτής της εγχώριας μουσικής βιομηχανίας και να τραγουδήσει αλλά και να τιμηθεί.

Ο Αντώνης Ρέμος στη σκηνή των MAD Awards το 2017.

Εκτός από τον Αντώνη Ρέμο, θα εμφανιστεί η «βασίλισσα» των MAD, όπως την έχουν αποκαλέσει, Ελένη Φουρέιρα, ο Θοδωρής Φέρρης, που διανύει την καλύτερη περίοδο της καριέρας του, η Ρία Ελληνίδου, την Ανδρομάχη αλλά και η Κατερίνα Λιόλιου, με την Panik να μετράει για άλλη μια χρονιά τους περισσότερους καλλιτέχνες που συμμετέχουν στη διοργάνωση.

Η Ελένη Φουρέιρα και η Ρία Ελληνίδου είχαν κλείσει μαζί τα περσινά βραβεία του MAD.

MAD for… Eurovision

Η μεγάλη βραδιά θα έχει και άρωμα Eurovision, αφού ο Akylas ετοιμάζεται να παρουσιάσει ένα act που θα κάνει μεγάλη αίσθηση, ενώ σίγουρη θεωρείται και η συμμετοχή της Klavdia. Με ερωτηματικό παραμένει ακόμα η παρουσία της Μαρίνας Σάττι. Φυσικά έχει ανακοινωθεί ήδη η guest εμφάνιση της 27χρονης φετινής νικήτριας Ντάρα, που φέρνει για πρώτη φορά τον ευρωπαϊκό διαγωνισμό στη Σόφια.

O Θοδωρής Φέρρης στα MAD Awards το 2024.

Η ελληνική trap σκηνή θα εκπροσωπηθεί στα φετινά βραβεία τόσο από τον F.Y όσο και από τον Rack, ενώ το νεανικό κοινό θα απολαύσει για άλλη μια φορά τις αγαπημένες του Marseaux, Lila και Αναστασία.

Στο τιμόνι της παρουσίασης επιστρέφει για ακόμα μία χρονιά ο Θέμης Γεωργαντάς ως δίδυμο αυτή τη φορά με τη Χρυσηίδα Γκαγκούτη.

Παράλληλα, η ενέργεια της διοργάνωσης μεταφέρεται και στα social media με superhosts τους Konnie Metaxa, Orfeas Genkianidis, Dr. Chris, Giorgos Davos, Marianna Grfld, Upinthehype και Athina Klimi, οι οποίοι θα μεταφέρουν τον παλμό και το κλίμα της μεγάλης γιορτής.

Ξεχωριστή θέση στις φετινές υποψηφιότητες κατέχει η νέα κατηγορία «Καλύτερο Soundtrack / OST», η οποία εγκαινιάζεται φέτος και καθιερώνεται ως νέα κατηγορία του θεσμού, με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ).

Η νέα αυτή κατηγορία αναδεικνύει τη σύνδεση της μουσικής με τον κινηματογράφο και την οπτικοακουστική δημιουργία, φωτίζοντας τον ρόλο της μουσικής ως βασικού αφηγηματικού στοιχείου στις σύγχρονες ελληνικές παραγωγές, ενώ παράλληλα λειτουργεί ως γέφυρα με τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου, τα οποία θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα το 2027.