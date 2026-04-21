Οι Κάρλος Αλκαράθ, Αρίνα Σαμπαλένκα και Λαμίν Γιαμάλ θριάμβευσαν σε ατομικό επίπεδο στα χθεσινά (20/4) βραβεία Laureus στην Μαδρίτη, τα λεγόμενα «Όσκαρ του Αθλητισμού», με την Παρί Σεν Ζερμέν – νικήτρια του Champions League – να είναι η καλύτερη ομάδα στον πλανήτη για το 2025.

Πρόκειται για την 26η απονομή των βραβείων Laureus, την τρίτη που πραγματοποιήθηκε στην ισπανική πρωτεύουσα. Μεταξύ άλλων τιμήθηκαν για την σπουδαία προσφορά τους στον αθλητισμό οι Νάντια Κομανέτσι, Λάντο Νόρις, Ρόρι ΜακΙλρόι και Τόνι Κρόος.

Τόνι Κρόος

Θρίαμβος για Αλκαράθ, Σαμπαλένκα

Αλκαράθ και Σαμπαλένκα, νο1 στον κόσμο σε ανδρικό και γυναικείο τένις αντίστοιχα, θριάμβευσαν στα βραβεία Laureus. Ο Ισπανός κορυφαίος τενίστας πήρε το βραβείο για τον Καλύτερο Αθλητή της Χρονιάς, αφότου αναδείχθηκε νικητής σε δύο Grand Slam, κερδίζοντας το Roland Garros και το US Open, ενώ έφτασε σε ακόμα έναν τελικό στο WEimbledon.

Μάλιστα, ο τελικός του Roland Garros με αντίπαλο τον Γιανίκ Σίνερ, ήταν ένας από τους καλύτερους τελικούς όλων των εποχών. Ο Αλκαράθ είχε κερδίσει το 2023 τον τίτλο Αποκάλυψη της Χρονιάς, ενώ σε ηλικία 22 ετών έγινε ο νεότερος που παραλαμβάνει το βραβείο του Καλύτερου Αθλητή της Χρονιάς.

«Είναι απίστευτη τιμή να κερδίζεις το βραβείο Laureus. Σαν αθλητής του τένις ανταγωνίζομαι στο γήπεδο για τους τίτλους, αλλά το να κερδίζεις αυτό το βραβείο σημαίνει κάτι περισσότερο, μια αναγνώριση ανάμεσα στους καλύτερους αθλητές σε όλο τον κόσμο, σε όλα τα αθλήματα», είπε χαρακτηριστικά.

Την ίδια στιγμή, η Αρίνα Σαμπαλένκα πήρε το βραβείο για την Καλύτερη Αθλήτρια της Χρονιάς. Η σπουδαία τενίστρια υπερασπίστηκε τον τίτλο της στο US Open και ήταν φιναλίστ στο Australian Open 2025 και στο Roland Garros 2025.

Επιπλέον, η Σαμπαλένκα είχε μία σταθερή πορεία καθόλη την διάρκεια της σεζόν και κατέκτησε τίτλους σε τουρνουά WTA 1000 στο Μαϊάμι και για τρίτη φορά, στη Μαδρίτη, με την ισπανική πρωτεύουσα να μετατρέπεται στην «πόλη της», καθώς εκεί έχει σημαντικές επιτυχίες, ενώ χθες (20/4) παρέλαβε και τον τίτλο της Καλύτερης Αθλήτριας για το 2025.

Το όνομά της μπήκε με αυτόν τον τρόπο δίπλα σε σπουδαίες αθλήτριες του τένις, όπως είναι η Σερένα Γουίλιαμς, η Τζένιφερ Καπριάτι, η Ζιστίν Ενάν και η Ναόμι Οσάκα.

Νωρίτερα, το κόκκινο χαλί του Cibeles είχε φιλοξενήσει, ένα προς ένα, μερικά από τα πιο λαμπερά ονόματα των βραβείων Laureus, τα οποία στρέφονται όλο και περισσότερο προς το ποδόσφαιρο: ο Λαμίν Γιαμάλ, ο Καφού, ο Τσάβι Ερνάντεθ, ο Τόνι Κρόος, ο Λουίς Φίγκο, ο Ρουντ Γκούλιτ, ο Λεονάρντο Μπονούτσι, ο Μαρσέλ Ντεσαγί, ο Εμίλιο Μπουτραγκένιο και ο Όσκαρ δε Μάρκος τράβηξαν τα βλέμματα σε μια εντυπωσιακή «παρέλαση», όπου εμφανίστηκαν επίσης η Σιμόν Μπάιλς, ο Γιάνικ Σίνερ, η Άνα Πελετέιρο και ο Αρτούρο Κοέγιο, ενώ η πρόεδρος της Κοινότητας της Μαδρίτης, Ιζαμπέλ Ντίαθ Αγιούσο, μοίραζε αυτόγραφα σαν να ήταν και η ίδια σταρ.

Το βραβείο καλύτερης ομάδας της σεζόν απονεμήθηκε στην Παρί Σεν Ζερμέν του Λουίς Ενρίκε, η οποία κατέκτησε το Champions League καθώς και τους άλλους πέντε τίτλους για τους οποίους διεκδικούσε μέσα στη χρονιά.

Το βραβείο «Αποκάλυψη της Χρονιάς» δόθηκε στον Βρετανό Λάντο Νόρις, παγκόσμιο πρωταθλητή της Φόρμουλα 1, ενώ το βραβείο «Επιστροφή της Χρονιάς» πήγε στον Βορειοϊρλανδό γκολφέρ Ρόρι ΜακΙλρόι, ο οποίος κατέκτησε το Masters Tournament έπειτα από μια δεκαετία απογοητεύσεων.

Ο Λαμίν Γιαμάλ τιμήθηκε με το βραβείο Νέου Αθλητή της Χρονιάς, ενώ στη λίστα των βραβευμένων συμπεριλήφθηκαν επίσης οι Τόνι Κρόος, Νάντια Κομανέτσι, Κλόε Κιμ, Γκαμπριέλ Αραούχο και το Ίδρυμα Fútbol Más.

Το βραβείο Laureus Lifetime Achievement Award και φέτος απονεμήθηκε στη Νάντια Κομανέτσι, 50 χρόνια αφότου πέτυχε το πρώτο τέλειο δεκάρι στην ιστορία της ολυμπιακής γυμναστικής.

Η λίστα των βραβείων:

Καλύτερος αθλητής της χρονιάς

Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) – Τένις

Καλύτερη αθλήτρια της χρονιάς

Αρίνα Σαμπαλένκα (Λευκορωσία) – Τένις

Καλύτερη ομάδα της χρονιάς

Παρί Σεν Ζερμέν (Ποδόσφαιρο)

Αποκάλυψη της χρονιάς

Λάντο Νόρις (Ηνωμένο Βασίλειο) – Formula 1

Επιστροφή της χρονιάς

Ρόρι ΜακΙλρόι (Βόρεια Ιρλανδία) – Γκολφ

Νέος αθλητής της Χρονιάς

Λαμίν Γιαμάλ (Ισπανία) – Ποδόσφαιρο

Αθλητής με αναπηρία

Γκαμπριέλ Αραούχο (Βραζιλία) – Κολύμβηση

Sporting Inspiration Award:

Τόνι Κρόος (Γερμανία) – Ποδόσφαιρο