Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ένα από τα τηλεοπτικά δίδυμα που συζητήθηκαν περισσότερο (έστω και για τους λάθος λόγους) τη σεζόν που ολοκληρώνεται στα τέλη αυτού του μήνα είναι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και η Ιωάννα Μαλέσκου. Η συνεργασία τους, που εγκαινιάστηκε το προηγούμενο καλοκαίρι με πρωτοβουλία του πρώτου, παρά τις αντιρρήσεις της προηγούμενης διεύθυνσης προγράμματος, αποδείχτηκε πολύ πιο δύσκολη και για τους δύο φτάνοντας κάποιες στιγμές στα όρια του «ανυπόφορου».

Το δίδυμο Κωνσταντάρα- Μαλέσκου με την Έλενα Χαραλαμπούδη.

Ήδη από τα μέσα της σεζόν, τόσο η Ιωάννα Μαλέσκου όσο και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας είχαν αφήσει να φανεί ότι η συνεργασία τους δεν θα συνεχιστεί την επόμενη σεζόν. Παράλληλα ξεκίνησαν οι συζητήσεις τους με τον νέο διευθυντή προγράμματος, Θέμη Μάλλη, αλλά και ακόμα πιο υψηλόβαθμα στελέχη του OPEN.

Advertisement

Advertisement

Τα δεδομένα στην κάθε περίπτωση είναι διαφορετικά: Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027 ενώ η Ιωάννα Μαλέσκου μένει τυπικά ελεύθερη μετά το τέλος της σεζόν.

Η αλήθεια για τη Μαλέσκου

Παρά τα τελευταία ρεπορτάζ που θέλουν εκείνη να συνεχίζει μόνη της στην πρωινή εκπομπή του Σαββατοκύριακου και τον Λάμπρο να μένει εκτός μετά το ναύαγιο της ταξιδιωτικής εκπομπής σε παραγωγή MAD TV, η αλήθεια είναι διαφορετική: Πριν από λίγες μέρες η Ιωάννα Μαλέσκου ενημερώθηκε πως, παρά την εκτίμηση και το ενδιαφέρον του σταθμού για συνέχιση της συνεργασίας τους, δεν υπάρχει ακόμα συγκεκριμένη πρόταση για εκείνη, άρα είναι πλέον ελεύθερη να διαπραγματευτεί και άλλους σταθμούς.

Ενδεικτικός, πάντως, είναι ο διάλογος -με σαφή υπονοούμενα- από τον Λάμπρο Κωνσταντάρα στο κλείσιμο της εκπομπής την περασμένη Κυριακής:

Μέσα από το OPEN, διαψεύδεται κατηγορηματικά ότι η διοίκηση έχει σκοπό να απαλλάξει τον Λάμπρο Κωνσταντάρα πληρώνοντας τη ρήτρα του συμβολαίου του. Από τη στιγμή που αποφασίστηκε να παραμείνει η συγκεκριμένη ζώνη στην ψυχαγωγία, ο παρουσιαστής ενημερώθηκε από τους αρμόδιους πως θα συνεχίσει κανονικά την επόμενη σεζόν με ριζικά ανανεωμένη ομάδα.

Μάλιστα ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, μετά τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν στο «Πρωινό» της Τετάρτης σχετικά με την «απομάκρυνσή» του από το OPEN, συναντήθηκε ξανά το μεσημέρι με στέλεχος του σταθμού, παίρνοντας τη διαβεβαίωση πως τα δεδομένα δεν έχουν μεταβληθεί.

Με τον Δημήτρη Παπάζογλου στο πλατό της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ».

Αυτό που είναι επίσης όμως αλήθεια είναι ότι η ηγεσία του OPEN είχε δυσανασχετήσει μετά τις δηλώσεις του Λάμπρου Κωνσταντάρα για την Ιωάννα Μαλέσκου στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά, όχι όμως τόσο ώστε να συζητηθεί το ενδεχόμενο διακοπής της συνεργασίας τους.

Έτσι λοιπόν, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και η Ιωάννα Μαλέσκου από την επόμενη σεζόν δεν θα βρεθούν ξανά στο ίδιο πλατό, με τον πρώτο να φεύγει πλέον από τη λογική του διδύμου και να παίρνει επάνω του όλο το βάρος μιας εκπομπής που θα έχει πλέον αντίπαλο μόνο το «Χαμογέλα και πάλι», αφού ο ΑΝΤ1 αποχωρεί βαριά ηττημένος από την πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου.