Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η εκπομπή «Κοινωνία Άνω Κάτω» ολοκληρώνει τον κύκλο της στις 2 Ιουλίου, χωρίς οι συντελεστές να έχουν λάβει επίσημη ενημέρωση για το μέλλον τους.

Ο σταθμός δεν έχει εγκρίνει ακόμη καμία εκπομπή ψυχαγωγικού περιεχομένου, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στη διεύθυνση προγράμματος του καναλιού.

Παρά την ικανοποιητική τηλεθέαση της εκπομπής, αναφορές κάνουν λόγο για κλίμα κόπωσης στις σχέσεις μεταξύ των δύο βασικών παρουσιαστών.

Σε περίπτωση ανανέωσης της συνεργασίας, ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος αναμένεται να προχωρήσει σε αλλαγές στη σύνθεση της ομάδας του.

Η διοίκηση εξετάζει τρία διαφορετικά σενάρια για την αξιοποίηση του παρουσιαστή, με επικρατέστερο τη διατήρησή του στη βραδινή ζώνη.

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Καθώς ολοκληρώνεται αυτή την Πέμπτη, 2 Ιουλίου, η late night εκπομπή του OPEN, «Κοινωνία Άνω Κάτω», ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος και οι συνεργάτες του, σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, δεν έχουν ενημερωθεί ακόμα επίσημα αν το talk show τους θα πάρει το πράσινο φως για την επόμενη σεζόν.

Η βασική ομάδα του «Κοινωνία Άνω Κάτω»: Μπογδάνος- Παπακωστοπούλου- Ντούγκας- Μπαλάσκας

Το ελαφρώς παράδοξο εδώ είναι, ότι η συγκεκριμένη εκπομπή, παρά την ενημερωτική θεματολογία της, ανήκει στο τμήμα Ψυχαγωγίας του σταθμού. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει ούτε μία ψυχαγωγική εκπομπή του OPEN που να έχει πάρει επίσημα έγκριση για την επόμενη σεζόν, δημιουργώντας μεγάλο… πονοκέφαλο στη διεύθυνση προγράμματος καθώς έχει μπει πλέον ο Ιούλιος. Αξίζει να σημειωθεί πως ένας σταθμός πανελλήνιας εμβέλειας πρέπει να περιλαμβάνει στο πρόγραμμά του 60% ψυχαγωγία και 40% ενημέρωση.

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Η τελευταία ανάρτηση που έκανε πριν από μια εβδομάδα ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος με την Κατερίνα Παπακωστοπούλου

Η εκπομπή που παρουσιάζει ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος με την Κατερίνα Παπακωστοπούλου κατάφερε να σταθεί πάνω από τον μέσο όρο του σταθμού, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να περάσει ακόμα και το «Ενώπιος Ενωπίω» πριν από δύο εβδομάδες. Το μοναδικό πρόβλημα εδώ εστιάζεται στις σχέσεις των δύο δημοσιογράφων που έχουν παρουσιάσει σημάδια «κόπωσης» και «δυσαρέσκειας», αν και κανείς τους δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια.

Να θυμήσουμε εδώ πως την Κατερίνα Παπακωστοπούλου είχε προτείνει ο ίδιος ο Μπογδάνος, μετά την άρνηση της Αφροδίτης Γραμμέλη που παρέμεινε στον ΑΝΤ1 και της Άριας Καλύβα, που είχε προτιμήσει να στηρίξει την Τατιάνα Στεφανίδου.

Έτσι λοιπόν, είναι πλέον ασφαλές να πει κανείς πως αν η εκπομπή πάρει τελικά την πολυπόθητη, για εκείνους, έγκριση, ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, που έχει ξεκάθαρα την εκτίμηση της… κορυφής του OPEN, θα συνεχίσει με αλλαγές στη βασική του ομάδα.

Κωνσταντίνος Μπογδάνος: Τα τρία σενάρια για το τηλεοπτικό του μέλλον

Τρία είναι τα σενάρια που φέρεται να έχει συζητήσει ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος με τη διοίκηση του OPEN: Το πρώτο είναι αυτό που μόλις αναφέρθηκε, ενώ το δεύτερο που είχε συζητηθεί αφορούσε στην παρουσίαση της πρωινής εκπομπής του Σαββατοκύριακου μαζί με την Ιωάννα Μαλέσκου, την οποία ο σταθμός επίσης αναζητά τρόπο ώστε να αξιοποιήσει και τη νέα σεζόν.

Το τρίτο σενάριο, που είχε ακουστεί και στην αρχή της σεζόν που ολοκληρώνεται αυτή την εβδομάδα, αφορούσε στη μετακίνησή του στη μεσημεριανή ζώνη, εκεί που βρισκόταν ο Θανάσης Πάτρας και μετά η τετράδα του Real View, ώστε να δίνει σκυτάλη στον Σπύρο Χαριτάτο και την Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου.

Τη συγκεκριμένη, πάντως, στιγμή- καθώς πολλά μπορεί να αλλάξουν μέσα στις επόμενες μέρες- προκρίνεται το πρώτο σενάριο και ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος να παραμείνει στη late night ζώνη, που φαίνεται ότι του ταιριάζει περισσότερο.