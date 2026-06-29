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Το MEGA αποφάσισε τη μετακίνηση της εκπομπής της Σίσσυς Χρηστίδου, με την εταιρεία παραγωγής του Νίκου Κοκλώνη να διατηρεί τον σχετικό έλεγχο.

Ο ALPHA διατηρεί αμετάβλητη την ομάδα της Κατερίνας Καινούργιου παρά τις αλλαγές στην αρχισυνταξία και την πτώση των ποσοστών τηλεθέασης της εκπομπής.

Ο Γιώργος Λιάγκας επιστρέφει στον ANT1 με μειωμένο προσωπικό, επιλέγοντας τους πιο αποτελεσματικούς συνεργάτες για τη νέα τηλεοπτική περίοδο που έρχεται.

Η Ζήνα Κουτσελίνη στοχεύει στην πρωτιά με το STAR, αξιοποιώντας τους πόρους από τον τερματισμό της εκπομπής Breakfast @STAR για την ενίσχυση της παραγωγής.

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Αλλάζουν τα δεδομένα στην πρωινή ζώνη την επόμενη σεζόν, με νέους παίκτες να μπαίνουν δυναμικά στο παιχνίδι διεκδίκησης της πρωτιάς. Μάλιστα, στο πλαίσιο της πολυσυζητημένης συμφωνίας των τεσσάρων (MEGA, ANT1, STAR, ALPHA) που είχε ως αποτέλεσμα το μεγάλο ψαλίδι στα μπάτζετ της πρωινής ζώνης, είναι και η συμφωνία να ξεκίνησει η επόμενη σεζόν αργότερα, συγεκριμένα στις 21 Σεπτεμβρίου, για ακόμα μεγαλύτερη οικονομία (εξωτερικά συνεργεία, συμβασιούχοι κ.ο.κ).

Μπορεί η Σίσσυ Χρηστίδου να έχει πολλούς λόγους που δεν επιθυμεί την μετακίνηση της εκπομπής της στη θέση του Buongiorno, η αλήθεια όμως ότι η απόφαση του σταθμού είναι ουσιαστικά ειλημμένη. Σε αντίθεση με όσα έχουν ακουστεί, η Barking Well του Νίκου Κοκλώνη θα εξακολουθήσει να έχει την παραγωγή του «Χαμογέλα και πάλι» και μάλιστα ακούγεται έχει υπάρξει ήδη επικοινωνία με το MEGA για τις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να γίνουν.

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Η Σίσσυ Χρηστίδου και ο Νίκος Κοκλώνης.

Το μεσημέρι της Παρασκευής, μάλιστα, ο παραγωγός βρέθηκε στις εγκαταστάσεις της Foss, όπου βρίσκονται τα γραφεία και το πλατό της εκπομπής και συνομίλησε για αρκετή ώρα με την παρουσιάστρια και την ομάδα της.

Στον ALPHA, η αλλαγή στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, που κέρδισε φέτος την πρωτιά στην πρωινή ζώνη, δεν θα γίνει μπροστά αλλά πίσω από τις κάμερες καθώς η Ειρήνη Αρβανίτη αποχωρεί από τη θέση της αρχισυνταξίας και μέσα στις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί η επιλογή του σταθμού για τον αντικαταστάτη.

Παρά τις σημαντικές απώλειες που έχει καταγράψει η «Super Κατερίνα» στους πίνακες τηλεθέασης τις τελευταίες ημέρες, το κανάλι επιμένει ότι δεν θα προχωρήσει ούτε σε μία αλλαγή ή προσθήκη μπροστά από τις κάμερες.

Ο Γιώργος Λιάγκας, που έφτασε πολύ κοντά στην πόρτα της εξόδου από τον ΑΝΤ1 στις αρχές του μήνα, επιστρέφει με λιγότερους συνεργάτες την επόμενη σεζόν, τόσο μπροστά όσο και πίσω από τις κάμερες. Ο ίδιος κλήθηκε να επιλέξει όσους ήταν περισσότερο αποτελεσματικοί τη σεζόν αυτή, ενώ δεν διαψεύδονται οι πληροφορίες που θέλουν τη σύντροφό του, Μαρία Αντωνά, να βρίσκεται του χρόνου στο πλατό του Πρωινού».

Η Ζήνα Κουτσελίνη.

Ζήνα Κουτσελίνη: Πρώτη φορά στην πρωινή ζώνη

Στο στρατόπεδο του STAR, η Ζήνα Κουτσελίνη δείχνει αποφασισμένη να διεκδικήσει ακόμα και την πρωτιά στην πρωινή ζώνη, αφού η εξοικονόμηση που έγινε από το κόψιμο του «Breakfast @STAR», τη βοηθάει να χτίσει την εκπομπή της με τους όρους που θέλει ώστε να απειλήσει τον ανταγωνισμό με τα ίδια όπλα.

Η διαμόρφωση της εκπομπής βρίσκεται στο τελικό στάδιο, και μάλιστα η Ζήνα, φαίνεται τόσο σίγουρη για το αποτέλεσμα, που ξεκινάει τις διακοπές της αμέσως μετά το κλείσιμο της σεζόν- αυτή την Παρασκευή.

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