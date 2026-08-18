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Για άλλη μια φορά οι αδελφές Χίλτον επέλεξαν τα ελληνικά νησιά για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, όπως αποκάλυψε με ανάρτηση της η 42χρονη Νίκι. Μαζί με τον σύζυγό της, Τζέμις Ροθτσάιλντ, τη 45χρονη αδελφή της Πάρις, τον αδελφό της Κόνραντ και τη μητέρα τους Κάθι, απολαμβάνουν στιγμές χαλάρωσης με πολυτελή θαλαμηγό στο Αιγαίο.

Με μια σειρά φωτογραφιών η διάσημη οικογένεια διαφήμισε το ελληνικό καλοκαίρι, ενώ η Νίκι Χίλτον που ζει μόνιμα στη Νέα Υόρκη, είναι μητέρα τριών παιδιών και είναι πετυχημένη σχεδιάστρια ρούχων και κοσμημάτων έγραψε: «Χρόνος με την οικογένεια- ελληνική εκδοχή».

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Η Πάρις, η Κάθι και η Νίκι Χίλτον μαζί με την καλή τους φίλη Μπρουκ Γουίντερχορν.

Η Νίκι Χίλτον έγραψε επίσης ότι η ώρα του ηλιοβασιλέματος στην Ελλάδα είναι διαφορετική και πως έκανε φιλίες με τα αδέσποτα γατάκια του νησιού.

Με την ανιψιά της Λόντον.

Όσο για την Πάρις Χίλτον, είχε και εκείνη μαζί της τα δύο της παιδιά που έχει αποκτήσει με τον σύζυγό της, Κάρτερ Ρέουμ, μέσω παρένθετης μητέρας.

«Ποζάροντας σαν Ελληνικά αγάλματα» έγραψε η Νίκι.

Πάρις Χίλτον: Το ερωτικό παρελθόν με τον Σταύρο Νιάρχο και τον Πάρη Κασιδόκωστα- Λάτση

Η Ελλάδα -και οι Έλληνες- φαίνεται πως έχουν μια σημαντική θέση στην καρδιά της Πάρις καθώς στα 00s, που βρισκόταν στο απόγειο της δόξας της, είχε κάνει σχέση με δύο, διεθνούς φήμες, κληρονόμους: Τον Σταύρο Νιάρχο αλλά και τον Πάρη Κασιδόκωστα- Λάτση, με τις φωτογραφίες να κάνουν τον γύρο του κόσμου. Με τον τελευταίο μάλιστα είχε επισκεφτεί μαζί και την Αθήνα πριν κάνουν διακοπές με τη θαλαμηγό της οικογένειας Λάτση.

Το 2018 η Πάρις Χίλτον είχε κάνει διακοπές στη Μύκονο με τον πρώην σύντροφό της, Κρις Ζίλκα.

Τα τελευταία χρόνια, η Πάρις κάνει διεθνή καριέρα ως dj ενώ έχει δοκιμάσει τις ικανότητες της- όχι με μεγάλη επιτυχία, είναι η αλήθεια- και στο τραγούδι.