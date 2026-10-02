Η μέρα ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο για την Κατερίνα Καινούργιου.

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Κατερίνα Καινούργιου κατέλαβε την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό με ποσοστό 15,8%, ξεπερνώντας τον Γιώργο Λιάγκα και τη Σίσσυ Χρηστίδου.

Οι Αταίριαστοι κυριάρχησαν στο σύνολο του τηλεοπτικού κοινού με 20,5%, ενώ η εκπομπή Κοινωνία ώρα Mega προηγήθηκε στην πρωινή ζώνη με 16,8%.

Ο Νίκος Ευαγγελάτος και ο Πέτρος Κουσουλός σημείωσαν υψηλά ποσοστά τηλεθέασης, με τις Αποκαλύψεις να αγγίζουν το 24,5% στο σύνολο του κοινού.

Ο ποδοσφαιρικός αγώνας της Εθνικής Ελλάδος συγκέντρωσε μέσο όρο 43,6%, επισκιάζοντας τον ανταγωνισμό που κινήθηκε σε μονοψήφια ποσοστά κατά τη διάρκεια της μετάδοσης.

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Για άλλη μια μέρα η Κατερίνα Καινούργιου πήρε την πρωτιά στο δυναμικό κοινό με 15,8%, αφήνοντας πίσω της τον Γιώργο Λιάγκα με 12,5% (έχοντας πάρει όμως lead in μόλις 3,9% από το «Καλημέρα Ελλάδα») και τη Σίσσυ Χρηστίδου (11,7%) που πήρε το υψηλότερο lead in από το δίδυμο Βούλγαρη- Χασαπόπουλου (15,1%). Ανησυχητικά χαμηλή επίδοση για τη Ζήνα Κουτσελίνη (5,2%).

Στο σύνολο κοινού οι «Αταίριαστοι» προηγήθηκαν με 20,5%, ακολούθησε ο Γιώργος Λιάγκας με 13,9%, η «Super Κατερίνα» βρέθηκε τρίτη με 12,6% ενώ στην τέταρτη θέση το δίδυμο Στραβελάκη- Παπακωστοπούλου στο OPEN. Η χτεσινή μέρα δεν ευνόησε τη Σίσσυ Χρηστίδου που έπεσε στο 8,2% ενώ η Ζήνα Κουτσελίνη αρκέστηκε στο 4,9%.

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Η Σίσσυ Χρηστίδου.

Στην πολύ πρωινή ζώνη την κούρσα της τηλεθέασης οδήγησε η «Κοινωνία ώρα Mega» με 16,8% στο κοινό 18-54, ενώ στο σύνολο προηγήθηκε ο ΣΚΑΪ με 18,7%.

Για άλλη μια μέρα στην κορυφή ο Πέτρος Κουσουλός και ο Νίκος Ευαγγελάτος

Στους νικητές της Πέμπτης ανήκουν τόσο ο Πέτρος Κουσουλός (15,2%), όσο και ο Νίκος Ευαγγελάτος (20,8%). Στο σύνολο κοινού μάλιστα οι «Αποκαλύψεις» άγγιξαν το 24,5%.

Πτώση για το δίδυμο Ζαμπέτογλου- Αναγνωστόπουλου (7,5%), άνοδος για το Cash or Trash (12,2%). Εξαιρετικά χαμηλή επίδοση για το «Κάτι ψήνεται» του ΑΝΤ1 (3,7%) στο δυναμικό κοινό.

Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος.

Από τις 6 το απόγευμα μέχρι και τη μία τα ξημερώματα το δυναμικό κοινό προτίμησε τον ALPHA: 13,9% το Deal, 16,2% το κεντρικό δελτίο με τον Αντώνη Σρόιτερ, 15,8 το «Σόι σου» (αν και σε επανάληψη) ενώ ο αγώνας Ελλάδα- Ολλανδία για το Nations League έκανε μέσο όρο 43,6%. Στα ύψη και η σχολιαστική εκπομπή που ακολούθησε (21,2%).

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί.

Η μέγαλη μέρα της Εθνικής Ελλάδος «ισοπέδωσε» τον ανταγωνισμό αφού οι υπόλοιποι σταθμοί αρκέστηκαν στα μονοψήφια: 8,4% για το «Κρίνο και αγκάθι» του ΑΝΤ1, στο 6,6% το First Dates του STAR, 5,4% οι «Μπλε ώρες» στο κοινό 18-54.