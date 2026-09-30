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Πηγές από το περιβάλλον της τραγουδίστριας αποδίδουν την απουσία του σε μια έντονη διαφωνία που προέκυψε κατά τις τελικές πρόβες.

Ο Νίκος Καρβέλας επέμενε στην άποψή του για θέμα της συναυλίας, προκαλώντας τη δυσαρέσκειά του όταν η Άννα Βίσση διαφώνησε.

Η Άννα Βίσση αναφέρθηκε δημόσια στον Νίκο Καρβέλα κατά τη διάρκεια της συναυλίας, εκφράζοντας την επιθυμία της για την παρουσία του.

Συνεργάτες των δύο καλλιτεχνών διευκρινίζουν ότι το περιστατικό δεν επηρεάζει την προσωπική τους σχέση και τον αμοιβαίο σεβασμό που τρέφουν.

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Μεγάλη εντύπωση προκάλεσε σε όλους, η, επιβεβαιωμένη, πλέον απουσία του Νίκου Καρβέλα από τη συναυλία της Άννας Βίσση. Αν και εκείνη φρόντισε να τον αναφέρει δημόσια μιλώντας στο κοινό, εκείνος δεν έδωσε το παρών στο ΟΑΚΑ.

Αυτό που επίσης είχε γίνει γνωστό είναι ότι το προηγούμενο διάστημα ο Νίκος Καρβέλας είχε βρεθεί στις πρόβες της και όλοι περίμεναν ότι η Ελληνίδα σταρ θα τον ανέβαζε στη σκηνή σε μια από τις πιο σπουδαίες στιγμές της καριέρας της.

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Σύμφωνα με νέες πηγές από το περιβάλλον της Άννας Βίσση, ο Νίκος Καρβέλας αποφάσισε να μην πάει στο ΟΑΚΑ μετά από μια έντονη διαφωνία που είχε μαζί της κατά τη διάρκεια των τελικών προβών καθώς ο ίδιος επέμενε πως είχε δίκιο για ένα θέμα που αφορούσε στη συναυλία. «Δεν είχε να κάνει με την προσωπική τους σχέση, όλοι ξέρουν πόσο πολύ αγαπιούνται οι δύο άνθρωποι. Απλά ο Νίκος πάντα πιστεύει ότι ξέρει ποιο είναι το καλύτερο για την Άννα και δυσανασχετεί έντονα όταν εκείνη δεν συμφωνεί μαζί του» αναφέρει άνθρωπος που έχει συνεργαστεί μαζί τους. «Η Άννα ήθελε πάρα πολύ να είναι εκεί ο Νίκος».

Time Machine (2004): Ο Νίκος Καρβέλας με την τότε, σύντροφό του, Ζέτα Δούκα και την πρώην αγαπημένη του, Χριστίνα Αναγνωστοπούλου και η Άννα Βίσση με τον, τότε, σύντροφό της, Κώστα Φραγκολιά.

Άννα Βίσση: «Ο Νίκος Καρβέλας είναι ο άνθρωπός μου»

Με τον Νίκο πάντα ετοιμάζουμε κάτι νέο» είχε αναφέρει πριν από δύο χρόνια η Άννα Βίσση για τον 75χρονο, σήμερα, πρώην σύζυγό της. «Συναντιόμαστε από το να πιούμε καφέ, από το να δούμε έναν αγώνα τένις μαζί, να παίξουμε τάβλι και να ξανατσακωθούμε όπως παλιά, να κουβεντιάζουμε, να φιλοσοφούμε, είναι ο άνθρωπός μου».

«Πάνω στο ξεκίνημα των Δαιμόνων είναι που χωρίζουμε και είναι ο… δαιμονισμός ολικής αλέσεως» είχε εξολογηθεί ο Νίκος Καρβέλας για την Άννα Βίσση στις Rainbow Mermaids. «Εντελώς τρελός εγώ. Μιλάμε για δέσιμο. Σε φάση καταθλιπτική, μανιακή, υστερική, ό,τι θες! Εκτός τόπου και χρόνου. Ξεκινάω εγώ να κάνω τη σκηνή του δαιμονισμού στις πρόβες. Μπήκα τόσο πολύ μέσα στον ρόλο… Και αφού γίνεται η σκηνή και τελειώνει, πέφτω σε μία τέτοια κατάθλιψη που ήμουν του νοσοκομείου. Ήταν καταθλιπτική κρίση.

Ο Νίκος Καρβέλας και η Άννα Βίσση το 1999.

Το λέμε τώρα και το διασκεδάζουμε αλλά τότε ήμουν για λύπηση. Ήμουν για αυτοκτονία και μου είπε η Άννα να μην το ξανακάνω αυτό. Και έτσι σκεφτόμασταν ποιος είναι διαθέσιμος για τον ρόλο μου. Έτσι σκεφτήκαμε τον Γιάννη Σαμσιάρη. Μείναμε άφραγκοι, χωρίσαμε, μαλώσαμε και δεν ήθελα να τη βλέπω. “Σκοτωθήκαμε”. Και αφού χωρίζουμε και τελειώνουν οι δεύτεροι Δαίμονες, σε μία κρίση αυτογνωσίας, είπα ότι δε μπορώ την Ελλάδα».