Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η μουσικός Αθηνά Θεοδωρίδου από τη Δράμα κέντρισε το ενδιαφέρον του κοινού συμμετέχοντας στα κρουστά κατά τη διάρκεια της μεγάλης συναυλίας της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ.

Η ενασχόλησή της με το τουμπερλέκι ξεκίνησε το 2004 ως αυτοδίδακτη, λαμβάνοντας το όργανο ως δώρο από τους γονείς της.

Η μουσικός εργάστηκε συστηματικά επί δύο δεκαετίες, συνεργαζόμενη με γνωστούς καλλιτέχνες και πραγματοποιώντας εμφανίσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Η επαγγελματική της πορεία κορυφώθηκε με τη συμμετοχή της στη σκηνή του ΟΑΚΑ, εκπληρώνοντας την παιδική της φιλοδοξία να αναδείξει το ταλέντο της.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μία από τις όμορφες παράλληλες ιστορίες των μεγάλων συναυλιών της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ δεν γράφτηκε στο κέντρο της σκηνής, αλλά λίγο πιο πίσω, στα κρουστά.

Εκεί βρισκόταν η Αθηνά Θεοδωρίδου, η μουσικός από τη Δράμα με το τουμπερλέκι, η οποία τράβηξε τα βλέμματα και προκάλεσε το ενδιαφέρον του κοινού. Η ιστορία της, όμως, δεν άρχισε στο ΟΑΚΑ. Είχε ξεκινήσει περισσότερα από είκοσι χρόνια νωρίτερα, από ένα οικογενειακό δώρο.

Advertisement

Advertisement

Το τουμπερλέκι που έφεραν οι γονείς της από την Κωνσταντινούπολη

Η ίδια είχε μιλήσει ήδη από το 2016 για το ξεκίνημά της, σε συνέντευξη στους «Ψίθυρους». Όπως είχε αφηγηθεί, όλα άρχισαν το 2004, όταν οι γονείς της επέστρεψαν από ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη και της έφεραν ένα τουμπερλέκι.

Ένα δώρο που για ένα άλλο παιδί μπορεί να αποτελούσε απλώς ένα μουσικό παιχνίδι, για εκείνη αποδείχθηκε καθοριστικό. Άρχισε να ασχολείται ουσιαστικά μόνη της με το όργανο, ακούγοντας ανατολίτικη μουσική και προσπαθώντας να αναπαράγει τους ρυθμούς. Αργότερα παρακολούθησε σεμινάρια και δούλεψε συστηματικά πάνω στα κρουστά.

«Κάποτε θα δείξω σε όλους πώς παίζω τουμπερλέκι»

Από εκείνη την παλαιότερη αφήγησή της ξεχωρίζει και μια παιδική φιλοδοξία. Η Θεοδωρίδου θυμόταν ότι έλεγε στη μητέρα της πως κάποια ημέρα θα έδειχνε σε όλους πώς παίζει τουμπερλέκι. Όταν αργότερα παρουσιάστηκε η ευκαιρία να αφήσει τη Δράμα και να κατέβει στην Αθήνα για να κυνηγήσει επαγγελματικά τη μουσική, αισθάνθηκε ότι το όνειρό της άρχιζε να γίνεται πραγματικότητα.

«Ψύθιροι»

Από τη Δράμα στις πίστες της Αθήνας

Advertisement

Η Αθηνά Θεοδωρίδου δεν εμφανίστηκε ξαφνικά στη μουσική σκηνή το 2026. Ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2015, δημοσίευμα του Athens Magazine την παρουσίαζε ως τη νεαρή Δραμινή που είχε ξεχωρίσει με το τουμπερλέκι της. Τότε ήταν 24 ετών και είχε ήδη αρχίσει να συνεργάζεται επαγγελματικά με γνωστούς καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων ο Γιώργος Τσαλίκης και ο Πάνος Καλλίδης.

Εμφανίσεις και εκτός Ελλάδας

Η πορεία της δεν περιορίστηκε στην Αθήνα. Υπάρχουν καταγεγραμμένες εμφανίσεις της και στο εξωτερικό. Το 2016 διαφημιζόταν στη Γερμανία προσωπικό percussion show με την Αθηνά Θεοδωρίδου, ενώ αργότερα εμφανίστηκε και στην Αυστρία παίζοντας darbuka και davul.

Advertisement

Και μετά ήρθε η Άννα Βίσση

Χρειάστηκαν χρόνια δουλειάς μέχρι να έρθει μια από τις μεγαλύτερες στιγμές της. Η Αθηνά Θεοδωρίδου βρέθηκε στη σκηνή του ΟΑΚΑ με την Άννα Βίσση, μπροστά σε ένα τεράστιο κοινό.

Η παρουσία της έγινε ακόμη πιο γνωστή όταν δημοσιοποιήθηκε ο διάλογος ανάμεσα στις δύο γυναίκες:

Advertisement

– Είσαι η Αθηνά Θεοδωρίδου;

– Είμαι.

– Είμαι η Άννα Βίσση».

Advertisement

Μια απλή γνωριμία, σχεδόν κινηματογραφική, που αποκτά άλλη διάσταση όταν γνωρίζει κανείς ολόκληρη την προηγούμενη διαδρομή της μουσικού.

Advertisement

Μια ιστορία είκοσι και πλέον χρόνων

Από το 2004 και το τουμπερλέκι που έφθασε ως δώρο από την Κωνσταντινούπολη μέχρι το ΟΑΚΑ του 2026 μεσολάβησαν περισσότερα από είκοσι χρόνια. Χρόνια εξάσκησης, εμφανίσεων, συνεργασιών και ταξιδιών.

Και ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο βρίσκεται σε εκείνη την παλιά κουβέντα που, σύμφωνα με την αφήγησή της, έλεγε ως παιδί στη μητέρα της: ότι κάποτε θα δείξει στον κόσμο πώς παίζει τουμπερλέκι. Τότε ήταν ένα κορίτσι στη Δράμα. Το 2026 βρέθηκε με το τουμπερλέκι της σε μία από τις μεγαλύτερες μουσικές σκηνές της Ελλάδας. Και απέναντί της ήταν η Άννα Βίσση.Πηγές: Ψίθυροι – Αθηνά Θεοδωρίδου • Athens Magazine

Advertisement