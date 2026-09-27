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Κατά τη διάρκεια της συναυλίας της, στο ΟΑΚΑ, η Άννα Βίσση αναφέρθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη και θέλησε να του αφιερώσει ένα δικό της τραγούδι. Πρόκειται για το «Τρένο», με το οποίο είχε ιδιαίτερη σύνδεση ο εκλιπών τραγουδιστής.

Μάλιστα, η Άννα Βίσση ανέφερε χαρακτηριστικά πως είχε δει τον Γιώργο Μαζωνάκη να δακρύζει με αυτό.

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Προς το τέλος της συναυλίας της, η τραγουδίστρια μίλησε για τον ξαφνικό θάνατο του συναδέλφου της και αφού είπε το «Κάθε Βράδυ του Σαββάτου» με τη βοήθεια του κόσμου, στη συνέχεια εξήγησε ότι από όλα τα κομμάτια της, επέλεξε να του αφιερώσει το «Τρένο». «Θα του αφιερώσω ένα τραγούδι δικό μου, που ξέρω ότι του άρεσε και τον έχω δει να κλαίει με αυτό» δήλωσε η Άννα Βίσση.

Το σχόλιο από τη σκηνή του Ολυμπιακού Σταδίου το βράδυ του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου, έφερε στο προσκήνιο ένα παλαιότερο στιγμιότυπο με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Στα πλάνα, ο τραγουδιστής παριστάνει ότι κλαίει πριν ερμηνεύσει το «Τρένο», ενώ στη συνέχεια σκύβει στη σκηνή, λέγοντας στα αγγλικά «γιατί;».

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, η τραγουδίστρια έκανε ειδική αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη, με το κοινό να ξεσπά σε χειροκροτήματα. «Μην μου πείτε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ήταν η εξαίρεση», είπε χαρακτηριστικά η Άννα Βίσση, ενώ εκείνη τη στιγμή στα μάτριξ του ΟΑΚΑ εμφανίστηκε η εικόνα του εκλιπόντος καλλιτέχνη.

Στη συνέχεια, η Άννα Βίσση μίλησε για τον Γιώργο Μαζωνάκη με εμφανή συγκίνηση, αναφερόμενη στην πορεία του και στην αγάπη που του έδειξε ο κόσμος. «Δύο λόγια θα πω και σήμερα. Την πρώτη φορά ήμουν σοκαρισμένη, συνειδητοποιώντας το. Σκέφτομαι ότι αυτός ο άνθρωπος γεννήθηκε για να ξεχωρίσει, να αγαπηθεί και να μιλήσει στις καρδιές όλων μας» ανέφερε και πρόσθεσε: «Έφυγε πολύ νωρίς, σοκαριστικά, άδικα. Μακάρι να μπορούσα να αφουγκραστεί και να δει αυτό το κύμα αγάπης που τον έλουσε μετά τον θάνατό του».