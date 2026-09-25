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Η ομάδα της εκπομπής της Σίσσυς Χρηστίδου απάντησε δηκτικά, καταλογίζοντας στον παρουσιαστή αμετροέπεια και υποκρισία αναφορικά με τη στάση του απέναντι στους τηλεθεατές.

Η Σίσσυ Χρηστίδου ζήτησε από τον Γιώργο Λιάγκα να προσκομίσει αποδείξεις για τις κατηγορίες του, τονίζοντας ότι η εκπομπή της δεν διαστρεβλώνει ποτέ την αλήθεια.

Τέλος, η Σίσσυ Χρηστίδου εξέφρασε τη λύπη της για τη θέση στην οποία βρέθηκε η Νόρα Καούρη, ευχόμενη καλή δύναμη στη νέα της επαγγελματική πορεία.

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Ούτε μια εβδομάδα έχει συμπληρωθεί από την πρεμιέρα των εκπομπών της Σίσσυς Χρηστίδου και του Γιώργου Λιάγκα και η πρώτη μεγάλη κόντρα της σεζόν είναι πλέον γεγονός- για την ακρίβεια ήταν ό,τι πιο αναμενόμενο.

Αφορμή στάθηκε η χτεσινή παρατήρηση του Γιώργου Λιάγκα στη νέα του συνεργάτιδα, Νόρα Καούρη, η οποία το καλοκαίρι αποχώρησε από την εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου έχοντας δεχτεί πρόταση από το «Πρωινό». «Πρέπει να καταλάβεις κάτι, δεν είσαι απέναντι για να διαστρεβλώνεις την αλήθεια. Τώρα που ήρθες εδώ θα λες την άποψή σου, όπως θέλεις, αλλά θα λες την αλήθεια» ήταν η επιθετική απάντηση του Γιώργου Λιάγκα σε σχόλιο της νεαρής συνεργάτιδάς του, αν και στην πραγματικότητα τα λόγια του είχαν αποδέκτη την εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου.

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Τη φετινή σεζόν η εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα βρίσκεται απέναντι στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου.

Το πρωί της Πέμπτης, το «Χαμογέλα και πάλι» δεν άφησε φυσικά την ατάκα του Γιώργου Λιάγκα να πέσει κάτω. «Νόμιζα ότι υπήρχε ένας άτυπος κανόνας, να μη σχολιάζουμε τους απέναντι» ανέφερε αρχικά ο Παύλος Σταματόπουλος με τον Νίκο Συρίγο να προχωράει σε ένα πιο δηκτικό σχόλιο: «Όταν ξεκινήσαμε να έρθουμε στο καθημερινό, μου είπατε ότι δεν πρέπει να ασχολούμαστε με τους απέναντι λόγω δεοντολογίας, και το σεβάστηκα. Ακούω βέβαια τους απέναντι να ασχολούνται μαζί μας. Δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά, υπάρχει κι άλλο κρούσμα.

Θέλω να πω όμως κάτι στον κύριο Λιάγκα. Αυτός που έχει κάνει τρέιλερ την κοροϊδία των τηλεθεατών και των συνεργατών του, δεν μπορεί να μιλάει για διαστρέβλωση της αλήθειας. Κορόιδευε τους τηλεθεατές και τους συνεργάτες του ότι θα πάει να γίνει ψαράς στην Τήνο, ενώ είχε ήδη συμφωνήσει με τον ΑΝΤ1.

Το έκανε τρέιλερ, και αυτό δείχνει την αμετροέπεια και το θράσος κάποιων ανθρώπων, και μιλάει για εμάς και διαστρέβλωση της αλήθειας.Επειδή δεν είμαστε χρυσόψαρα, και επειδή δεν προσγειωθήκαμε σήμερα σε αυτή τη χώρα και όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας, θα ήθελα να είναι η τελευταία φορά που ασχολείται μαζί μας με αυτόν τον τρόπο. Αυτό του προτείνω».

Η Σίσσυ Χρηστίδου με την περσινή ομάδα του «Χαμογέλα και πάλι»

Χρηστίδου για Λιάγκα: «Είναι πολύ σοβαρό αυτό που ειπώθηκε»

Η Σίσσυ Χρηστίδου τότε πήρε τον λόγο: «Επειδή δεν έχει πλάκα, και είναι πολύ σοβαρό αυτό που ειπώθηκε, θα τον καλέσω να φέρει αποδείξεις γι’ αυτή την εκπομπή και τη διαστρέβλωση της αλήθειας, γιατί αυτό είναι κάτι που ποτέ δεν έχουμε κάνει. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να ασχολούμαστε με τις απέναντι εκπομπές, αν και στον Γιώργο πιστεύω ότι λείπει γι’ αυτό το έκανε αυτό. Θα σταθώ στο Νοράκι. Εγώ στενοχωρήθηκα για τη Νόρα. Δεν μου άρεσε ο τρόπος αυτός.

Θα συμφωνήσω όμως με αυτό που της είπε ο Γιώργος, “καλώς ήρθες σε αυτή την εκπομπή”. Καλώς πήγες λοιπόν σε αυτή την εκπομπή Νόρα μου, αυτή είναι η συνθήκη εκεί και δεν είσαι απέναντι, εδώ δηλαδή, να διαφωνείς με τον παρουσιαστή. Στενοχωρήθηκα που την είδα να έρχεται σε αυτή τη θέση. Θα τη συμβουλέψω να μιλήσει λίγο με τη Βουλγαράκη, την Καμπούρη, να πάρει καμία συμβουλή, και καλή δύναμη»