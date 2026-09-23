Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Δύο γιατροί κρατούνται στις φυλακές Κορυδαλλού κατηγορούμενοι για την ανθρωποκτονία από πρόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη.

Οι κατηγορούμενοι χρησιμοποιούσαν παραπλανητικά σλόγκαν για να προσελκύσουν πελάτες, τάζοντάς τους θεραπείες για σοβαρές ασθένειες.

Οι ασθενείς κατέβαλαν υπέρογκα χρηματικά ποσά για ιατρικές υπηρεσίες, όπως πλασμαφαίρεση και βιοσυντονισμό, ενώ χορηγούνταν επιβαρυντικά σκευάσματα.

Στα ιατρεία εντοπίστηκαν πολυάριθμα μηχανήματα χωρίς τις απαραίτητες άδειες, τα οποία χρησιμοποιούνταν για εξετάσεις και θεραπείες αμφίβολης επιστημονικής εγκυρότητας.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τα ιατρικά μηχανήματα και τις πρακτικές που εφαρμόζονταν στον χώρο της οδού Καρνεάδου.

Στο πλαίσιο των ελέγχων καταγράφηκαν παρατυπίες σχετικά με τη διαχείριση δειγμάτων αίματος και τη λειτουργία εξοπλισμού που δεν έφερε τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις.

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Σοκ προκαλούν τα «σλόγκαν» που χρησιμοποιούσαν οι κατηγορούμενοι γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, προκειμένου να «τραβήξουν» περισσότερους πελάτες στα ιατρεία τους και να εισπράξουν χρήματα, τάζοντάς τους θεραπείες για σοβαρές ασθένειες.

Δεν είχαν όριο οι δύο γιατροί που πλέον κρατούνται στις φυλακές Κορυδαλλού με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη.

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Θεραπείες χιλιάδων ευρώ, φάρμακα και βιταμίνες πολύ επιβαρυντικά για έναν οργανισμό και μηχανήματα χωρίς άδειες, είναι μερικά από τα στοιχεία που «δείχνουν» τις κινήσεις των γιατρών.

Σύμφωνα με το Live News, φράσεις όπως «θα σε κάνω εγώ καινούργιο», «θα σε κάνω τούρμπο», «θα στα καθαρίσω όλα» χρησιμοποιούσε η 56χρονη ανειδίκευτη γιατρός. Έτσι έπειθε όσους επισκέπτονταν τα ιατρεία της ίδιας και του συζύγου της στο κέντρο της Αθήνας, οι οποίοι πολλές φορές έφταναν σε σημεία να της δίνουν μέχρι και 60.000 ευρώ για θεραπείες, μεταξύ των οποίων βιοσυντονισμός και πλασμαφαίρεση.

Συγκλονιστικός είναι και ο ισχυρισμός της γιατρού που έλεγε ότι έχει βρει την θεραπεία στην άνοια. Σε μία ασθένεια που μέχρι στιγμής δεν έχει θεραπεία παγκοσμίως, η 56χρονη γιατρός υποσχόταν ότι μπορεί να την γιατρέψει.

Από την άλλη πλευρά, ο 58χρονος, όταν είχε «κέφια» στο γραφείο, άνοιγε σαμπάνιες και κερνούσε τους πελάτες. Μάλιστα, εντύπωση προκαλεί και η αποκάλυψη της Χριστίνας Κοραή σχετικά με τα παράνομα σκευάσματα που χορηγούσε στον κόσμο, αλλά και στις πανάκριβες εξετάσεις. Ειδκότερα, μετά τις δύο συνεδρίες πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο φέρεται να λαμβανόταν και αίμα από τους πελάτες σε ειδικό σακουλάκι.

Τα σακουλάκια αυτά τοποθετούνταν σε κουτί, είτε σε εσωτερικό χώρο είτε στο μπαλκόνι, με την προοπτική ότι θα αποστέλλονταν στην Ελβετία για εξετάσεις και την έκδοση αποτελεσμάτων. Στον χώρο της οδού Καρνεάδου επίσης, φέρεται να είχε χρησιμοποιηθεί ακόμη και πρακτική με μέλισσες.

Ο τιμοκατάλογος του ιατρείου

Στο επίκεντρο του ρεπορτάζ βρίσκεται και το κόστος των υπηρεσιών. Σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο, κάθε πλασμαφαίρεση φέρεται να κόστιζε 6.000 ευρώ, ενώ προτείνονταν δύο συνεδρίες με διαφορά 48 ωρών.

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Παράλληλα, αναφέρονται καθαρισμός εντέρου κόστους 1.500 ευρώ, ενδοφλέβιες βιταμίνες από 1.200 έως 1.500 ευρώ, καθώς και σκευάσματα και εξετάσεις που φέρεται να αποστέλλονταν στην Ελβετία, με κόστος από 600 έως 1.000 ευρώ αντίστοιχα.

Τα μηχανήματα που έκαναν τα πάντα και εξαφανίστηκαν κατά τους ελέγχους

Σωρεία μηχανημάτων που δεν θα έπρεπε να βρίσκονται στο ιατρείο έχουν εντοπιστεί από τις αρχές, στα οποία επικεντρώνουν πλέον τις έρευνες σε όλους τους ελέγχους.

Τον Ιούλιο του 2025 εντοπίζεται φυγοκέντρηση. Του λένε να την απομακρύνει, αλλά ο γιατρός δεν ελέγχεται όταν ξαναπάνε για έλεγχο. Tο μηχάνημα φυγοκέντρου D-Lab. Είναι μηχάνημα που διαχωρίζει το πλάσμα από τα κύτταρα του αίματος. Στον έλεγχο εντοπίζεται μικροσκόπιο χωρίς χαρτιά. Στον ίδιο έλεγχο εντοπίζεται και κάτοψη με πρόβλημα.

εντοπίζεται φυγοκέντρηση. Του λένε να την απομακρύνει, αλλά ο γιατρός δεν ελέγχεται όταν ξαναπάνε για έλεγχο. Tο μηχάνημα φυγοκέντρου D-Lab. Είναι μηχάνημα που διαχωρίζει το πλάσμα από τα κύτταρα του αίματος. Στον έλεγχο εντοπίζεται μικροσκόπιο χωρίς χαρτιά. Στον ίδιο έλεγχο εντοπίζεται και κάτοψη με πρόβλημα. Τον Σεπτέμβριο του 2025 οι ελεγκτές βρίσκουν κλειστή την πόρτα.

οι ελεγκτές βρίσκουν κλειστή την πόρτα. Τον Νοέμβριο του 2025, έλειπε η γιατρός ή… δεν τη βρήκαν. Εντοπίζονται μηχανήματα Indigo, οζονοθεραπείας και υδροθεραπείας.

Το μηχάνημα Indigo, είναι συσκευή τεχνολογίας κβαντικής βιοανάδρασης. Μετρά αντιδράσεις που σχετίζονται με τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία του σώματος. Το μηχάνημα αυτό υποτίθεται ανιχνεύει, διαχειρίζεται και μειώνει το στρες.

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Για αυτό το μηχάνημα καταγγέλλουσα είπε στο Live News πως το είχε δει σε λειτουργία και μάλιστα με ανήλικο. Όπως ανέφερε, το μηχάνημα έβγαζε ένα χαρτί και η γιατρός το αξιοποιούσε σαν να διαβάζει το παρελθόν. «Κατά την πρώτη επίσκεψη παρουσιάζεται ένα μηχάνημα στο οποίο έπαιρνε μια ποσότητα αίματος επιτόπου από τον ασθενή, το τότε ανήλικο πρόσωπο», είπε.

Και συμπλήρωσε: «Και αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση είναι ότι το μηχάνημα αυτό έβγαζε χαρτί, έναν ρόλο χαρτί, στο οποίο ανέφερε κάποια περιστατικά υποθετικά για τη ζωή του ασθενούς. Και άρχισε τότε η γιατρός να λέει ότι το ανήλικο έχει περάσει κάτι σοβαρό στη ζωή του, ότι έχει περάσει μια μεγάλη στενοχώρια. Δηλαδή σαν να διαβάζει κάτι για το παρελθόν του»

Το μηχάνημα οζονοθεραπείας: Η συσκευή μετατρέπει το οξυγόνο σε μείγμα οξυγόνου όζοντος σε ακριβείς συγκεντρώσεις ανάλογα με τη θεραπεία. Το παραγόμενο αέριο χρησιμοποιείται είτε τοπικά σε μορφή έγχυσης ή επιδερμικού λουτρού, είτε συστηματικά, όπως στην αυτόαιμοθεραπεία, όπου το αίμα του ασθενούς εμπλουτίζεται με όζον μέσα στη συσκευή και επιστρέφει στον οργανισμό.

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Τι βρέθηκε στον έλεγχο μετά τον θάνατο του Μαζωνάκη

Μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη βρίσκεται καινούρια φυγοκέντρηση στο ιατρείο. Δύο μηχανήματα INUSpheresis δηλαδή πλασμαφαίρεσης, το ένα από το 2021 και ένα το 2026. Αλλά ο έλεγχος δεν είδε το μηχάνημα του 2021 κατά τον έλεγχο του 2025.

Δύο μικροσκόπια άγνωστο αν έχουν χαρτιά, μηχάνημα Indigo, μηχάνημα Weber Needle, ενώ ερευνάται αν επιτρέπεται η εγκατάστασή τους στα ιατρεία. Αποθηκευμένο σε ντουλάπα παλιό μηχάνημα φυγοκέντρησης και μηχάνημα EIS.

Το καινούριο μηχάνημα φυγοκέντρησης που εντοπίστηκε συμπληρώνει τη συλλογή με τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Σε καταγγελία της τεχνολόγος εργαστηρίων θα πει πως και αυτή έχει δει τα μηχανήματα.

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«Το άλλο ραντεβού μπορώ να το βεβαιώσω γιατί ήμουν δίπλα μαζί με την άλλη κυρία που έκανε το cleaning. Πίσω ήμασταν γιατί υπήρξε κι άλλο ραντεβού από εκεί. Εννοείται πως το βεβαιώνει η γυναίκα η άλλη να την έχουν καλέσει σίγουρα για να πει ποιος ήταν παρών και ποιος δεν ήταν», ανέφερε η τεχνολόγος εργαστηρίων και νοσηλεύτρια που εργαζόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου.

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Το μηχάνημα monitoring ζωτικών σημείων, το οποίο είναι μια ηλεκτρονική ιατρική συσκευή, καταγράφει και παρακολουθεί συνεχώς βασικές λειτουργίες του οργανισμού ενός ασθενούς. Ελέγχει την πίεση του αίματος στις αρτηρίες. Μετρούν τις σφίξεις της καρδιάς ανά λεπτό.

Το μηχάνημα Weber Needle: Πρόκειται για λέιζερ που εφαρμόζεται εξωτερικά στο δέρμα σε σημεία πόνου. Και το μηχάνημα EIS. Μηχάνημα ηλεκτροδιαμεσοκυτταρικού ελέγχου που έχει τη δυνατότητα να προσφέρει μια συνολική εικόνα των κυτταρικών διαταραχών στα διάφορα όργανα και συστήματα οργάνων στο σώμα. Χρησιμοποιείται στην προληπτική ιατρική. Μέσω των ηλεκτροδίων να σαρώνει όλο το σώμα. Τα αποτελέσματά του δεν αποτελούν διάγνωση. Απαιτούνται συμπληρωματικές εξετάσεις.

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