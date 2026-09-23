Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Νέα στοιχεία σχετικά με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη αποκαλύπτουν ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ της 56χρονης γιατρού και του υπνοθεραπευτή κατά τη διάρκεια της ιατρικής πράξης.

Η γιατρός απέστειλε φωτογραφία του τραγουδιστή σε στάση που παραπέμπει σε ύπνο, εγείροντας ερωτήματα για πιθανή χορήγηση μέθης στον ασθενή.

Στη συνέχεια, η γιατρός ενημέρωσε τον υπνοθεραπευτή ότι ο τραγουδιστής παρουσίασε πτώση της αρτηριακής πίεσης και παρελήφθη από το ΕΚΑΒ.

Η 28χρονη γραμματέας του ιατρείου κατέθεσε στον ανακριτή στοιχεία που επιβαρύνουν τη θέση της προφυλακισμένης γιατρού για το περιστατικό.

Οι δύο γιατροί που κρατούνται στις φυλακές έχουν προθεσμία έως την Παρασκευή για να προσφύγουν κατά της απόφασης προσωρινής κράτησής τους.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και τα μηνύματα που αντάλλαξαν η 56χρονη γιατρός με τον υπνοθεραπευτή, την ώρα που ο τραγουδιστής βρισκόταν στο ιατρείο για πλασμαφαίρεση.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» παρουσιάστηκαν μηνύματα μεταξύ των δύο, με τον υπνοθεραπευτή αρχικά να ρωτά τη γιατρό αν όλα εξελίσσονται ομαλά. Εκείνη φέρεται να του απάντησε ότι όλα πήγαιναν καλά, στέλνοντάς του παράλληλα φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής, στη φωτογραφία ο τραγουδιστής εμφανίζεται με το κεφάλι γυρισμένο, σε στάση που παραπέμπει σε ύπνο. Το συγκεκριμένο στοιχείο, όπως μεταδόθηκε, εγείρει το ενδεχόμενο να είχε προηγηθεί χορήγηση μέθης, χωρίς ωστόσο αυτό να αποτελεί επιβεβαιωμένο συμπέρασμα.

Στη συνέχεια, ο υπνοθεραπευτής φέρεται να ρώτησε τη γιατρό αν ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ξεκινήσει για το σπίτι του, όπου επρόκειτο να πραγματοποιηθεί συνεδρία υπνοθεραπείας. Η γιατρός, σύμφωνα με τα μηνύματα που παρουσιάστηκαν, απάντησε ότι συνέβη κάτι και πως τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ.

Τα συγκεκριμένα μηνύματα έρχονται στο προσκήνιο καθώς, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αποτελούν την πρώτη ένδειξη ότι η γιατρός αναφέρθηκε σε πτώση της πίεσης του τραγουδιστή.

Αναλυτικά ο διάλογος Γιατρού – Υπνοθεραπευτή

-Υπνοθεραπευτής: «Ήρθε ο Μαζώ»

-Γιατρός: «Ναι ήρθε»

14:45

Advertisement

-Υπνοθεραπευτής: «Όλα καλά »

-Γιατρός: Στέλνει τη φωτογραφία στον υπνοθεραπευτή

Ο υπνοθεραπευτής έχει πέσει για ύπνο, ξυπνάει και βλέπει το μήνυμα με την καρδιά και τη φωτογραφία

Advertisement

16:52

Ο υπνοθεραπευτής τηλεφωνεί στη γιατρό και την ρωτάει αν έχει ξεκινήσει ο Μαζωνάκης

-Γιατρός: «Ο Γιώργος δεν είναι καλά, παρουσίασε πτώση της αρτηριακής πίεσης και τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ»

Advertisement

-Υπνοθεραπευτής: «Ποιος τον συνοδεύει;»

-Γιατρός: «Κανείς, ήρθαν και τον πήραν»

-Υπνοθεραπευτής: «Να πάει τουλάχιστον ένας μαζί του»

Advertisement

-Υπνοθεραπευτής: «Σε πήρα στο λαιμό μου»

Advertisement

Νέα κατάθεση στον ανακριτή έδωσε χθες, 22 Σεπτεμβρίου 2026, και η 28χρονη γραμματέας του ιατρείου, η οποία ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στον χώρο. Η κατάθεσή της, σύμφωνα με πληροφορίες, περιλαμβάνει στοιχεία που επιβαρύνουν τη θέση της 56χρονης γιατρού, η οποία έχει προφυλακιστεί.

Την ίδια ώρα, οι δύο γιατροί που παραμένουν κρατούμενοι στις φυλακές Κορυδαλλού έχουν προθεσμία έως την Παρασκευή προκειμένου να προσφύγουν κατά της απόφασης για την προσωρινή τους κράτηση, καταθέτοντας τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται οι συνήγοροί τους, μέχρι στιγμής εκτιμάται ότι μόνο ο 58χρονος γιατρός, ο οποίος βρίσκεται επίσης προφυλακισμένος, αναμένεται να προσφύγει κατά της απόφασης.

Advertisement