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Σύμφωνα με το περιβάλλον του, η είδηση είναι ψευδής καθώς το συγκεκριμένο οίκημα ανήκει σε γνωστό επιχειρηματία.

Το εν λόγω διαμέρισμα στον πεντηκοστό όροφο του κτιρίου έχει πολύ υψηλότερη αξία από αυτή που αναφέρθηκε στα δημοσιεύματα.

Ο ουρανοξύστης αποτελεί το υψηλότερο πράσινο παραθαλάσσιο κτίριο της Μεσογείου και οι εργασίες κατασκευής του αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2027.

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Ιδιαίτερα ενοχλημένος είναι ο Γιώργος Λιάγκας μετά από ψευδές δημοσίευμα που τον θέλει να έχει αγοράσει ένα πολυτελές διαμέρισμα αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ στο τελευταίο όροφο ουρανοξύστη του Ελληνικού για να στεγάσει εκεί τον έρωτά του με τη Μαρία Αντωνά.

Σύμφωνα με το στενό περιβάλλον του παρουσιαστή, τέτοια αγορά ούτε έχει γίνει, ούτε προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στον Riviera Tower, όπως ονομάζεται επίσημα. Εξάλλου η παραπάνω είδηση είναι εντελώς ψευδής, καθώς το περιβόητο διαμέρισμα χιλίων τετραγωνικών μέτρων που βρίσκεται στο 50ο όροφο του ουρανοξύστη, έχει ήδη αγοραστεί από πολύ γνωστό επιχειρηματία και η αξία του είναι πολλαπλάσια- για την ακρίβεια η αξία του τετραγωνικού μέτρου στο συγκεκριμένο κτίριο ξεκινάει από 25.000 ευρώ.

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Όταν ο Γιώργος Λιάγκας ξεναγούσε το τηλεοπτικό κοινό στον ουρανοξύστη του Ελληνικού

Στα τέλη Φεβρουαρίου ο Γιώργος Λιάγκας είχε κάνει για τις ανάγκες της εκπομπής του μία σειρά από βίντεο στον ουρανοξύστη του Ελληνικού- που είναι πλέον το υψηλότερο κτίριο στην Ελλάδα- χωρίς να κρύβει τον ενθουσιασμό του για την πρωτοποριακή οικολογική κατασκευή του και τις τελευταίες τεχνολογίες που έχουν εφαρμοστεί.

Ο Riviera Tower συνδυάζει την υψηλή αισθητική και τον πρωτοποριακό σχεδιασμό, προσφέροντας εντυπωσιακή και ανεμπόδιστη θέα στη θάλασσα και την πόλη της Αθήνας. Με ύψος 200 μέτρων, αποτελεί τον υψηλότερο πράσινο παραθαλάσσιο ουρανοξύστη της Μεσογείου, με 170 κατοικίες κατανεμημένες σε 50 ορόφους και πανοραμική θέα στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, την Ακρόπολη και το Σούνιο. Ο Riviera Tower είναι ο πρώτος πράσινος οικιστικός ουρανοξύστης στην Ελλάδα.

Οι κατασκευαστικές εργασίες άρχισαν τον Αύγουστο του 2022 και αναμένεται να ολοκληρωθούν το πρώτο εξάμηνο του 2027. Τον Δεκέμβριο του 2022 άρχισε η θεμελίωση του κτιρίου με 300 πασσάλους περιμέτρου από 1 έως 1,5 μέτρα, ενώ τον Φεβρουάριο του 2023 δημιουργήθηκε ένας διαφραγματικός αντιπλημμυρικός τοίχος, με περίμετρο 520 μέτρα και βάθος 15 μέτρα.