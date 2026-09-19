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Ένας άνδρας υποστηρίζει ότι η γιατρός διέγνωσε εσφαλμένα καρκίνο στη σύζυγό του και σοβαρή μικροβιακή λοίμωξη στον ίδιο.

Το ζευγάρι υποβλήθηκε σε περαιτέρω ιατρικό έλεγχο από άλλους επιστήμονες, οι οποίοι επιβεβαίωσαν ότι και οι δύο ήταν απολύτως υγιείς.

Ο καταγγέλλων απευθύνθηκε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, ο οποίος ενημέρωσε ότι το συγκεκριμένο ιατρείο λειτουργούσε νόμιμα εκείνη την περίοδο.

Η εισαγγελική αρχή διεξάγει πλέον έρευνες για τις πρακτικές της γιατρού, ενώ η υπόθεση βρίσκεται υπό εξέταση από τις αρμόδιες αρχές.

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Νέα καταγγελία έρχεται στη δημοσιότητα σχετικά με τη 56χρονη γιατρό που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Άνδρας υποστηρίζει ότι πριν από περίπου τέσσερα χρόνια η συγκεκριμένη γιατρός διέγνωσε στη σύζυγό του καρκίνο στις σάλπιγγες, ενώ στον ίδιο ανέφερε ότι είχε μικρόβια στο αίμα και χρειαζόταν άμεσα θεραπεία.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο Μιχάλης Καρακούσης περιέγραψε όσα, όπως υποστηρίζει, συνέβησαν όταν το ζευγάρι επισκέφθηκε τη γιατρό, έχοντας ακούσει ότι μπορούσε να εντοπίζει παθήσεις που παρέμεναν «κρυμμένες» στον οργανισμό.

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Η διάγνωση για τη σύζυγο

Πρώτη επισκέφθηκε το ιατρείο η σύζυγός του. Σύμφωνα με την καταγγελία, κατά την εξέταση η γιατρός της ανέφερε ότι είχε καρκίνο στις σάλπιγγες και της ζήτησε να υποβληθεί σε σειρά εξετάσεων προκειμένου να εντοπιστεί το πρόβλημα.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η γιατρός της έδωσε παράλληλα μία σακούλα με βιταμίνες και συμπληρώματα, τα οποία, όπως της είπε, θα έπρεπε να λάβει άμεσα.

Ανησυχώντας μήπως αντιμετώπιζε και ο ίδιος κάποιο πρόβλημα υγείας που δεν γνώριζε, ο Μιχάλης Καρακούσης επισκέφθηκε λίγες ημέρες αργότερα την ίδια γιατρό.

«Μικρόβια στο αίμα»

Όπως περιέγραψε, αρχικά υποβλήθηκε σε εξέταση με ειδικό μηχάνημα, όπου χρειάστηκε να παραμείνει ακίνητος για περίπου μιάμιση ώρα. Στη συνέχεια η γιατρός του πήρε αίμα, ενώ παράλληλα του έκανε ερωτήσεις για το ιατρικό ιστορικό του, την εργασία του αλλά και τα παιδικά του χρόνια.

Σύμφωνα με την καταγγελία, όταν η γιατρός τοποθέτησε το δείγμα στο μόνιτορ, του είπε ότι είχε μικρόβια στο αίμα και ότι χρειαζόταν άμεσα θεραπεία, καθώς επρόκειτο για σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Ο άνδρας υποστηρίζει ότι στη συνέχεια υποβλήθηκε σε εξετάσεις και του χορηγήθηκαν φάρμακα, τα οποία ωστόσο συνταγογράφησε άλλος γιατρός. Όταν, όπως αναφέρει, ρώτησε γιατί δεν του τα έγραψε η ίδια, δεν έλαβε απάντηση.

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Το ζευγάρι αποφάσισε στη συνέχεια να απευθυνθεί σε άλλους γιατρούς. Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει ο άνδρας, οι νέες εξετάσεις έδειξαν ότι και οι δύο ήταν υγιείς.

Η καταγγελία στον ΙΣΑ

Ο Μιχάλης Καρακούσης προχώρησε σε καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών (ΙΣΑ). Όπως ανέφερε, λίγες ημέρες αργότερα επικοινώνησαν μαζί του από τον Σύλλογο και του είπαν ότι το συγκεκριμένο ιατρείο λειτουργούσε νόμιμα.

Το ζήτημα επανήλθε στο προσκήνιο μετά την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς έχουν δημοσιοποιηθεί και άλλες καταγγελίες σχετικά με γιατρούς που φέρονται να υπόσχονται «θαυματουργές θεραπείες».

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Στο πλαίσιο αυτό έχουν γίνει γνωστές και καταγγελίες για ζευγάρι γιατρών που φέρεται να προωθούσε θεραπείες ευεξίας και ανανέωσης του δέρματος και του αίματος, μεταξύ άλλων μέσω πλασμαφαίρεσης.

Τι είπε ο ΙΣΑ

Στην ίδια εκπομπή μίλησε ο Ιωάννης Λύρας, μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, σχετικά με το γεγονός ότι δεν προχώρησε, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, πειθαρχική έρευνα μετά την καταγγελία.

Όπως ανέφερε, το ζήτημα αφορά το διοικητικό επίπεδο, ενώ για την υπόθεση έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνες από την εισαγγελική αρχή.

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Οι νέες καταγγελίες έρχονται ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και για τις ενέργειες και πρακτικές που αποδίδονται στη συγκεκριμένη γιατρό.

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