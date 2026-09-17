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Η ανεξάρτητη τεχνική αξιολόγηση επιβεβαίωσε την καταλληλότητα της διαδρομής, εξετάζοντας τις καιρικές συνθήκες, τις στάθμες του νερού και τους κινδύνους πλημμύρας.

Οι διεθνείς ομοσπονδίες κωπηλασίας και κανό ενέκριναν τη διαδρομή, τονίζοντας ότι ο ποταμός προσφέρει δίκαιες συνθήκες ανταγωνισμού για τους αθλητές.

Η περιοχή αποτελεί ήδη αναγνωρισμένη εγκατάσταση για αθλήματα ήρεμων υδάτων και διαθέτει ενσωματωμένα σχέδια έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της παρουσίας κροκοδείλων.

Οι αρμόδιοι αξιωματούχοι διασφαλίζουν την ασφάλεια των αθλητών και προχωρούν στον περαιτέρω σχεδιασμό των εγκαταστάσεων με επίκεντρο το Ρόκχαμπτον.

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Ένα ποτάμι που αποτελεί βιότοπο για περίπου 500 κροκόδειλους του αλμυρού νερού έλαβε το «πράσινο φως» για τη φιλοξενία αγωνισμάτων κωπηλασίας και κανό (σε ήρεμα νερά) στο πλαίσιο των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του Μπρίσμπεϊν το 2032.

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Η διαδρομή στον ποταμό Φιτζρόι (Fitzroy River) στο Ρόκχαμπτον του Κουίνσλαντ πέρασε με επιτυχία την ανεξάρτητη τεχνική αξιολόγηση ως προς την καταλληλότητά της.

Η αξιολόγηση δεν εστίασε στους κροκόδειλους, αλλά εξέτασε «πώς θα λειτουργούσε η διαδρομή υπό διάφορες συνθήκες, καιρικά φαινόμενα, στάθμες νερού και κινδύνους πλημμύρας, τόσο κατά τη διάρκεια των Αγώνων όσο και κατά την περίοδο που προηγείται αυτών».

Η έκθεση εκπονήθηκε κατόπιν εντολής της Ανεξάρτητης Αρχής Υποδομών και Συντονισμού των Αγώνων (GIICA), η οποία σημείωσε ότι η εγκατάσταση ήρεμων υδάτων στον ποταμό Φιτζρόι «αποτελεί ήδη χώρο προπόνησης και αγώνων για αθλήματα ήρεμων υδάτων, φιλοξενώντας σχολικά πρωταθλήματα της πολιτείας, τοπικούς αγώνες και προπονητικά καμπ εθνικών ομάδων».

Ως αναγνωρισμένη εγκατάσταση κωπηλασίας, διαθέτει σχέδια έκτακτης ανάγκης για την περίπτωση εντοπισμού κροκοδείλων, ενώ οι αξιωματούχοι των Ολυμπιακών Αγώνων έχουν λάβει διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια των κωπηλατών.

Τόσο η Παγκόσμια Ομοσπονδία Κωπηλασίας (World Rowing) όσο και η Paddle Worldwide (πρώην Διεθνής Ομοσπονδία Κανό) ενέκριναν τη συγκεκριμένη διαδρομή, όπως αναφέρει το BBC.

«Με βάση την εκτενή ανάλυση που πραγματοποιήθηκε, γνωρίζουμε πλέον ότι ο ποταμός Φιτζρόι είναι σε θέση να προσφέρει δίκαιες συνθήκες ανταγωνισμού κατά τη διάρκεια των Αγώνων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ολυμπιακής και Παραολυμπιακής κωπηλασίας», δήλωσε ο πρόεδρος της World Rowing, Ζαν-Κριστόφ Ρολάν.

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Ο πρόεδρος της Paddle Worldwide, Τόμας Κονιέτσκο, δήλωσε: «Η ποιότητα και το βάθος της τεχνικής εργασίας που πραγματοποιήθηκε βελτίωσαν σημαντικά την κατανόησή μας για τον αγωνιστικό χώρο και μας παρέχουν —σε εμάς και στους αθλητές μας— τη βεβαιότητα ότι η διαδρομή μπορεί να εξασφαλίσει δίκαιο ανταγωνισμό για τους αθλητές του κανό σπριντ».

Ο πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής «Μπρίσμπεϊν 2032», Άντριου Λιβέρις, είχε υποβαθμίσει το ζήτημα των κροκοδείλων πέρυσι.

«Υπάρχουν καρχαρίες στον ωκεανό και εμείς συνεχίζουμε να κάνουμε σερφ… είναι ζήτημα νοοτροπίας “μπορούμε να το κάνουμε” και όχι “δεν μπορούμε” — παρακαλώ αλλάξτε τον τρόπο σκέψης εδώ», είχε δηλώσει τότε.

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Μιλώντας την Πέμπτη για την έγκριση της εγκατάστασης, δήλωσε: «Η έγκριση αυτή παρέχει επιπλέον βεβαιότητα καθώς περνάμε στην επόμενη φάση του σχεδιασμού των εγκαταστάσεων και της διοργάνωσης των Αγώνων, διασφαλίζοντας ότι όλες οι μελλοντικές εργασίες σχεδιασμού και λειτουργίας θα συνεχίσουν να εστιάζουν αποκλειστικά στο Ρόκχαμπτον».