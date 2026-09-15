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Με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο στο Κολωνάκι, η Ανθή Βούλγαρη αποκάλυψε το πρωί της Τρίτης 15 Σετεμβρίου ότι στο παρελθόν είχε επισκεφθεί κλινική στα νότια προάστια, όπου της είχαν προτείνει συγκεκριμένη θεραπεία, με την ίδια να αναρωτιέται εκ των υστέρων αν τέτοιου είδους πρακτικές πραγματοποιούνταν με τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησής της με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στην επίσκεψή της στη συγκεκριμένη κλινική και στην πρόταση που δέχθηκε. Όπως είπε: «Επειδή έτυχε να πάω κι εγώ σε αυτήν την κλινική, να τα πούμε όλα εδώ πέρα… Επειδή είναι μέσα μια δερματολόγος που πήγαινε χρόνια τέλος πάντων… Μου έκαναν περιήγηση στην κλινική, μου πρότειναν να κάνω εκεί μια θεραπεία με ενδοφλέβιες βιταμίνες. Ακούω λοιπόν την επιστημονική κοινότητα να λέει ότι αυτό δεν γίνεται αν δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις γιατί μπορεί να σου προκαλέσει μια αλλεργία. Εσείς είστε σίγουρος ότι σε αυτή την κλινική ό,τι συμβαίνει, συμβαίνει με το ιατρικό πρωτόκολλο;»

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Απαντώντας στην Ανθή Βούλγαρη, ο Άδωνις Γεωργιάδης σημείωσε ότι η συγκεκριμένη μονάδα έχει υποβληθεί σε έλεγχο, εκφράζοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη του στους ανθρώπους που εργάζονται εκεί.

«Είναι ελεγμένη και πάρα πολύ σοβαρή, με σοβαρούς ανθρώπους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας.

Από την πλευρά της, η Ανθή Βούλγαρη δεν υποστήριξε ότι η θεραπεία με ενδοφλέβιες βιταμίνες που της προτάθηκε ήταν παράνομη. Η τοποθέτησή της αφορούσε το κατά πόσο, σε αντίστοιχες θεραπείες, τηρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις και τα προβλεπόμενα ιατρικά πρωτόκολλα.