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Περισσότεροι από 200.000 θεατές παρακολούθησαν τη μουσική εκδήλωση, η οποία περιλάμβανε εντυπωσιακά οπτικά εφέ και ένα ιδιαίτερο σόου με drones στον ουρανό.

Ο καλλιτέχνης απέτισε φόρο τιμής στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ στη σκηνή τον πλαισίωσαν ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, η Καίτη Γαρμπή, η Δέσποινα Βανδή και η Μαντώ.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισης της Καίτης Γαρμπή σημειώθηκε ένα απρόοπτο περιστατικό επί σκηνής, χωρίς ωστόσο να επηρεαστεί η εξέλιξη της επιτυχημένης συναυλίας.

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Η Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης αποτέλεσε το σκηνικό για μία από τις σημαντικότερες συναυλίες στην 30χρονη πορεία του Αντώνη Ρέμου στο ελληνικό τραγούδι. Η βραδιά, παρόλο που ξεκίνησε με μία καθυστέρηση συνεχίστηκε με αμείωτο κέφι και ενέργεια, με τον Αντώνη Ρέμο να παρασύρει το κοινό σε μια μοναδική μουσική εμπειρία.

«Τα καταφέραμε» φώναξε ο Αντώνης Ρέμος» στην έναρξη της συναυλίας, ενώ συνέχισε λέγοντας :«Και αν χιονίζει και αν βρέχει το νυχτολούλουδο αντέχει», δείχοντας πως είναι παρών για το κοινό του.

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«Έφυγες νωρίς»: Το συγκινητικό αντίο του Ρέμου στον Μαζωνάκη

Μετά την ερμηνεία του πρώτου τραγουδιού, ο Αντώνης Ρέμος ζήτησε από το κατάμεστο κοινό να χειροκροτήσει τον Θανάση Βασιλά, τον οποίο χαρακτήρισε «το μπουζούκι που ήταν κοντά» στον Γιώργο Μαζωνάκη, καθώς και τον πρώην μαέστρο του, Γιάννη Δίσκο.

«Να στείλουμε εκεί ψηλά ένα τραγούδι. Γιώργο έφυγες νωρίς» είπε στη συνέχεια ο Αντώνης Ρέμος και αποχαιρέτισε τον Γιώργο Μαζωνάκη εμφανώς συγκινημένος, τραγουδώντας το εμβληματικό «Ανήκω σε μένα», με μια τεράστια φωτογραφία του αδικοχαμένου τραγουδιστή στο video wall να δεσπόζει πίσω του.

Ξεχωριστή ήταν και η παρουσία του Γρηγόρη Αρναούτογλου, ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησε μαζί με τον Αντώνη Ρέμο. Οι δύο άνδρες συνδέονται με μακρόχρονη φιλία, με τον παρουσιαστή να αποκαλεί τον τραγουδιστή «καρντάση».

Στο πλευρό του Αντώνη Ρέμου Καίτη Γαρμπή, Δέσποινα Βανδή και Μαντώ

Στη σκηνή μαζί με τον Αντώνη Ρέμο ανέβηκε η μοναδική Καίτη Γαρμπή, ερμηνεύοντας με τον Αντώνη Ρέμο ένα αγαπημένο τραγούδι από τα παλιά « Ασυμφωνία Χαρακτήρων».

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς ήταν και η εμφάνιση της Δέσποινας Βανδή στο πλευρό του Αντώνη Ρέμου. Οι δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες ανέβηκαν μαζί στη σκηνή και ερμήνευσαν το «Σ’ αγαπώ», χαρίζοντας στο κοινό μια ιδιαίτερα όμορφη μουσική στιγμή.

Εξίσου εντυπωσιακή ήταν και η Μαντώ, με τους δύο καλλιτέχνες να ερμηνεύουν το «Εμείς», μία από τις μεγάλες κοινές επιτυχίες τους από το παρελθόν.

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Λαοθάλασσα κόσμου στην επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου

Η φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη συγκίνηση, χορό, μουσική και κέφι που χάρισε ο Αντώνης Ρέμος στο κοινό της Θεσσαλονίκης, με περισσότερους από 200.000 θεατές θα μείνει στην ιστορία.

Εντυπωσιακά εφέ και φαντασμαγορικές εικόνες απογείωσαν το θέαμα, ενώ ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε το εντυπωσιακό σόου με drones, τα οποία σχημάτισαν στον ουρανό τη μορφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Η βραδιά είχε, ωστόσο, και μια απρόοπτη στιγμή, όταν η Καίτη Γαρμπή είχε ένα ατυχές περιστατικό επί σκηνής, χωρίς όμως αυτό να επισκιάσει το συνολικό κλίμα της μεγάλης συναυλίας.

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