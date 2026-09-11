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Νέα καταγγελία αφορά το ιατρείο στο Κολωνάκι, στο οποίο είχε απευθυνθεί και ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Στον ΑΝΤ1 μίλησε άνδρας, ο οποίος επισκέφθηκε το συγκεκριμένο ιατρείο προκειμένου να αναζητήσει λύση για την απώλεια βάρους και περιέγραψε την εμπειρία του.

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Σύμφωνα με την καταγγελία του, κατά την πρώτη του επίσκεψη υποβλήθηκε σε αιματολογική εξέταση. Στη συνέχεια, όπως υποστήριξε, οι γιατροί τον ενημέρωσαν ότι στο αίμα του εντοπίζονταν «παράσιτα» και «τοξίνες» και του πρότειναν να κάνει πλασμαφαίρεση, υποστηρίζοντας ότι ήταν αναγκαία για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

«Μου είπαν ότι το αίμα μου έχει παράσιτα και ότι μπορούν να το διορθώσουν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο καταγγέλλων.

Όπως είπε, για την πρώτη επίσκεψη πλήρωσε 300 ευρώ, ενώ το ποσό που του ανέφεραν για την προτεινόμενη θεραπεία έφτανε, σύμφωνα με τον ίδιο, από 6.000 έως 10.000 ευρώ.

Ο ίδιος αποφάσισε να ζητήσει και τη γνώμη του προσωπικού του γιατρού πριν προχωρήσει στη διαδικασία. Όπως ανέφερε, ο γιατρός του τον συμβούλεψε να μην κάνει τη θεραπεία και να φύγει από το συγκεκριμένο ιατρείο.

«Μην κάνεις κανένα αστείο, αυτό δεν είναι νόμιμο και δεν γίνεται με αυτές τις συνθήκες. Αυτοί θέλουν να σου κάνουν αιμοκάθαρση σε ιατρείο, φύγε, θα πεθάνεις».

Ο άνδρας αναφέρθηκε ακόμη σε μία διαφορετική διαδικασία που, όπως κατήγγειλε, έγινε κατά την παραμονή του στο ιατρείο. Όπως περιέγραψε, οι γιατροί τοποθέτησαν στο κεφάλι του ένα ειδικό κολάρο, το οποίο συνέδεσαν με φορητό υπολογιστή, λέγοντάς του ότι μέσω της συσκευής θα του μεταδιδόταν «ενέργεια».