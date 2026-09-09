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Ο καλλιτέχνης μεταφέρθηκε χωρίς σφυγμό στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του παρά τις προσπάθειες ανάνηψης.

Πολλοί συνάδελφοι και φίλοι του εκλιπόντος, όπως η Άντζελα Γκερέκου, ο Πάνος Κιάμος και ο Χρήστος Δάντης, εξέφρασαν δημόσια τη θλίψη τους.

Οι καλλιτέχνες αποχαιρέτησαν τον Γιώργο Μαζωνάκη μέσω αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τονίζοντας το σοκ από την απώλειά του.

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Βαριά είναι η θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα, μετά τον αιφνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, σε ηλικία 54 ετών. Άνθρωποι που τον γνώρισαν, συνεργάστηκαν μαζί του και στάθηκαν δίπλα του όλα αυτά τα χρόνια αποχαιρετούν τον τραγουδιστή, με τα μηνύματά τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να αποτυπώνουν το σοκ και τη συγκίνηση από την απώλειά του.

Η Άντζελα Γκερέκου επέλεξε να δημοσιεύσει στο Facebook φωτογραφίες στις οποίες ο Γιώργος Μαζωνάκης χαμογελά μαζί με τον σύζυγό της, Τόλη Βοσκόπουλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2021. Με μια παλαιότερη φωτογραφία, θέλησε να αποχαιρετήσει με τον δικό της τρόπο τον αγαπημένο καλλιτέχνη.

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Η ανάρτηση της Άντζελας Γκερέκου

«Κάποιες φωνές σιωπούν…αλλά δεν ξεχνιούνται ποτέ…Και κάπως έτσι, μια παλιά φωτογραφία γίνεται ξαφνικά ένα κομμάτι ιστορίας…. Σαν να αποχαιρετά ο ένας τον άλλον μέσα από τον χρόνο….Καλό ταξίδι, Γιώργο…….Να αναπαυθεί η ψυχή σου εν ειρήνη…».

Ο Πάνος Κιάμος, με τον οποίο ο Γιώργος Μαζωνάκης διατηρούσε στενή φιλική σχέση και είχε συνεργαστεί στο παρελθόν, έκανε επίσης μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram.

Οι δύο τραγουδιστές είχαν ενώσει τις δυνάμεις τους τη σεζόν 2019-2020 στο «Fever», στη μουσική παράσταση «The Mad Men Show», στην οποία συμμετείχε και ο Δήμος Αναστασιάδης.

«Καλό ταξίδι φίλε Γιώργο… Δεν μπορώ να το πιστέψω!!! Η φωνή, η ψυχή και τα τραγούδια σου θα μείνουν για πάντα στις καρδιές μας. Καλό παράδεισο…», έγραψε ο Πάνος Κιάμος.

Συγκλονισμένος από την είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη εμφανίστηκε και ο Χρήστος Δάντης, ο οποίος μέσα από μια ανάρτησή του στο Instagram αποχαιρέτησε τον φίλο και συνάδελφό του.

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«όπως υπηρέτησες την τέχνη του τραγουδιού, αναρχικά, έτσι θα σε θυμάμαι Γιωργάρα. Δε μπορώ να γράψω άλλα, έχω παγώσει… Καλό σου ταξίδι αγόρι μου… ΜΑΖΩ».

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54 ετών.

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Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, βρισκόταν σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ελπίς».

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του νοσοκομείου, ο τραγουδιστής έφτασε στις 16:45 με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς αναπνοή και σφυγμό. Παρά την ΚΑΡΠΑ που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το προβλεπόμενο πρωτόκολλο, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει.

Ο θάνατός του διαπιστώθηκε επίσημα στις 17:40.

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