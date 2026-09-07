Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η παρουσία ενός έμπιστου προσώπου κατά τη διάρκεια ιατρικών επισκέψεων προσφέρει ουσιαστική συναισθηματική και πρακτική υποστήριξη στους ασθενείς κάθε ηλικίας.

Ένας συνοδός λειτουργεί ως επιπλέον ακροατής, βοηθώντας στη συγκράτηση των ιατρικών οδηγιών και στη διαχείριση του άγχους που συχνά εμποδίζει την αποτελεσματική επικοινωνία.

Ερευνες δείχνουν ότι η συνοδεία διευκολύνει τη λήψη πληροφοριών, ενώ παράλληλα ενισχύει τον συντονισμό της φροντίδας και την καλύτερη κατανόηση των θεραπευτικών διαδικασιών.

Ο ασθενής διατηρεί τον πλήρη έλεγχο της ιδιωτικότητάς του, καθώς μπορεί να ορίσει τον βαθμό συμμετοχής του συνοδού στην ιατρική συζήτηση.

Η εν λόγω πρακτική δεν αποτελεί ένδειξη αδυναμίας, αλλά έναν αποτελεσματικό τρόπο για τη βελτίωση της προσωπικής φροντίδας υγείας.

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Κάπου στην πορεία προς την ενηλικίωση, συνηθίζουμε να θεωρούμε ότι το ραντεβού με τον γιατρό είναι κάτι που πρέπει να κάνουμε μόνοι μας. Κλείνουμε το ραντεβού, πηγαίνουμε, ακούμε τις οδηγίες και φεύγουμε.

Όμως, ένας άνθρωπος που εμπιστευόμαστε μπορεί να κάνει την εμπειρία αρκετά πιο εύκολη και όχι μόνο όταν είμαστε παιδιά ή μεγαλύτεροι σε ηλικία.

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Η παρουσία ενός συντρόφου, φίλου ή συγγενή μπορεί να μας προσφέρει συναισθηματική υποστήριξη, αλλά και κάτι πολύ πρακτικό: ένα δεύτερο ζευγάρι αυτιά για όσα θα μας πει ο γιατρός. Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν το ραντεβού μάς προκαλεί άγχος ή όταν πρόκειται να ακούσουμε πολλές και σημαντικές πληροφορίες.

Όταν το άγχος μάς κάνει να ξεχνάμε

Δεν είναι ασυνήθιστο να αισθανόμαστε νευρικοί πριν από ένα ιατρικό ραντεβού. Το άγχος μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε, αλλά και την ικανότητά μας να συγκρατήσουμε όσα ακούμε.

Και το άγχος πριν από μια επίσκεψη στον γιατρό δεν είναι καθόλου σπάνιο. Σύμφωνα με τον Patient Confidence Index 2023, έρευνα της PatientPoint σε 2.000 Αμερικανούς, το 48% δήλωσε ότι αισθάνεται άγχος πριν από ένα ραντεβού με τον γιατρό, ποσοστό αυξημένο από 39% έναν χρόνο νωρίτερα. Παράλληλα, το 46% ανέφερε ότι φοβάται να κάνει ερωτήσεις στον γιατρό σχετικά με την κατάσταση ή τα συμπτώματά του. Τα ευρήματα δείχνουν πόσο εύκολα το άγχος μπορεί να επηρεάσει την επικοινωνία μας με τον γιατρό και εξηγούν γιατί η παρουσία ενός ανθρώπου που εμπιστευόμαστε μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά.

Επιπλέον όπως αναφέρει το Family Presence in Routine Medical Visits – Meta-analytical Review για την παρουσία συνοδών σε ιατρικές επισκέψεις διαπίστωσε ότι η παρουσία ενός οικείου προσώπου μπορεί να επηρεάσει θετικά τη διαδικασία επικοινωνίας και να οδηγήσει σε περισσότερη ενημέρωση από την πλευρά των επαγγελματιών υγείας.

Ένας συνοδός μπορεί, για παράδειγμα, να μας θυμίσει μια ερώτηση που ξεχάσαμε να κάνουμε, να κρατήσει σημειώσεις ή να μας βοηθήσει να θυμηθούμε αργότερα τι ακριβώς είπε ο γιατρός. Δεν χρειάζεται να μιλήσει αντί για εμάς· μπορεί απλώς να λειτουργήσει ως ένα επιπλέον «ζευγάρι αυτιά».

Αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία επειδή οι ιατρικές επισκέψεις συχνά είναι σύντομες και μπορεί να φύγουμε έχοντας αφήσει κάποια ερώτηση αναπάντητη. Όπως σημειώνει το The Guardian έρευνα του Ipsos που δημοσιεύθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο έδειξε ότι σημαντικό ποσοστό ασθενών δεν προλαβαίνει να συζητήσει όλες τις ανησυχίες του κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στον γενικό γιατρό.

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Δεν χρειάζεται να είμαστε ηλικιωμένοι για να χρειαστούμε βοήθεια

Έχουμε συνηθίσει να συνδέουμε την παρουσία συνοδού κυρίως με τα παιδιά ή τους ηλικιωμένους. Η ανάγκη για υποστήριξη όμως δεν εξαφανίζεται επειδή μεγαλώνουμε.

Η επιστημονική βιβλιογραφία (National Library of Medicine – Family Presence in Routine Medical Visits) γύρω από τους συνοδούς στις ιατρικές επισκέψεις δείχνει ότι η παρουσία τους μπορεί να έχει πρακτικά οφέλη στην επικοινωνία για διαφορετικές ομάδες ασθενών. Οι ερευνητές έχουν επισημάνει, μεταξύ άλλων, ότι ένας συνοδός μπορεί να βοηθήσει στη διαχείριση πληροφοριών, στον συντονισμό της φροντίδας και στην καλύτερη κατανόηση των οδηγιών.

Και δεν χρειάζεται να αντιμετωπίζουμε κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας για να ζητήσουμε παρέα. Μπορεί να έχουμε απλώς ένα προληπτικό ραντεβού, μια εξέταση που μας αγχώνει ή μια επίσκεψη κατά την οποία ξέρουμε ότι θα χρειαστεί να πάρουμε αρκετές πληροφορίες.

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Ο συνοδός δεν είναι εκεί για να αποφασίζει για εμάς

Υπάρχει όμως μια σημαντική προϋπόθεση: ο άνθρωπος που θα πάρουμε μαζί μας πρέπει να είναι κάποιος που εμπιστευόμαστε πραγματικά και η παρουσία του να μας κάνει να νιώθουμε πιο άνετα, όχι περισσότερο πιεσμένοι.

Η τελική απόφαση για το τι θα συζητήσουμε με τον γιατρό και ποια στοιχεία της υγείας μας θα μοιραστούμε παραμένει δική μας. Στις ΗΠΑ, μάλιστα, το πλαίσιο HIPAA επιτρέπει στους επαγγελματίες υγείας να μοιράζονται σχετικές πληροφορίες με φίλους ή συγγενείς που ο ίδιος ο ασθενής έχει εμπλέξει στη φροντίδα του, εφόσον ο ασθενής συμφωνεί ή δεν αντιτίθεται.

Με άλλα λόγια, το να έχουμε κάποιον μαζί μας δεν σημαίνει ότι χάνουμε την ιδιωτικότητά μας. Μπορούμε να ζητήσουμε από τον συνοδό να μείνει μαζί μας σε όλο το ραντεβού, να περιμένει έξω ή να φύγει από το δωμάτιο όταν θέλουμε να συζητήσουμε κάτι πιο προσωπικό.

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Μπορεί να βοηθήσει και τον άνθρωπο που μας συνοδεύει

Η παρουσία ενός αγαπημένου προσώπου σε ένα ιατρικό ραντεβού δεν αφορά πάντα μόνο τον ασθενή. Όταν πρόκειται για μια κατάσταση που επηρεάζει ολόκληρη την οικογένεια, η ενημέρωση μπορεί να βοηθήσει και τον άνθρωπο που βρίσκεται δίπλα μας να καταλάβει καλύτερα τι συμβαίνει και πώς μπορεί να μας υποστηρίξει.

Σύμφωνα με το realsimple.com ένας συνοδός που έχει ακούσει τις ίδιες πληροφορίες μπορεί στη συνέχεια να μας βοηθήσει να θυμηθούμε τις οδηγίες, τις επόμενες εξετάσεις ή τη θεραπεία. Η παρουσία του μπορεί έτσι να λειτουργήσει ως ένα επιπλέον επίπεδο υποστήριξης και μετά το τέλος του ραντεβού.

Την επόμενη φορά, λοιπόν, που θα έχουμε ένα ιατρικό ραντεβού, δεν χρειάζεται να θεωρήσουμε αυτονόητο ότι πρέπει να πάμε μόνοι. Αν ένας άνθρωπος που εμπιστευόμαστε μπορεί να μας κάνει να αισθανθούμε πιο ήρεμοι, να ακούσει μαζί μας και να μας βοηθήσει να συγκρατήσουμε όσα θα ακούσουμε, αξίζει να του το ζητήσουμε. Δεν είναι ένδειξη αδυναμίας· είναι ένας ακόμη τρόπος να φροντίσουμε τον εαυτό μας.

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Με πληροφορίες από Family Presence in Routine Medical Visits – Meta-analytical Review, PatientPoint, The Guardian,HIPAA, realsimple.com

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