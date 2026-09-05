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Ένα αεροπλάνο Phantom της 338 Μοίρας Ανδραβίδας συνετρίβη κατά τη διάρκεια επιδείξεων του Athens Flying Week στην Τανάγρα. Το αεροσκάφος συνετρίβη λίγο πριν από την προσγείωση και σύμφωνα με μαρτυρίες κόπηκε στα δύο. Στο σημείο βρίσκονταν εκατοντάδες άνθρωποι που παρακολουθούσαν τις επιδείξεις του Athens Flying Week.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο πιλότοι του αεροσκάφους εντοπίστηκαν νεκροί λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, βυθίζοντας στο πένθος την Πολεμική Αεροπορία, ενώ αυτόπτες μάρτυρες τονίζουν ότι δεν ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός εκτόξευσης του πτητικού μέσου.

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Από την συντριβή του αεροσκάφους έχει προκληθεί πυργαγιά σε δασική έκταση και στο σημείο σπεύδουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 115 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, ομάδες της 1ης και 7ης ΕΜΑΚ και 36 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν 9 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στην Τανάγρα Βοιωτίας και επιχειρούν 115 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 2 ομάδες της 1ης και 7ης ΕΜΑΚ, 36 οχήματα, 9 Α/Φ και 4 Ε/Π εκ των οποίων το 1 για τον συντονισμό τους. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 5, 2026

Παράλληλα λόγω της πυρκαγιάς η Αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας στον παράδρομο της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας και της επαρχιακής οδού Οινόης στο ύψος της Οινόης.

Να σημειωθεί ότι ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας διακόπτει το πρόγραμμά του στην 90η ΔΕΘ και επιστρέφει στην Αθήνα.

Φωτιά σε εργοστάσιο στην Τανάγρα

Από την συντριβή του αεροσκάφους προκλήθηκε πυρκαγιά σε εργοστάσιο αγροτικών προϊόντων και μηχανημάτων, πλησίον του αεροδρομίου της Τανάγρας, με τις πυροσβεστικές αρχές να δίνουν μάχη προκειμένου να την περιορίσουν.

Εξαιτίας της πτώσης, στο εργοστάσιο έχουν προκληθεί σημαντικές καταστροφές, ενώ όπως όλα δείχνουν εντός του κτιρίου δεν βρίσκονταν εργαζόμενοι.

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