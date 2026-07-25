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Για πρώτη φορά σε πραγματική επιχείρηση πυρόσβεσης χρησιμοποιήθηκε το μεταγωγικό αεροσκάφος A400M της γαλλικής Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο συμμετείχε στις προσπάθειες αντιμετώπισης των μεγάλων πυρκαγιών στην περιοχή του Μπορντό. Το απόγευμα πραγματοποίησε την πρώτη επιχειρησιακή ρίψη επιβραδυντικού υλικού στο Λακανό, στη Ζιρόντ.

🔴 L'avion militaire A400M a commencé son intervention en Gironde. Il a déversé les 20 000 litres de produit retardant près de la zone où l'incendie fait rage. Sébastien Lecornu avait accéléré sa mise en service face à l'urgence de la situation. #canal16 pic.twitter.com/VFCxQSm9WS Advertisement Advertisement July 25, 2026

Πρόκειται για την πρώτη επιχειρησιακή αξιοποίηση του αεροσκάφους της Airbus σε αποστολή αεροπυρόσβεσης. Το A400M έχει δυνατότητα μεταφοράς έως και 20.000 λίτρων νερού ή επιβραδυντικού υγρού.

Είχε προηγηθεί ενημέρωση από το γαλλικό Γενικό Επιτελείο Ενόπλων Δυνάμεων προς το Γαλλικό Πρακτορείο, σύμφωνα με την οποία «έχουν ολοκληρωθεί οι προετοιμασίες» ώστε να αξιολογηθεί η μεγάλη δεξαμενή του αεροσκάφους και να πιστοποιηθεί το συντομότερο δυνατό η επιχειρησιακή της ετοιμότητα.

Το συγκεκριμένο σύστημα, το οποίο δοκιμάστηκε από την Airbus τον Απρίλιο του 2025, βασίζεται σε μια μεγάλη ημικυλινδρική δεξαμενή που έχει τοποθετηθεί στο κάτω μέρος του αεροσκάφους, χωρίς να απαιτηθούν δομικές μετατροπές. Μέσω ειδικού μηχανισμού, το A400M μπορεί να εκτελεί ρίψεις νερού ή επιβραδυντικού υγρού με απόδοση αντίστοιχη εκείνης τριών αεροσκαφών Canadair.

Από την πλευρά της, η γαλλική Πολιτική Προστασία διευκρίνισε ότι η σημερινή επιχείρηση είχε ως στόχο «τη δημιουργία ζωνών επιβραδυντικού υγρού έξω από τους ορεινούς όγκους και την περιφέρεια του Μπορντό.»