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Οι πυρκαγιές έχουν καταστρέψει συνολικά εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα γης, οδηγώντας στην απομάκρυνση περίπου 270.000 κατοίκων από τις εστίες τους στις δύο χώρες.

Οι γαλλικές και ισπανικές αρχές έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, επιστρατεύοντας ένοπλες δυνάμεις και ζητώντας ευρωπαϊκή συνδρομή για την κατάσβεση των πύρινων μετώπων.

Η εξάπλωση της φωτιάς διευκολύνεται από τους ισχυρούς ανέμους και τις ακραίες συνθήκες ξηρασίας, ενώ επιπλέον εναέρια μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να ενισχύσουν τις προσπάθειες κατάσβεσης.

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Οι στήλες καπνού από τις πυρκαγιές στην περιοχή της Μαδρίτης, ενώθηκαν με τις στήλες του καπνού των πυρκαγιών της περιοχής του Μπορντό, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες της Κρατικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Ισπανίας (Aemet).

Σε ανάρτηση της Aemet στην πλατφόρμα X φαίνεται το άκρο του σύννεφου καπνού των δασικών πυρκαγιών στην περιοχή της Μαδρίτης να ενώνεται με την κορυφή του νέφους από τις πυρκαγιές του Μπορντό.

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INCROYABLE…les fumées des feux géants qui encerclent Bordeaux et Madrid se rejoignent, visibles depuis l'espace…😯 pic.twitter.com/oskBWo4rYS — IBLISS (@philnowca) July 25, 2026

Οι πυρκαγιές στις περιοχές της Μαδρίτης και της Άβιλα έχουν ήδη κάψει 250.000 στρέμματα γης, ενώ στην περιοχή του Μπορντό έχουν καταστρέψει σχεδόν 400.000 στρέμματα.

Οι ισπανικές και οι γαλλικές αρχές διέταξαν την απομάκρυνση περίπου 270.000 ανθρώπων από τις εστίες τους. Παρίσι και Μαδρίτη ζήτησαν την ευρωπαϊκή συνδρομή για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

🔥🇫🇷 URGENT l Les flammes sont à 20 kilomètres de Bordeaux. (Bordeaux Métropole / LCI) pic.twitter.com/vKvpOHSnx5 — – Le Direct Info 🔴 (@LeDirectInfo) July 25, 2026

«Οι πυρκαγιές που πλήττουν τη χώρα μας έχουν φτάσει σε επίπεδα που δεν έχουν ξαναδεί»,

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους και στις δύο χώρες λόγω αυτών των πυρκαγιών, των τελευταίων φυσικών καταστροφών που συνδέονται με παρατεταμένες περιόδους ξηρασίας και διαδοχικούς καύσωνες, οι οποίοι, σύμφωνα με τους επιστήμονες, έχουν επιδεινωθεί από την κλιματική αλλαγή.

«Οι πυρκαγιές που πλήττουν τη χώρα μας έχουν φτάσει σε επίπεδα που δεν έχουν ξαναδεί», έγραψε ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκόρνου στο X.

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«Αναμένουμε έναν αγώνα που θα είναι μακρύς και πολύ δύσκολος», δήλωσε αργότερα στους δημοσιογράφους ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νούνιεζ, προσθέτοντας ότι το αεροδρόμιο του Μπορντό είχε κλείσει.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Γαλλίας έχουν επιστρατευθεί για να βοηθήσουν τις υπερφορτωμένες πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ η Ισπανία κήρυξε την πρώτη της κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης λόγω πυρκαγιάς, εξαιτίας τριών πυρκαγιών, δύο από τις οποίες ενώθηκαν την Παρασκευή.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Ισπανίας ανέφερε ότι αναμένει την άφιξη τεσσάρων επιπλέον αεροσκαφών κατάσβεσης το Σάββατο, δύο από την Ιταλία και δύο από την Ελλάδα — τα οποία αποστέλλονται στο πλαίσιο της αντίδρασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αεροσκάφη κατάσβεσης από τις Κάτω Χώρες και την Πορτογαλία έχουν ήδη αναπτυχθεί στην Ισπανία.

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Las llamas de fuego rápidamente dispersas cerca de Bordeaux, Francia, han obligado a alrededor de 20.000 evacuaciones mientras los bomberos luchan contra las llamas impulsadas por vientos fuertes y condiciones secas. pic.twitter.com/Esmggy6Wx2 — Epoch Times Español (@EpochTimesEs) July 24, 2026

Οι ισχυροί άνεμοι έχουν τροφοδοτήσει και εξαπλώσει τις πυρκαγιές και στις δύο χώρες. Η ακτή κοντά στο Μπορντό αποτελεί τουριστικό προορισμό που περιλαμβάνει πευκοδάση τα οποία μπορούν να πάρουν εύκολα φωτιά. Η πόλη είναι επίσης γνωστή για τα ομώνυμα κρασιά της, που παράγονται από τους κοντινούς αμπελώνες.

Περίπου 197.000 άτομα έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους μέχρι στιγμής από τις περιφέρειες Ζιρόντ και Λαντ, κοντά στο Μπορντό, από τότε που ξέσπασαν εκεί οι πυρκαγιές αυτή την εβδομάδα.

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Περισσότεροι από 63.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει ή έχουν περιοριστεί στα σπίτια τους στην Ισπανία λόγω των τριών μεγάλων πυρκαγιών που μαίνονται εκεί.

Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Νούνιεζ δήλωσε ότι η πυρκαγιά βρισκόταν σε απόσταση περίπου 30 χλμ. (19 μίλια) από το Μπορντό, προσθέτοντας ότι η κατάσταση ήταν πιο ήρεμη το Σάββατο, αλλά ότι αναμενόταν να ενισχυθούν ξανά οι άνεμοι το απόγευμα. Η κυβέρνηση έχει εκδώσει προειδοποίηση κατά των οδικών ή σιδηροδρομικών μετακινήσεων προς την περιοχή.

Πολλοί κάτοικοι της Μαδρίτης διαθέτουν εξοχικές κατοικίες στην πυκνοκατοικημένη περιοχή δυτικά της πρωτεύουσας, η οποία όμως βρίσκεται εντός της περιφέρειας της Μαδρίτης, όπου οι δύο πυρκαγιές ενώθηκαν.

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Μια τρίτη πυρκαγιά στην επαρχία της Αβίλα απειλεί να ενωθεί με τις δύο της Μαδρίτης, όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους την Παρασκευή ο Νικανόρ Σεν, εκπρόσωπος της κυβέρνησης για την περιφέρεια της Καστίλλης και Λεόν.

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Ο Εστεμπάν Καράσκο, ιδιοκτήτης του κάμπινγκ «Monasterio de Pelayos» δυτικά της πρωτεύουσας, δήλωσε στον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό TVE ότι περίπου 30 τροχόσπιτα κάηκαν όταν η πυρκαγιά έφτασε στο χώρο την Παρασκευή. Περίπου 200 κατασκηνωτές από «ταπεινά κοινωνικά στρώματα» αναγκάστηκαν να εκκενώσουν την περιοχή, πρόσθεσε.

🔥 Más de 600 mayores evacuados en Ávila por el fuego. Una acción de emergencia ante la crisis. #CastillayLeón #Fuego https://t.co/VZSyGKG7Kw — EL COMERCIO (@elcomerciodigit) July 25, 2026

«Ήταν μια φρικτή καταστροφή», είπε, καθώς έδειχνε πώς τα τροχόσπιτα στη μία πλευρά του δρόμου καταστράφηκαν, ενώ στην άλλη πλευρά παρέμειναν άθικτα. Κανείς δεν τραυματίστηκε.

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Ενώ ο καπνός γέμιζε τον αέρα στη Μαδρίτη την Παρασκευή, το Σάββατο ο αέρας ήταν καθαρότερος, αλλά η ισπανίδα υπουργός Υγείας Μόνικα Γκαρσία συνέχισε να προειδοποιεί για τις υπαίθριες δραστηριότητες.

«Αποφύγετε τη σωματική δραστηριότητα και την παραμονή σε εξωτερικούς χώρους. Αν βγείτε έξω και υπάρχει καπνός ή στάχτη, φορέστε μάσκα», είπε στο X.