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Στην Ισπανία, η ένωση δύο μεγάλων μετώπων κοντά στη Μαδρίτη δημιούργησε ένα τεράστιο μέτωπο, αναγκάζοντας τις αρχές να προχωρήσουν σε νέες εκκενώσεις οικισμών.

Στη Γαλλία, η πυρκαγιά στη Ζιρόντ έχει κάψει 190.000 στρέμματα, οδηγώντας στην απομάκρυνση 141.000 πολιτών από την περιοχή του Μπορντό για προληπτικούς λόγους.

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε τη συνδρομή του στρατού για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, οι οποίες έχουν λάβει πρωτοφανείς διαστάσεις και δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

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Πάνω από 200.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους ή βρίσκονται σε καθεστώς περιορισμού λόγω των μεγάλων δασικών πυρκαγιών που μαίνονται τις τελευταίες ημέρες σε Ισπανία και Γαλλία, με τις αρχές να δίνουν διαρκώς νέες εντολές εκκένωσης καθώς τα πύρινα μέτωπα παραμένουν εκτός ελέγχου.



Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η εξέλιξη γύρω από τη Μαδρίτη, καθώς δύο από τρεις μεγάλες πυρκαγιές ενώθηκαν, σχηματίζοντας ένα τεράστιο ενιαίο μετωπο, που ονομάστηκε από τις αρχές «Δυτική Σιέρα». Πρόκειται για το δυσμενέστερο σενάριο που φοβούνταν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς οι ισχυροί άνεμοι και οι ακραίες θερμοκρασίες ευνοούν τη συνεχή εξάπλωση της φωτιάς.

Τα δύο μέτωπα, στο Σαν Μαρτίν ντε Βαλδεϊγλέσιας και στη Βίλα ντελ Πράδο, είχαν ήδη καταστρέψει περισσότερα από 24.000 στρέμματα δασικών και αγροτικών εκτάσεων πριν ενωθούν. Ο νομάρχης της Μαδρίτης Φρανσίσκο Μαρτίν χαρακτήρισε την κατάσταση «εκτός ελέγχου», προειδοποιώντας ότι οι φλόγες κινούνται προς το Νάβας ντελ Ρέι, δυτικά της πρωτεύουσας, γεγονός που οδήγησε σε νέες εκκενώσεις οικισμών.

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Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ έκανε λόγο για «δραματικές στιγμές» και κάλεσε τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών, τονίζοντας ότι οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.

Μαζικές εκκενώσεις και στη Γαλλία

Η πυρκαγιά που μαίνεται από την Τετάρτη στη Ζιρόντ της νοτιοδυτικής Γαλλίας και κατευθύνεται προς την μητροπολιτική περιοχή του Μπορντό, κατέστησε αναγκαία την εκκένωση «για προληπτικούς λόγους» επτά δήμων, ανακοίνωσε η νομαρχία το βράδυ της Παρασκευής.

Η απόφαση εκκένωσης αφορά τους κατοίκους των δήμων Σεν-Μεντάρ-εν-Ζαλ (33.000), Λεαλιάν (11.400), Σεν-Ζαν ντ’Ιλάκ (9.600) Μαρτινιά-συρ-Ζαλ (8.000) και Σεντ-Ομπέν ντε Μεντόκ (7.800). Επηρεάζει εν μέρει και τους δήμους Μερινιάκ (78.000) και Εζίν (24.800).

Η πυρκαγιά έχει κάψει 190.000 στρέμματα και περίπου 100 κτίρια το τελευταίο τριήμερο.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον στρατό «να συνδράμει στον μέγιστο βαθμό» την Πολιτική Προστασία, καθώς τα πύρινα μέτωπα στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας έχουν πάρει «πρωτοφανείς διαστάσεις».

141.000 πολίτες απομακρύνθηκαν από τις πληγείσες περιοχές

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί δήλωσε ότι περισσότεροι από 141.000 άνθρωποι έχουν μέχρι στιγμής απομακρυνθεί από τις περιοχές Ζιρόντ και Λαντ, κοντά στο Μπορντό, όπου εκδηλώθηκαν οι πρώτες πυρκαγιές στις αρχές της εβδομάδας.

Les incendies qui frappent notre pays ont atteint un niveau inédit. Plus de 141 000 personnes ont déjà été évacuées en Gironde et dans les Landes pour être mises en sécurité.



En Gironde, nous sommes confrontés à un feu convectif : un incendie qui crée ses propres vents, accélère… — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) July 24, 2026

«Οι πυρκαγιές που πλήττουν τη χώρα μας έχουν φτάσει σε πρωτοφανές επίπεδο», έγραψε ο Λεκορνί στο X το Σάββατο, προσθέτοντας ότι έχει ήδη κινητοποιηθεί και ο γαλλικός στρατός για να συνδράμει στις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

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Σύμφωνα με στοιχεία του Reuters Climate Monitor, η μέση θερμοκρασία στην περιοχή της Ακουιτανίας διαμορφώθηκε μέχρι στιγμής αυτόν τον μήνα στους 32,2 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή κατά 7,3 βαθμούς υψηλότερα από τον μέσο όρο της περιόδου 1961-1990 για τον Ιούλιο.

⚡️ : Les incendies en cours dans la Gironde s'approchent de #Bordeaux. 110 000 habitants ont été évacués alors que l'armée est mobilisée pour faire face aux feux incontrôlables. La ville avait échappé il y a quelques jours à un feu à proximité de l'aéroport. #incendie #France pic.twitter.com/ZyPsWLyY6F — Infos Minutes (@InfosMinutesFR) July 24, 2026

Ερημώνουν οι πόλεις από κατοίκους

Παράλληλα, οι τοπικές Αρχές έχουν ναυλώσει λεωφορεία προκειμένου να απομακρυνθούν κάτοικοι οι οποίοι δεν διαθέτουν μέσα μετακίνησης.

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«Εργαζόμαστε από τις 3 π.μ. για να μεταφέρουμε άτομα χωρίς μεταφορικό μέσο στο Εκθεσιακό Κέντρο», εξηγεί στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης ο Σεντρίκ, οδηγός λεωφορείου για την πόλη Εϊζίν. Όπως ανέφερε, έχει μεταφέρει περίπου εξήντα άτομα μέχρι στιγμής.

Η Μαρί Ζινέτ και η κόρη της Βερονίκ αρνήθηκαν να επιβιβαστούν και περίμεναν την «κανονική» γραμμή λεωφορείου για να πάνε στο Μπορντό και να βρουν ένα ξενοδοχείο: «Πήραμε το αυτοκίνητο στη 1 π.μ. Αλλά όταν φτάσαμε στο Λε Αγιάν, γυρίσαμε πίσω. Γυρίσαμε σπίτι, αλλά δεν θέλουμε να μείνουμε εδώ», υποστήριξε η ογδοντάχρονη. «Τι μπορείς να κάνεις; Είναι η φύση, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι’ αυτό».





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