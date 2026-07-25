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Με το Κυπριακό να εισέρχεται σε μια κρίσιμη φάση και την επικείμενη επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο να θεωρείται κομβικής σημασίας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, επαναβεβαιώνοντας τη στήριξη της Αθήνας στις διπλωματικές προσπάθειες για επανεκκίνηση των συνομιλιών.

Η συνάντηση των δύο ηγετών πραγματοποιήθηκε το πρωί, ενώ είχε προηγηθεί διευρυμένη σύσκεψη των ελληνικής και κυπριακής αντιπροσωπείας, με τη συμμετοχή των υπουργών Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη και Κωνσταντίνου Κόμπου.

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Πηγή: EUROKINISSI Πηγή: EUROKINISSI Πηγή: EUROKINISSI

Στο επίκεντρο των επαφών βρέθηκαν οι εξελίξεις στο Κυπριακό, ενόψει της επίσκεψης του Αντόνιο Γκουτέρες στην Κύπρο, από τις 27 έως τις 29 Ιουλίου, κατά την οποία αναμένεται να αναλάβει νέες πρωτοβουλίες για την προώθηση της διαδικασίας επίλυσης του ζητήματος.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε τη σημασία της παρούσας συγκυρίας, δηλώνοντας: «Έχουμε σημαντική κινητικότητα. Μετά από 20 χρόνια ο ΓΓ του ΟΗΕ θα βρεθεί στην Κύπρο. Στηρίζουμε τις πρωτοβουλίες σου. Αυτή η κινητικότητα συνδυάζεται και με τη λήξη της θητείας του ΓΓ, οπότε έχει τον χαρακτήρα του επείγοντος. Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό της Κύπρου ενόψει αυτών των δύσκολων συνομιλιών».