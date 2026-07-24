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Σε «μετωπική» πολιτική σύγκρουση εξελίχθηκε η κόντρα που είχαν εντός της Ολομέλειας ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Ανδρουλάκης στην συζήτηση της Συνταγματικής Αναθεώρησης με φόντο τα όσα είχαν υποστηρίξει ο καθένας στην ομιλία του από το βήμα της Βουλής.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε όσα του καταλόγισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, τον κατηγόρησε πως «είστε κατώτερος των περιστάσεων. Δεν αντέχετε πολιτικά, είστε τόσο κολλημένος ότι η ΝΔ είναι ο βασικός ιδεολογικός σας αντίπαλος, που δεν έχετε το θάρρος να πείτε “ρε παιδιά, αυτά είναι σωστά, ας συμφωνήσουμε σε πέντε βασικά πράγματα”». Ο πρωθυπουργός σχολίασε μάλιστα προς την πλευρά του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης πως «σας προκαλούμε πολιτική αλλεργία. Εμείς δεν έχουμε τα ίδια αισθήματα απέναντί σας».

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Στις αναφορές περί «αφεντικών» που είχε αναφέρει ο Νίκος Ανδρουλάκης ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε προς τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης πως «μια κουβέντα για το ποιος είναι το αφεντικό. Αφεντικό είναι ο λαός, ο οποίος μας εξέλεξε με 41%, εκείνος μας επιτρέπει να λογοδοτούμε απέναντί του, και μόνο αυτός θα αποφασίσει ποια θα είναι η τελική σύνθεση της Βουλής». Σε αυτό το πλαίσιο μάλιστα ο πρωθυπουργός επιτέθηκε με σφοδρότητα στην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ λέγοντας πως «αν κάποιος έχει παραβιάσει την εντολή του λαού αυτός είστε μάλλον εσείς γιατί γίνεται αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα. Άλλον είχε επιλέξει ο λαός. Από καραμπόλα γίνατε. Άρα ας είστε λίγο προσεκτικός όταν κάνετε τέτοιες αναφορές».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε, μάλιστα, στον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Παπανδρέου λέγοντας πως εκείνος το 1985 διέλυσε τη Βουλή μετά την πρώτη ψηφοφορία για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, εξουσιοδοτώντας το λαό να κρίνει το περιεχόμενό της.

Παίρνοντας τον λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης επιτέθηκε με σφοδρότητα στον Κυριάκο Μητσοτάκη λέγοντας πως «εμείς δεν οργανώσαμε εκτροπή για να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση. Εσείς οργανώσατε πολλές εκτροπές για να παραμείνετε την εξουσία. Εμείς βρεθήκαμε στο προσκήνιο εδώ» και δεσμεύτηκε εκ νέου να υπερψηφίσει από σήμερα το άρθρο 110, εάν αυτό τεθεί σε ψηφοφορία.

Με ένταση ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανταπάντησε στον Νίκο Ανδρουλάκη λέγοντας πως «ομολογήσατε ότι βρεθήκατε στη θέση αυτή επειδή διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Μας είπατε πως κυβερνούμε ως αποτέλεσμα εκτροπής. Το 41% το ονομάζετε εκτροπή; Εκτροπή ήταν όταν κατέβηκαν τα τανκς και χρειάστηκε να έρθει ο Κωνσταντίνος Καραμανλής να αποκαταστήσει τη Δημοκρατία!, απάντησε.

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε πως ο Νίκος Ανδρουλάκης με τη στάση που κρατά στη Συνταγματική Αναθεώρηση «ομολογεί ότι έχει προεξοφλήσει την αυτοδυναμία της ΝΔ» και πρόσθεσε πως«θα ζητήσουμε λαϊκή νομιμοποίηση και για αυτές τις αλλαγές. Οι πολίτες ξέρουν γιατί ψηφίζουν ΝΔ, κανείς δεν καταλαβαίνει γιατί πρέπει να ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, απαντώντας στα «πυρά» του Κυριάκου Μητσοτάκη τόνισε πως «το να κάνει ο κ. Μητσοτάκης τέτοια λογοπαίγνια, 52 χρόνια μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, νομίζω είναι φθηνός συνδικαλισμός. Τότε ήταν χούντα. Το ΠΑΣΟΚ, ουδέποτε στο δημόσιο διάλογο έχει αναφερθεί με αυτόν τον τρόπο. Είπαμε κάτι απλό: Εκτροπή. Εκτροπή σε ένα δημοκρατικό πλαίσιο σημαίνει να μη σέβεσαι τους κανόνες. Δεν το καταλαβαίνετε; Τους σέβεστε τους κανόνες; Πότε σεβαστήκατε τους κανόνες; Πότε; Στις υποκλοπές; Στα Τέμπη; Στον ΟΠΕΚΕΠΕ; Στις δικογραφίες; Πότε σεβαστήκατε τους κανόνες; Στις ανεξάρτητες αρχές; Πότε; Στις εξεταστικές; Πότε σεβαστήκατε τους κανόνες;» και κατέληξε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στρέφοντας τα «πυρά» του προς τον πρωθυπουργό, λέγοντας πως «ξέρετε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει η λέξη εκτροπή. Αλλά δεν το ξέρετε μόνο εσείς. Το ξέρουν και οι θεσμοί. Το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά όσοι αποτυπώνουν μια χώρα που ψηφίζει νόμους, αλλά δεν εφαρμόζει τους νόμους».