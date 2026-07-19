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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επαναλαμβάνει σε κάθε δημόσια εμφάνιση ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Το ακούσαμε, κύριε Πρωθυπουργέ. Η συνεχής επανάληψη, όμως, γεννά υποψίες ότι ίσως προσπαθείτε να πείσετε περισσότερο τον εαυτό σας παρά τους πολίτες.

Το πραγματικό μέτωπο βρίσκεται αλλού: στην ακρίβεια. Η «συμφωνία κυρίων» με τα σούπερ μάρκετ αφήνει εκτός βασικά προϊόντα, όπως φρούτα και λαχανικά, ενώ οι εκπτώσεις από 5% έως 20% δίνουν στις αλυσίδες περιθώριο να επιλέγουν ό,τι τις εξυπηρετεί. Εκεί χρειάζεται παρέμβαση και πραγματικός έλεγχος.

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Οι μισοί Έλληνες, σύμφωνα με τις έρευνες, δεν θα κάνουν φέτος ουσιαστικές διακοπές. Οι ακτοπλοϊκές κράτησαν σταθερές τις τιμές και οι εταιρείες καυσίμων μείωσαν βενζίνη και πετρέλαιο. Τώρα είναι η σειρά των υπεραγορών. Αφήστε, λοιπόν, τις κάλπες και κερδίστε τη μάχη στο ράφι και στο καθημερινό τραπέζι. Γιατί εκεί δοκιμάζεται σήμερα έμπρακτα η αξιοπιστία κάθε κυβερνητικής υπόσχεσης. Τα υπόλοιπα θα τα κρίνει ο λαός στην ώρα τους.