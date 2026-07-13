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Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του, επιδιώκοντας τον σχηματισμό μιας ευρείας κυβέρνησης εθνικής ενότητας μετά την εκλογική αναμέτρηση.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η πλειοψηφία των πολιτών επιθυμεί την αποχώρηση του Νετανιάχου, με τον Γκάντι Αϊζενκότ να αναδεικνύεται ως ο βασικός αντίπαλος.

Η επικείμενη εκλογική διαδικασία θεωρείται καθοριστική για το μέλλον της πολιτικής ηγεσίας της χώρας μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Γάζα.

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Το Ισραήλ θα οδηγηθεί σε εθνικές εκλογές στις 27 Οκτωβρίου, την τελευταία ημερομηνία που προβλέπει ο νόμος, όπως ανακοίνωσε την Κυριακή η Κνεσέτ, με την εκλογική αναμέτρηση να θεωρείται ευρέως ως ένα δημοψήφισμα για την πολιτική ηγεσία του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Γάζα.

Η Κνεσέτ, το ισραηλινό Κοινοβούλιο, αναμένεται να ολοκληρώσει την τρέχουσα κοινοβουλευτική της θητεία στις 17 Ιουλίου, επιτρέποντας στον κυβερνητικό συνασπισμό να συμπληρώσει για πρώτη φορά εδώ και πολλές δεκαετίες μια πλήρη τετραετή θητεία.

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Σε ανακοίνωσή του, το ισραηλινό Κοινοβούλιο διευκρίνισε ότι, καθώς η παρούσα Κνεσέτ αναμένεται να εξαντλήσει τη συνταγματικά προβλεπόμενη θητεία της και οι επόμενες γενικές εκλογές έχουν ήδη οριστεί από τη νομοθεσία για τις 27 Οκτωβρίου, χωρίς να υπάρχει πρόθεση πρόωρης λήξης της κοινοβουλευτικής περιόδου, δεν απαιτείται η κατάθεση ή ψήφιση νόμου για τη διάλυση της Βουλής, όπως συμβαίνει συνήθως.

Ο 76χρονος Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο μακροβιότερος πρωθυπουργός στην ιστορία του Ισραήλ, έχοντας υπηρετήσει σε πολλαπλές, μη συνεχόμενες θητείες, έχει ήδη ξεκαθαρίσει ότι θα είναι εκ νέου υποψήφιος. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι «σκοπεύει να κερδίσει» τις επερχόμενες εκλογές, προεξοφλώντας μια αναμέτρηση που πολλοί χαρακτηρίζουν ως την πιο καθοριστική της μακράς πολιτικής του διαδρομής.

Μάλιστα, τον περασμένο μήνα ο Νετανιάχου είχε αναφέρει ότι επιθυμεί να «συγκροτήσει μια ευρεία κυβέρνηση εθνικής ενότητας, όχι μια δεξιά ή μια αριστερή κυβέρνηση που θα εξαρτάται από τα αραβικά κόμματα, αλλά μια πραγματικά ευρεία εθνική κυβέρνηση».

Με αυτή την προσέγγιση, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός φαίνεται να επιχειρεί να διευρύνει το πολιτικό του άνοιγμα, μετατοπίζοντας το επίκεντρο της προεκλογικής του στρατηγικής από τις ιδεολογικές διαχωριστικές γραμμές στην ανάγκη για εθνική ενότητα.

Ωστόσο, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η πλειοψηφία των Ισραηλινών επιθυμεί την αποχώρησή του από την πρωθυπουργία, ενώ ο πρώην αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ, Γκάντι Αϊζενκότ, αναδεικνύεται ως ο βασικός πολιτικός του αντίπαλος στην επερχόμενη εκλογική αναμέτρηση.

Με πληροφορίες από France 24