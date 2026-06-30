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Ο Δημήτρης Σκουλός ήταν καλεσμένος της εκπομπής «Νωρίς – Νωρίς» της ΕΡΤ, όπου σχολίασε το ενδεχόμενο ενασχόλησής του με την πολιτική ενόψει των επόμενων εκλογών.

«Δεν ξέρω, θα το σκεφτόμουν. Θα το σκεφτόμουν σαν μπαμπάς. Έχω δυο μικρά κορίτσια που μεγαλώνουν και έχω μια μεγάλη ανασφάλεια στον κόσμο που μεγαλώνουν.

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Επίσης, είμαι ένας άνθρωπος που δουλεύει πάρα πολλά χρόνια, είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, ζω-πεθαίνω κάθε μέρα, οπότε ξέρω πολλά προβλήματα που τα ζω και τα αντιμετωπίζω κάθε μέρα, που δεν υπάρχουν λύσεις τα τελευταία 150 χρόνια», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τα ονόματα του Δημήτρη Σκουλού και του Θανάση Βισκαδουράκη που φημολογούνται ότι ανάμεσα σε αυτά που «κλειδώνουν» για τα ψηφοδέλτια της ΝΔ.