Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι θερινές εκπτώσεις για το έτος 2026 ξεκινούν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και ολοκληρώνονται τη Δευτέρα 31 Αυγούστου.

Τα εμπορικά καταστήματα δύνανται να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου, με προτεινόμενο ωράριο από τις 11:00 έως τις 18:00.

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναγράφουν ευκρινώς την προηγούμενη χαμηλότερη τιμή των προϊόντων τους, η οποία αφορά το διάστημα των τελευταίων τριάντα ημερών.

Οι καταναλωτές πρέπει να συγκρίνουν τιμές και να αποφεύγουν παρορμητικές αγορές, διατηρώντας πάντα την απόδειξη αγοράς για τυχόν επιστροφές προϊόντων.

Η έρευνα αγοράς και ο έλεγχος των όρων επιστροφής αποτελούν απαραίτητα βήματα για την εξασφάλιση πραγματικά συμφέρουσων αγορών κατά τη διάρκεια της εκπτωτικής περιόδου.

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Οι θερινές εκπτώσεις αποτελούν μία από τις σημαντικότερες περιόδους για το λιανεμπόριο, με χιλιάδες καταναλωτές να αναζητούν καλύτερες τιμές σε ρούχα, παπούτσια, ηλεκτρικές συσκευές, είδη σπιτιού και πολλά ακόμη προϊόντα.

Οι θερινές εκπτώσεις του 2026 ξεκινούν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και ολοκληρώνονται τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Για αρκετές εβδομάδες, οι επιχειρήσεις θα προσφέρουν μειωμένες τιμές, ενώ οι καταναλωτές θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν αγορές με στόχο την εξοικονόμηση χρημάτων.

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Ωστόσο, οι εκπτώσεις δεν σημαίνουν πάντα ότι κάθε προσφορά αποτελεί πραγματική ευκαιρία. Οι καταναλωτές καλούνται να συγκρίνουν τιμές, να ελέγχουν τις αναγραφόμενες πληροφορίες και να αξιολογούν αν μια αγορά είναι πραγματικά συμφέρουσα.

Ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Με βάση τη νομοθεσία, τα εμπορικά καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των θερινών εκπτώσεων.

Το 2026, η Κυριακή αυτή είναι η 19η Ιουλίου. Το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας είναι από τις 11:00 έως τις 18:00, χωρίς να είναι υποχρεωτικό για όλες τις επιχειρήσεις να ανοίξουν.

Πολλά καταστήματα και αλυσίδες λιανικής επιλέγουν παραδοσιακά να λειτουργήσουν τη συγκεκριμένη ημέρα, περιμένοντας αυξημένη αγοραστική κίνηση.

Τι ισχύει με τις τιμές και τις εκπτώσεις

Κατά την περίοδο των εκπτώσεων, οι επιχειρήσεις πρέπει να ενημερώνουν ξεκάθαρα τους καταναλωτές για την προηγούμενη και τη νέα μειωμένη τιμή των προϊόντων.

Η προηγούμενη τιμή είναι η χαμηλότερη τιμή στην οποία είχε διατεθεί το προϊόν μέσα στις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την έκπτωση. Για προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά για μικρότερο χρονικό διάστημα, λαμβάνεται υπόψη η χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 10 ημερών.

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Η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης δεν είναι υποχρεωτική, αλλά όταν χρησιμοποιείται πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για πραγματική μείωση τιμής.

Σε περίπτωση που πάνω από το 60% των προϊόντων ενός καταστήματος διατίθεται σε έκπτωση, το ποσοστό πρέπει να αναγράφεται στη βιτρίνα. Αν υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες εκπτώσεων, πρέπει να αναφέρεται το εύρος τους.

Οι παγίδες που πρέπει να αποφύγουν οι καταναλωτές

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι καταναλωτές δεν πρέπει να βασίζονται μόνο στο ποσοστό έκπτωσης, αλλά να ελέγχουν την τελική τιμή ενός προϊόντος.

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Μία από τις πρακτικές που χρειάζεται προσοχή είναι η τεχνητή αύξηση τιμών πριν από την έναρξη των εκπτώσεων, ώστε στη συνέχεια να εμφανίζεται μεγαλύτερη μείωση. Για τον λόγο αυτό, η σύγκριση τιμών πριν από την αγορά είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Ανάλογη προσοχή χρειάζεται και στις ηλεκτρονικές αγορές, όπου πρέπει να ελέγχονται τα έξοδα αποστολής, ο χρόνος παράδοσης και η αξιοπιστία του καταστήματος.

Αλλαγές, επιστροφές και ελαττωματικά προϊόντα

Οι επιχειρήσεις πρέπει να ενημερώνουν τους καταναλωτές για την πολιτική αλλαγών και επιστροφών πριν ολοκληρωθεί η αγορά.

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Για ελαττωματικά προϊόντα, ο καταναλωτής προστατεύεται από τη νομοθεσία και μπορεί να ζητήσει τις προβλεπόμενες λύσεις, όπως επισκευή, αντικατάσταση ή επιστροφή χρημάτων, ανάλογα με την περίπτωση.

Η διατήρηση της απόδειξης αγοράς είναι απαραίτητη, καθώς αποτελεί βασικό στοιχείο σε περίπτωση προβλήματος.

Πώς να κάνετε πιο έξυπνες αγορές

Οι καταναλωτές καλό είναι να προγραμματίσουν τις αγορές τους, να καταγράψουν τι πραγματικά χρειάζονται και να ελέγξουν τις τιμές πριν ξεκινήσουν οι εκπτώσεις.

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Η σύγκριση μεταξύ διαφορετικών καταστημάτων παραμένει ο καλύτερος τρόπος για να διαπιστωθεί αν μια προσφορά αξίζει. Παράλληλα, η αποφυγή παρορμητικών αγορών βοηθά ώστε οι εκπτώσεις να οδηγήσουν σε πραγματική εξοικονόμηση.

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Οι θερινές εκπτώσεις του 2026 μπορούν να αποτελέσουν μια καλή ευκαιρία για οικονομικές αγορές, αρκεί οι καταναλωτές να προχωρούν με έρευνα, σωστή ενημέρωση και προσοχή στις προσφορές.