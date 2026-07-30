Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν πτώση παρά την κλιμάκωση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς οι επενδυτές επικεντρώνονται πλέον στις συνεχιζόμενες ροές εφοδιασμού.

Τα συμβόλαια Brent και WTI υποχώρησαν, αντισταθμίζοντας μέρος των σημαντικών κερδών που είχαν καταγραφεί κατά την προηγούμενη συνεδρίαση λόγω της έντονης γεωπολιτικής αστάθειας.

Η αγορά πετρελαίου εμφανίζεται επιφυλακτική, καθώς η ροή των προμηθειών συνεχίζεται μέσω εναλλακτικών οδών παρά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η σταθερή διοχέτευση πετρελαίου στην αγορά περιορίζει την επίδραση των γεωπολιτικών εντάσεων και της ρητορικής περί στρατιωτικών αντιποίνων στις τιμές.

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Οι τιμές του πετρελαίου έχασαν μέρος των προηγούμενων κερδών τους σήμερα, παρά την κλιμάκωση των εχθρποραξιών μεταξή ΗΠΑ και Ιράν, καθώς η προσοχή των επενδυτών στράφηκε στις ροές εφοδιασμού μέσω των κρίσιμων θαλάσσιων περασμάτων της περιοχής.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) του πετρελαίου Brent υποχώρησαν κατά 96 σεντς ή 1,06%, στα 89,78 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) σημείωσε πτώση 64 σεντς ή 0,76%, στα 83,82 δολάρια το βαρέλι.

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Το Brent έκλεισε με άνοδο 7,91% και το WTI με άνοδο 6,56% στην προηγούμενη συνεδρίαση —καταγράφοντας μία από τις πιο απότομες ανόδους από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν- αντιστρέφοντας την πτώση της τάξης του 5% που είχε σημειωθεί την Τρίτη μετά την προσωρινή παύση των εχθροπραξιών στη σύγκρουση που διαρκεί πέντε μήνες.

Οι τιμές εκτινάχθηκαν καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την Τετάρτη ότι θα πλήξει το Ιράν «πολύ σκληρά», μετά την πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον αμερικανικής βάσης στην Ιορδανία.

Την Τετάρτη, οι ΗΠΑ και η Σαουδική Αραβία έπληξαν παραστρατιωτικές δυνάμεις που υποστηρίζονται από το Ιράν στο Ιράκ -ήταν η πρώτη φορά που η Σαουδική Αραβία συμμετείχε δημόσια σε αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές-ως αντίποινα για τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εναντίον σαουδαραβικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων που είχαν εξαπολυθεί από το Ιράκ.

Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν επίσης επιθέσεις κατά του Ιράν διάρκειας δύο ωρών την Τετάρτη, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM). Με την κίνηση αυτή τερματίστηκε η παύση των αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν που είχε ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο.

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«Η ρητορική του Τραμπ περί “σκληρού πλήγματος” προκάλεσε άμεση εκτίναξη των τιμών, αλλά φαίνεται ότι η αγορά έχει πλέον ενσωματώσει πλήρως αυτή την εξέλιξη και εξετάζει το ενδεχόμενο “TACO”», δήλωσε ο Lin Ye, αντιπρόεδρος του τμήματος αγορών εμπορευμάτων και πετρελαίου της Rystad Energy, αναφερόμενος στο ακρωνύμιο της φράσης «Trump Always Chickens Out» (ο Τραμπ κάνει πάντα πίσω την τελευταία στιγμή).

Ο Ye δήλωσε ότι η αγορά ακολουθεί ένα συγκεκριμένο μοτίβο: οι γεωπολιτικές ειδήσεις προκαλούν απότομες αυξήσεις στις τιμές, ωστόσο τα κέρδη αυτά είναι συχνά βραχύβια, καθώς η πραγματική ροή των προμηθειών και οι παράλληλες διπλωματικές προσπάθειες καθορίζουν τη διάρκεια αυτών των ανοδικών τάσεων.

Οι τιμές συγκρατούνται καθώς οι προμήθειες αργού πετρελαίου συνεχίζουν να διοχετεύονται από την κρίσιμη περιοχή του Κόλπου, παρά το γεγονός ότι τα Στενά του Ορμούζ έχουν ουσιαστικά κλείσει.

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Το Ιράν έκλεισε τη θαλάσσια αυτή οδό —από την οποία διερχόταν προηγουμένως περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας ροής πετρελαίου και φυσικού αερίου— μετά την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου.

Η Rystad Energy εκτιμά ότι περίπου 13 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως από την περιοχή του Κόλπου εξακολουθούν να φτάνουν στις αγορές.

Ακόμη και μετά την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού στη Σαουδική Αραβία από τους Χούθι της Υεμένης (που πρόσκεινται στο Ιράν) στην Ερυθρά Θάλασσα στις 20 Ιουλίου —γεγονός που διατάραξε τη ναυσιπλοΐα στα Στενά Μπαμπ ελ Μαντέμπ— ορισμένα φορτία, κυρίως σε δεξαμενόπλοια που συνδέονται με την Κίνα, συνέχισαν να φτάνουν στις αγορές.

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«Αν και οι συνολικοί όγκοι είναι μειωμένοι, το πετρέλαιο συνεχίζει να διοχετεύεται εκτός της περιοχής μέσω πολλαπλών οδών, ενώ εξετάζονται και πρόσθετες εναλλακτικές λύσεις. Όσο παρατείνεται αυτή η κατάσταση, τόσο περισσότερο αυτές οι εναλλακτικές διαδρομές και μέθοδοι θα περιορίζουν τη διαπραγματευτική ισχύ που αντλεί το Ιράν από τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ», ανέφερε σε σημείωμά του ο Tony Sycamore, αναλυτής αγοράς της IG.

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